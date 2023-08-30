Врач-диетолог Русакова рассказала, какие кисломолочные напитки полезны для здоровья

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала, какие кисломолочные напитки полезнее всего для здоровья.

Диетолог считает полезными все кисломолочные напитки — кефир, йогурт, ряженку, простоквашу, ацидофилин и бифидок.

Главное, чтобы кисломолочный напиток был без сахара, натуральный с адекватным количеством кисломолочных бактерий, и, соответственно, с коротким сроком действия, желательно в начале этого срока. Необязательно, чтобы напиток был слишком обезжиренный, потому что чем ниже жирность напитка, тем хуже идет усвоение кальция. И слишком жирный — выше 4 процентов — тоже нежелательно, — сказала Русакова.

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Нужно выбирать напитки с минимальным содержанием различных дополнительных компонентов — крахмала, подсластителей, ароматизаторов, загустителей, консервантов, красителей, усилителей вкуса и другими.

Можно выбирать разные виды кисломолочных напитков, идеально их чередовать — главное, чтобы они были натуральные и хорошего качества, подчеркнула врач.

Если нет проблем с аллергией, кисломолочные напитки можно включать в ежедневный рацион. При этом не возбраняется употреблять их и в течение дня, и на завтрак, добавила врач.

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