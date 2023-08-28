Роспотребнадзор не допустит до прилавков рыбу, зараженную водой с «Фукусимы»

Роспотребнадзор Приморского края усилил контроль за рыбной продукцией, ввозимой из Японии. Такое решение ведомство приняло из-за сброса воды с японской АЭС «Фукусима», передает ТАСС.

Специалисты будут внимательно следить за качеством и безопасностью японских продуктов. Особое внимание уделят котролю за уровнем трития в составе импортируемых морепродуктов.

За прошедшие пару дней представители Роспотребнадзора в Приморском крае уже направили на анализ более 60 образцов рыбы от иностранных поставщиков. В 44 пробах отклонений от норм не обнаружено, результатов по остальным пока нет.

С 24 августа 2023 года Токио сбрасывает в Тихий океан очищенную от трития воду с атомной электростанции «Фукусима-1». Такое решение власти приняли из-за критической переполненности хранилищ — всего они планируют сбросить более 1 миллиона тонн радиоактивной воды. Российские эксперты на фоне новостей поделились на два лагеря: одни полагают, что отходы не нанесут ущерб людям и экологии, а другие боятся, что последствия все-таки коснутся жителей Камчатки, Сахалина и Курильских островов.