ГлавнаяРецептыРесторанные шедевры можно сделать и дома: готовим невероятный Кордон блю Ресторанные шедевры можно сделать и дома: готовим невероятный Кордон блю На чтение: 1 минута Сочетание сочного мяса и тягучего сыра – это то, за что все обожают Кордон блю. Обычно это блюдо считают визитной карточкой рестораторов, но вы вполне можете воспроизвести блюдо и в домашних условиях. КУЛИНАРНЫЙ ГИД История Кордон блю тянется еще с 16 века, а готовить блюдо доверяли только лучшим поварам. Впрочем, рецепт блюда не так сложен, как кажется, и для его приготовления терпения нужно гораздо больше, чем кулинарных навыков. Читайте также «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Рецепт Кордон блю Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – тонкие ломтики куриного филе – 8; – ломтики вареной ветчины – 4; – 8 ломтиков творога (часто используют проволочное или сулугуни); – яйца – 2; – панировочные сухари; – соль и перец по вкусу. Приготовление: На 4 ломтика филе положите по ломтику ветчины и сыра. Затем сверху выложите оставшееся филе. Теперь крепко держим мясо, вмокаем его во взбитое яйцо, затем – в панировочные сухари. Для наилучшего эффекта процесс можно повторить дважды. Жарить нужно в большом количестве масла, но не на высокой температуре, чтобы мясо внутри хорошо приготовилось. Выложите границу блю на бумажные полотенца, чтобы забрать лишний жир. Подавайте блюдо с салатом или излюбленным гарниром. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями