Рецепт: Заправка для борща на зиму — Домашняя заправка для борща, стерилизованная, минимум уксуса.

Ингредиенты:

свекла — 1 кг;

морковь — 1 кг;

лук репчатый — 1 кг;

соль — 1 ст.л.;

перец черный молотый — 0.5 ч.л.;

масло растительное — 70 мл;

уксус столовый 6 % — 3 ст.л.;

сахар — 1 ч.л.

Способ приготовления: Чаще всего свёклу на зиму замораживаю для борща и других блюд, в этом году решила закрутить несколько баночек заправки для борща, помню, бабушка у меня такую готовила, только она все овощи на тёрке натирала, а я люблю, когда все мелкими кусочками нарезано.

Все овощи — лук, морковь, свёклу — беру в равных пропорциях. Лук нарезаем мелкими кубиками.

Также меленько режем морковь.

И свёклу.

Когда все овощи нарезаны, перекладываем их в кастрюлю или в глубокую сковороду/сотейник. Добавляем специи: соль, чёрный молотый перец и немного сахара. На дно кастрюли наливаем растительное масло, перед тем, как выложить овощи.

Все тщательно перемешиваем и тушим на умеренном огне. Долго готовить не нужно, чтобы не переварить овощи. Достаточно 12-15 минут. Параллельно, пока готовятся овощи, стерилизуем банки и крышки.

Перед тем, как снять с огня вливаем столовый 6%-ный уксус, перемешиваем и выключаем.

Готовую заправку раскладываем по стерилизованным банкам и ставим в высокую кастрюлю стерилизовать по 5 минут.

Затем закручиваем стерилизованными крышками и все — домашняя заправка для борща готова. Зимой такая заготовка очень выручает.

Небольшое количество заправки у меня осталось, не уместилось в банки, поэтому пришлось на скорую руку сварить лёгкий борщ без картофеля. Заодно и заготовку попробовали:)

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.