Остановиться невозможно. Салат «Обжорка» — простой и быстрый в приготовлении

Благодаря опросам в сфере кулинарии, удалось выяснить, что довольно много людей любят разные субпродукты — печень, сердечки, языки и прочие внутренности животных. Дело в том, что из субпродуктов, как и из обычного мяса, можно приготовить большое количество блюд. Например, заливное, печеночный торт или обжаренные субпродукты, добавленные в выпечку.

Помимо известных рецептов, из субпродуктов также можно приготовить салаты. Причем они будут не хуже, нежели салаты с мясом и крабовыми палочками. Такие блюда используются для подачи в ресторанах, нередко на столах — это самая актуальная закуска. Сочетание субпродуктов и овощей нередко более выигрышное, нежели обычного мяса и овощей.

Приготовим дома салат Обжорка к праздничному столу.

Ингредиенты для салата Обжорка:

печень — 500 г;

огурцы соленые — 3 шт.;

лук — шт.;

морковь — 2 шт.;

чеснок — зубчик;

растительное масло — 5 ст.л.;

майонез — 2 ст.л.;

соль — ½ ч.л.

Приготовление салата Обжорка:

Отвариваем заранее очищенную печень, после закипания готовим не более 10 минут, в конце можно слегка посолить. Вынимаем печень из кастрюли, выкладываем в миску, накрываем пищевой пленкой и даем остыть.

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, режем мелкими брусочками очищенную морковь. На паре ложек растительного масла в сковороде обжариваем лук до прозрачности.

Убираем лук со сковороды, оставляем остывать. Вливаем в сковороду ложку масла и обжариваем слегка морковь. На сито выкладываем лук и морковь, даем лишнему маслу стечь с овощей.

Нарезаем мелким брусочком печень и маринованные огурцы, смешиваем в одной миске.

Добавляем в миску остывшие лук и морковь, натираем в салат зубчик чеснока.

Заправляем салат майонезом и солим по вкусу, перемешиваем.

Салату стоит дать настояться пару часов. Тогда все вкусы в блюде полностью раскроются, салат станет еще вкуснее.