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Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем — , луком и морковью

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Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем — , луком и морковью

Ингредиенты:
телячьи ребра — 9 шт;
картофель крупный — 4 шт;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт.;
масло растительное — по вкусу;
майонез — по вкусу;
паприка молотая — по вкусу;
соль — по вкусу;
карри для картофеля — по вкусу;
замороженные чесночные стрелки — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу поделиться простым рецептом приготовления телячьих рёбрышек в духовке.
Рёбра промыла, немного обсушила, посыпала молотой паприкой

Посолила и дала немного постоять пропитаться.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Занялась луком и морковью. Лук нарезала кольцами.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Морковь нарезала соломкой. Можно натереть, но она тогда почти растворяется. А соломка придаёт блюда эстетический вид.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Глубокую форму смазала растительным маслом.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Выложила морковь и лук в качестве овощной подушки.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Картофель был крупный, поэтому взяла немного.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Нарезала картофель крупными дольками. Тогда он сохранит форму.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Посолила.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Посыпала карри и добавила майонез. Картофель будет ароматным и приятного жёлтого цвета.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Картофель перемешала.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Выложила его на лук с морковью.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Рёбрышки к этому времени замариновались. И я добавила к ним ещё протёртые размороженные чесночные стрелки. Они хоть и были замороженные, но они сохранили свой аромат.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Выложила рёбра на овощи.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Поставила в разогретую до 180-190 градусов духовку. Запекала 40 минут. После чего достала и проверила на готовность.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Смазала майонезом и поставила еще на 10-15 минут.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

После полной готовности подала достала и немного дала постоять прикрыв крышкой. Затем подала на стол. Телятина запеклась хорошо. Картофель тоже.

Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем - , луком и морковью

Приятного аппетита. Рекомендую))

Время приготовления: 55 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.

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