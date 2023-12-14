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Ажурные блинчики на молоке

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Ажурные блинчики на молоке

Оказывается, ажурные блинчики можно приготовить не только на кефире или кипятке. Они и на молоке выйдут с очень красивым узором, важно лишь добавить немного столового уксуса в тесто. Тогда вы гарантированно получите красивые блины в дырочку.

Маленький нюанс. Помните, что смазывать сковороду маслом нужно лишь перед выпеканием первого блина. Постарайтесь нанести его очень тонким слоем. В этом вам поможет кулинарная силиконовая кисточка.

Ажурные блинчики на молоке

Как испечь ажурные блинчики максимально красивыми

Что же делает уксус? Благодаря тому, что он вступает в реакцию с пищевой содой, блинчики становятся ажурными и невероятно аппетитными. Также они начинают обладать фантастически нежным вкусом. И это всё заслуга одной ложки уксуса. Удивительно!

Ингредиенты

Молоко500 мл Пшеничная мука160 г Сахар50 г Уксус1 ст. л. Яйцо2 шт. Сода1 ч. л. Соль0,5 ч. л. Подсолнечное масло70 мл

Приготовление

    В небольшую миску всыпаем пшеничную муку и пищевую соду. Хорошенько их перемешиваем.В отдельную большую емкость всыпаем соль. Вливаем молоко. Перемешиваем их. Вбиваем яйца. Добавляем сахар. Снова перемешиваем всё венчиком.

    Ажурные блинчики на молоке

    Постепенно всыпаем пшеничную муку с содой в молочно-яичную смесь. Перемешиваем все ингредиенты венчиком до однородности.В полученную смесь вливаем столовый уксус и 70 мл подсолнечного масла. Перемешиваем всё. Оставляем тесто на 10 минут при комнатной температуре.

    Ажурные блинчики на молоке

    Разогреваем сковороду, смазанную тонким слоем масла. Печем на ней блины из готового теста до румяности с двух сторон. Готово!

Подавать золотистые блинчики рекомендуем с ярким цитрусовым соусом. Берем крупный апельсин и тщательно его моем. Натираем цедру фрукта на мелкой терке. Выжимаем из него сок. Вливаем в сотейник 200 мл воды. Всыпаем апельсиновую цедру. Провариваем всё в течение 2 минут. Добавляем апельсиновый сок, 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. лимонного сока. Разводим 1,5 ст. л. картофельного крахмала в 100 мл холодной воды. Вливаем смесь тонкой струйкой в сотейник, активно помешивая венчиком. Варим соус до загустения. Затем даем ему остыть. Апельсиновый соус к ажурным блинам готов! Кстати, ранее мы делились подборкой вкусных начинок (соленых и сладких) для тонких блинов, собрали для вас 20 лучших идей.

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