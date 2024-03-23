Ажурные блины на дрожжах: пошаговый рецепт

Такие блины можно подавать со сметаной, сиропом, вареньем, сгущенкой.

Блины – любимое и универсальное блюдо, которое можно употреблять с самыми различными ингредиентами в качестве начинки или просто полив сметаной, сиропом или сгущенкой. Сегодня хотим поделиться с вами проверенным рецептом ажурных блинов на дрожжах по рецепту автора блога «Вкусные рецепты на каждый день». Они получаются пышными и вкусными.

Ажурные блины на дрожжах

Ингредиенты:

молоко – 900 мл;

сахар – 3 ч. л;

дрожжи сухие – 1 ч. л.(без горки);

яйца – 2 шт;

мука – 330 гр;

масло – 4 ст. л;

соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить сахар и дрожжи, перемешать до растворения. Добавить яйца комнатной температуры, перемешать. Постепенно добавить просеянную муку, хорошо вымешивая каждый раз. Муки может уйти чуть меньше или чуть больше. Ориентируйтесь на консистенцию, из более жидкой получатся более тонкие блины, из более густой – более грубые.

В конце добавить растительное масло и соль. Еще раз хорошо перемешать. Накрыть полотенцем и оставить на час.

Далее тесто вымешать и пожарить блины. Жарить блины необходимо на достаточно большом огне, чтобы они не сушились, а быстро жарились. Только зарумянятся, их сразу же необходимо перевернуть. Готовые блины, пока жарятся остальные, держите под крышкой.

Читайте также:

Невероятно вкусные блинчики с творогом и апельсиновым соусом: пошаговый рецепт

Вкусные тонкие блины на кефире с дырочками: пошаговый рецепт

Блинчики на пиве: рецепт очень вкусного блюда