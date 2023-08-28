Соус «Ахоржак» прекрасно подходит в качестве приправы к различным блюдам: в борщ, к супам и рагу. Родом эта вкуснятина из Армении, а там, уж поверьте, знают толк в идеальных пропорциях и сбалансированном вкусе. Поэтому такого соуса-аджики вы не найдете нигде, нужно готовить самостоятельно.

Так, в моей семье это уже устоявшаяся традиция: в разгар помидорного сезона я обязательно делаю ахоржак по-армянски на зиму. Хранится он долго, готовится быстро. Этот рецепт является идеальным сочетанием вкуса и аромата. Он также подходит для немедленного употребления. Острота блюда подчеркивает его название, ведь оно происходит от армянского слова «ахор» — аппетит. Не забудьте попробовать это блюдо с черным хлебушком!

Ахоржак по-армянски на зиму: моменты приготовления

В рамках сезона заготовок это одна из самых вкусных и бюджетных закруток из сезонных овощей. Ахоржак также известный под названием «Аппетитка» — состоит из помидоров и нескольких видов перца, включая острый. Из представленного количества ингредиентов выходит 3 литровых банки готового соуса. В конце можете добавить немного лимонного сока, а также любимую зелень.

Ингредиенты

Помидор2,5 кг Перец капи700 г Перец халапеньо800 г Петрушка150 г Чеснок50 г Сахар80 г Соль40 г Подсолнечное масло100 мл Яблочный уксус70 мл

Приготовление

Тщательно промойте помидоры, измельчите их в однородную кашу с помощью блендера (мясорубки). Перелейте томатное пюре в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар, растительное масло и яблочный уксус. Томатную массу тщательно перемешайте и поставьте на плиту. Варите на среднем огне 35–40 минут без крышки. Нарежьте острый перец, сделав надрез или несколько проколов с помощью зубочистки. Также подготовьте болгарский перец, убрав лишние части и нарезав его пополам. Когда помидорное пюре закипит, добавьте нарезанный перец и тертый чеснок. Варите всё под крышкой 25–30 минут на среднем огне. Затем добавьте рубленую петрушку, перемешайте и варите еще 5–7 минут. Разложите готовое блюдо по стерилизованным банкам и плотно закрутите крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте под пледом до полного остывания. На следующее утро уберите заготовки на длительное хранение.

Ахоржак по-армянски отлично сохраняется даже при комнатной температуре. Это вкусное дополнение к разнообразным блюдам. Насладитесь невероятным вкусовым опытом и поделитесь им с родными! Также рекомендуем присмотреться к следующему рецепту — аппетитный соус ткемали из сливы.