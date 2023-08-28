Диетолог Мухина перечислила продукты, с которыми опасно сочетать дыню

Диетолог, доктор медицинских наук Мария Мухина сообщила, что дыню не следует употреблять в пищу вместе с кисломолочными продуктами и алкоголем.

По словам медика, подобное сочетание будет иметь для человека слабительный эффект.

Если мы смешаем дыню с кисломолочными продуктами, то может быть диарея. Но если кто-то хочет, то можно воспользоваться таким способом и получить слабительный эффект, — заявила она.

Мухина добавила, что алкоголь вместе с дыней также негативно повлияет на работу органов пищеварения.

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Нежелательно сочетать дыню с алкоголем, особенно с пивом. Может быть метеоризм, диарея, колики, тошнота, предупредила врач.

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