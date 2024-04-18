Описание приготовления:

Адыгейский сыр отлично держит форму, его можно взять с собой в поездку, на работу, на пикник. Сыром можно нафаршировать канапе или корзинки, если его смешать с измельченными каперсами, помидорами, соусами и т.д. Хранится он около недели, но только на холоде.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Уксус Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Молоко 3 Литра (любой жирности)

Уксус 6% 50 Миллилитров

Соль 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

10 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Адыгейский сыр рецепт в домашних условиях из молока и уксуса»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сыр можно готовить из молока любой жирности, но чем жирнее продукты, тем более нежным и пластичным получится сыр!

Молоко перелейте в кастрюлю или казан с антипригарным дном. Поместите емкость на плиту и вскипятите молоко, а затем нагрев выключите. Остудите жидкость до 60-70 градусов.

Влейте уксус и аккуратно перемешайте, но не сильно. Оставьте молоко на 10-15 минут в покое — за это время оно створожится, расслоится на сгустки творога и сыворотку. Снова включите нагрев и слегка прогрейте, но не до кипения! Если вскипятите, то творог расслоится на крупинки и сыр не получится.

Застелите дуршлаг двойным слоем марли или специальной пленкой для сыра. Аккуратно перелейте в нее всю жидкость из емкости. Сыр останется в дуршлаге, а сыворотка — стечет. Кстати, на сыворотке можно приготовить вкусные блины. Подвесьте сыр на 1-1,5 часа, чтобы из него стекла сыворотка и вмешайте в массу соль.

Подготовьте округлую форму для сыра с небольшими отверстиями на дне. Выложите в нее сыр, утрамбовывая его ложкой. Затем поместите сверху гнет (я поставила банку с вареньем). Саму форму поместите в глубокую тарелку, так как будет выделяться сыворотка. В таком виде конструкцию вынесите на холод.

Можно поместить и в холодильник на 3-4 часа. Сыр должен остыть! После этого его можно извлечь из формы.

Нарежьте сыр на части и подайте к столу со свежими овощами, зеленью, хлебом. Приятного вам аппетита!