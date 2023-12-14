Остановиться невозможно. Салат «Обжорка» — простой и быстрый в приготовлении

Благодаря опросам в сфере кулинарии, удалось выяснить, что довольно много людей любят разные субпродукты — печень, сердечки, языки и прочие внутренности животных. Дело в том, что из субпродуктов, как и из обычного мяса, можно приготовить большое количество блюд. Например, заливное, печеночный торт или обжаренные субпродукты, добавленные в выпечку.
Помимо известных рецептов, из субпродуктов также можно приготовить салаты. Причем они будут не хуже, нежели салаты с мясом и крабовыми палочками. Такие блюда используются для подачи в ресторанах, нередко на столах — это самая актуальная закуска. Сочетание субпродуктов и овощей нередко более выигрышное, нежели обычного мяса и овощей.
Приготовим дома салат Обжорка к праздничному столу.
Ингредиенты для салата Обжорка:
- печень — 500 г;
- огурцы соленые — 3 шт.;
- лук — шт.;
- морковь — 2 шт.;
- чеснок — зубчик;
- растительное масло — 5 ст.л.;
- майонез — 2 ст.л.;
- соль — ½ ч.л.
Приготовление салата Обжорка:
Отвариваем заранее очищенную печень, после закипания готовим не более 10 минут, в конце можно слегка посолить. Вынимаем печень из кастрюли, выкладываем в миску, накрываем пищевой пленкой и даем остыть.
Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, режем мелкими брусочками очищенную морковь. На паре ложек растительного масла в сковороде обжариваем лук до прозрачности.
Убираем лук со сковороды, оставляем остывать. Вливаем в сковороду ложку масла и обжариваем слегка морковь. На сито выкладываем лук и морковь, даем лишнему маслу стечь с овощей.
Нарезаем мелким брусочком печень и маринованные огурцы, смешиваем в одной миске.
Добавляем в миску остывшие лук и морковь, натираем в салат зубчик чеснока.
Заправляем салат майонезом и солим по вкусу, перемешиваем.
Салату стоит дать настояться пару часов. Тогда все вкусы в блюде полностью раскроются, салат станет еще вкуснее.