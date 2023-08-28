Вкусная закуска к любому столу. Рулет из кабачков: держит форму несколько дней

Кабачки обладают множеством полезных свойств, которые способны помочь человеку справиться с некоторыми трудными заболеваниями. Например, этот овощ рекомендован при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Также кабачки едят люди, у которых нарушен иммунитет.

Кроме того, кабачки хорошо влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Они обладают мочегонным действием, что избавляет от лишней жидкости.

Не стоит увлекаться кабачками людям с обостренным гастритом.

Если вы хотите включить кабачки в свой рацион питания, советуем рецепт рулета из этого овоща.

Ингредиенты для кабачкового рулета:

Кабачки — 3 шт.;

Морковь — 3 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 2 ст. л.;

Сметана — ст. л.;

Соль — ½ ч. л.;

Крем сыр — 3 ст. л.;

Чеснок — 2 зубчика.

Приготовление кабачкового рулета:

Удаляем у кабачков плодоножки, натираем на маленьких резцах терки. Отжимаем кабачки от лишнего сока, смешиваем с натертой морковью.

К овощной массе разбиваем яйца, выкладываем сметану, соль и тщательно перемешиваем. В смесь высыпаем муку, замешиваем овощное тесто.

Разогреваем духовку до 180 градусов, застилаем противень пергаментом. На пергамент ровным слоем выкладываем массу из кабачков и моркови.

Выпекаем пласт толщиной около см в духовке 20 минут.

Даем пласту пару минут остыть, а затем ножом приподнимаем один из краев. Сворачиваем пласт в рулет, плотно стягиваем пергаментом.

Для начинки смешиваем нашинкованный чеснок с крем сыром. По желанию можно добавить в сыр укроп и петрушку.

Расправляем рулет обратно в пласт, по поверхности выкладываем сыр, распределяем тонким слоем. Сворачиваем пласт в рулет обратно, начинкой внутрь.

Данный рулет не нужно убирать в холодильник и ждать, пока он застынет. Сразу после приготовления блюдо можно подавать к столу.