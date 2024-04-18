Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем — , луком и морковью

Ингредиенты:
телячьи ребра — 9 шт;
картофель крупный — 4 шт;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт.;
масло растительное — по вкусу;
майонез — по вкусу;
паприка молотая — по вкусу;
соль — по вкусу;
карри для картофеля — по вкусу;
замороженные чесночные стрелки — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу поделиться простым рецептом приготовления телячьих рёбрышек в духовке.
Рёбра промыла, немного обсушила, посыпала молотой паприкой
Посолила и дала немного постоять пропитаться.
Занялась луком и морковью. Лук нарезала кольцами.
Морковь нарезала соломкой. Можно натереть, но она тогда почти растворяется. А соломка придаёт блюда эстетический вид.
Глубокую форму смазала растительным маслом.
Выложила морковь и лук в качестве овощной подушки.
Картофель был крупный, поэтому взяла немного.
Нарезала картофель крупными дольками. Тогда он сохранит форму.
Посолила.
Посыпала карри и добавила майонез. Картофель будет ароматным и приятного жёлтого цвета.
Картофель перемешала.
Выложила его на лук с морковью.
Рёбрышки к этому времени замариновались. И я добавила к ним ещё протёртые размороженные чесночные стрелки. Они хоть и были замороженные, но они сохранили свой аромат.
Выложила рёбра на овощи.
Поставила в разогретую до 180-190 градусов духовку. Запекала 40 минут. После чего достала и проверила на готовность.
Смазала майонезом и поставила еще на 10-15 минут.
После полной готовности подала достала и немного дала постоять прикрыв крышкой. Затем подала на стол. Телятина запеклась хорошо. Картофель тоже.
Приятного аппетита. Рекомендую))
Время приготовления: 55 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.