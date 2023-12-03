Портал про города-курорты | Perekop

Ресторанные шедевры можно сделать и дома: готовим невероятный Кордон блю

На чтение: 1 минута
Ресторанные шедевры можно сделать и дома: готовим невероятный Кордон блю

Сочетание сочного мяса и тягучего сыра – это то, за что все обожают Кордон блю. Обычно это блюдо считают визитной карточкой рестораторов, но вы вполне можете воспроизвести блюдо и в домашних условиях.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

История Кордон блю тянется еще с 16 века, а готовить блюдо доверяли только лучшим поварам. Впрочем, рецепт блюда не так сложен, как кажется, и для его приготовления терпения нужно гораздо больше, чем кулинарных навыков.

Читайте также «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров

Рецепт Кордон блю

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– тонкие ломтики куриного филе – 8;
– ломтики вареной ветчины – 4;
– 8 ломтиков творога (часто используют проволочное или сулугуни);
– яйца – 2;
– панировочные сухари;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. На 4 ломтика филе положите по ломтику ветчины и сыра. Затем сверху выложите оставшееся филе.
  2. Теперь крепко держим мясо, вмокаем его во взбитое яйцо, затем – в панировочные сухари. Для наилучшего эффекта процесс можно повторить дважды.
  3. Жарить нужно в большом количестве масла, но не на высокой температуре, чтобы мясо внутри хорошо приготовилось.
  4. Выложите границу блю на бумажные полотенца, чтобы забрать лишний жир.
  5. Подавайте блюдо с салатом или излюбленным гарниром.

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек