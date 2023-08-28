Вкусная закуска к любому столу. Рулет из кабачков: держит форму несколько дней

Кабачки обладают множеством полезных свойств, которые способны помочь человеку справиться с некоторыми трудными заболеваниями. Например, этот овощ рекомендован при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Также кабачки едят люди, у которых нарушен иммунитет.
Кроме того, кабачки хорошо влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Они обладают мочегонным действием, что избавляет от лишней жидкости.
Не стоит увлекаться кабачками людям с обостренным гастритом.
Если вы хотите включить кабачки в свой рацион питания, советуем рецепт рулета из этого овоща.
Ингредиенты для кабачкового рулета:
- Кабачки — 3 шт.;
- Морковь — 3 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Мука — 2 ст. л.;
- Сметана — ст. л.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Крем сыр — 3 ст. л.;
- Чеснок — 2 зубчика.
Приготовление кабачкового рулета:
Удаляем у кабачков плодоножки, натираем на маленьких резцах терки. Отжимаем кабачки от лишнего сока, смешиваем с натертой морковью.
К овощной массе разбиваем яйца, выкладываем сметану, соль и тщательно перемешиваем. В смесь высыпаем муку, замешиваем овощное тесто.
Разогреваем духовку до 180 градусов, застилаем противень пергаментом. На пергамент ровным слоем выкладываем массу из кабачков и моркови.
Выпекаем пласт толщиной около см в духовке 20 минут.
Даем пласту пару минут остыть, а затем ножом приподнимаем один из краев. Сворачиваем пласт в рулет, плотно стягиваем пергаментом.
Для начинки смешиваем нашинкованный чеснок с крем сыром. По желанию можно добавить в сыр укроп и петрушку.
Расправляем рулет обратно в пласт, по поверхности выкладываем сыр, распределяем тонким слоем. Сворачиваем пласт в рулет обратно, начинкой внутрь.
Данный рулет не нужно убирать в холодильник и ждать, пока он застынет. Сразу после приготовления блюдо можно подавать к столу.