Ажурные блинчики на молоке

Оказывается, ажурные блинчики можно приготовить не только на кефире или кипятке. Они и на молоке выйдут с очень красивым узором, важно лишь добавить немного столового уксуса в тесто. Тогда вы гарантированно получите красивые блины в дырочку.

Маленький нюанс. Помните, что смазывать сковороду маслом нужно лишь перед выпеканием первого блина. Постарайтесь нанести его очень тонким слоем. В этом вам поможет кулинарная силиконовая кисточка.

Как испечь ажурные блинчики максимально красивыми

Что же делает уксус? Благодаря тому, что он вступает в реакцию с пищевой содой, блинчики становятся ажурными и невероятно аппетитными. Также они начинают обладать фантастически нежным вкусом. И это всё заслуга одной ложки уксуса. Удивительно!

Ингредиенты

Молоко500 мл Пшеничная мука160 г Сахар50 г Уксус1 ст. л. Яйцо2 шт. Сода1 ч. л. Соль0,5 ч. л. Подсолнечное масло70 мл

Приготовление

В небольшую миску всыпаем пшеничную муку и пищевую соду. Хорошенько их перемешиваем.В отдельную большую емкость всыпаем соль. Вливаем молоко. Перемешиваем их. Вбиваем яйца. Добавляем сахар. Снова перемешиваем всё венчиком. Постепенно всыпаем пшеничную муку с содой в молочно-яичную смесь. Перемешиваем все ингредиенты венчиком до однородности.В полученную смесь вливаем столовый уксус и 70 мл подсолнечного масла. Перемешиваем всё. Оставляем тесто на 10 минут при комнатной температуре. Разогреваем сковороду, смазанную тонким слоем масла. Печем на ней блины из готового теста до румяности с двух сторон. Готово!

Подавать золотистые блинчики рекомендуем с ярким цитрусовым соусом. Берем крупный апельсин и тщательно его моем. Натираем цедру фрукта на мелкой терке. Выжимаем из него сок. Вливаем в сотейник 200 мл воды. Всыпаем апельсиновую цедру. Провариваем всё в течение 2 минут. Добавляем апельсиновый сок, 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. лимонного сока. Разводим 1,5 ст. л. картофельного крахмала в 100 мл холодной воды. Вливаем смесь тонкой струйкой в сотейник, активно помешивая венчиком. Варим соус до загустения. Затем даем ему остыть. Апельсиновый соус к ажурным блинам готов! Кстати, ранее мы делились подборкой вкусных начинок (соленых и сладких) для тонких блинов, собрали для вас 20 лучших идей.