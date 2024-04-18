Рецепт: Ребрышки в духовке с картофелем — , луком и морковью

Ингредиенты:

телячьи ребра — 9 шт;

картофель крупный — 4 шт;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт.;

масло растительное — по вкусу;

майонез — по вкусу;

паприка молотая — по вкусу;

соль — по вкусу;

карри для картофеля — по вкусу;

замороженные чесночные стрелки — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу поделиться простым рецептом приготовления телячьих рёбрышек в духовке.

Рёбра промыла, немного обсушила, посыпала молотой паприкой

Посолила и дала немного постоять пропитаться.

Занялась луком и морковью. Лук нарезала кольцами.

Морковь нарезала соломкой. Можно натереть, но она тогда почти растворяется. А соломка придаёт блюда эстетический вид.

Глубокую форму смазала растительным маслом.

Выложила морковь и лук в качестве овощной подушки.

Картофель был крупный, поэтому взяла немного.

Нарезала картофель крупными дольками. Тогда он сохранит форму.

Посолила.

Посыпала карри и добавила майонез. Картофель будет ароматным и приятного жёлтого цвета.

Картофель перемешала.

Выложила его на лук с морковью.

Рёбрышки к этому времени замариновались. И я добавила к ним ещё протёртые размороженные чесночные стрелки. Они хоть и были замороженные, но они сохранили свой аромат.

Выложила рёбра на овощи.

Поставила в разогретую до 180-190 градусов духовку. Запекала 40 минут. После чего достала и проверила на готовность.

Смазала майонезом и поставила еще на 10-15 минут.

После полной готовности подала достала и немного дала постоять прикрыв крышкой. Затем подала на стол. Телятина запеклась хорошо. Картофель тоже.

Приятного аппетита. Рекомендую))

Время приготовления: 55 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.