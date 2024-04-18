Описание приготовления:
Адыгейский сыр отлично держит форму, его можно взять с собой в поездку, на работу, на пикник. Сыром можно нафаршировать канапе или корзинки, если его смешать с измельченными каперсами, помидорами, соусами и т.д. Хранится он около недели, но только на холоде.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Уксус Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 3 Литра (любой жирности)
- Уксус 6% 50 Миллилитров
- Соль 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
10 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Адыгейский сыр рецепт в домашних условиях из молока и уксуса»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сыр можно готовить из молока любой жирности, но чем жирнее продукты, тем более нежным и пластичным получится сыр!
Молоко перелейте в кастрюлю или казан с антипригарным дном. Поместите емкость на плиту и вскипятите молоко, а затем нагрев выключите. Остудите жидкость до 60-70 градусов.
Влейте уксус и аккуратно перемешайте, но не сильно. Оставьте молоко на 10-15 минут в покое — за это время оно створожится, расслоится на сгустки творога и сыворотку. Снова включите нагрев и слегка прогрейте, но не до кипения! Если вскипятите, то творог расслоится на крупинки и сыр не получится.
Застелите дуршлаг двойным слоем марли или специальной пленкой для сыра. Аккуратно перелейте в нее всю жидкость из емкости. Сыр останется в дуршлаге, а сыворотка — стечет. Кстати, на сыворотке можно приготовить вкусные блины. Подвесьте сыр на 1-1,5 часа, чтобы из него стекла сыворотка и вмешайте в массу соль.
Подготовьте округлую форму для сыра с небольшими отверстиями на дне. Выложите в нее сыр, утрамбовывая его ложкой. Затем поместите сверху гнет (я поставила банку с вареньем). Саму форму поместите в глубокую тарелку, так как будет выделяться сыворотка. В таком виде конструкцию вынесите на холод.
Можно поместить и в холодильник на 3-4 часа. Сыр должен остыть! После этого его можно извлечь из формы.
Нарежьте сыр на части и подайте к столу со свежими овощами, зеленью, хлебом. Приятного вам аппетита!