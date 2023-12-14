Одно из обязательных блюд на Сочельник: как быстро замариновать сельдь

Сельдь – непременный элемент праздничного стола. Есть несколько секретов, которые помогут замариновать его без затрат времени и усилий.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для того чтобы удивить родных таким привычным блюдом как маринованная сельдь, следует хорошо подумать над ингредиентами. Сельдь, маринованная в лимонном соке, получается нежной, кислой и необычайно ароматной благодаря добавленным специям. А готовится он очень просто!

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Рецепт маринованной сельди