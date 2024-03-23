Попробуйте приготовить суп по этому рецепту. Его нежный сливочный вкус понравится многим. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такой суп готовится очень просто и быстро. Обязательно сохраните этот рецепт. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Сливочный суп с морепродуктами Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 2 стебля сельдерея;

– 250 граммов плавленого сыра;

– 500 граммов морского коктейля;

– соль, перец, зелень по вкусу;

– 2 литра воды;

– масло. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ «Водний Світ» – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів. Приготовление: Морковь очень мелко нарежьте или натрите на терку. Почистьте лук и нарежьте его максимально мелкими кусочками. Лук и морковь обжарьте на растительном масле. Мелко нарежьте два стебля сельдерея и добавьте на сковороду к овощам. Плавленый сыр нарежьте мелкими кубиками. Налейте в кастрюлю 2 литра воды и поставьте ее на плиту. Как только вода закипит, забросьте туда нарезанный плавленый сыр. Как только сыр расплавился, добавьте в кастрюлю нарезанный кубиком картофель. Отварите его до полуготовности. Посолите суп по вкусу и добавьте немного молотого перца. Когда картофель сварится до полуготовности, переложите в суп обжаренные овощи и перемешайте. Далее положите в суп морской коктейль. Варите на среднем огне 5 – 7 минут. Готовый суп украсьте свежей зеленью. Любите рыбу и морепродукты? Узнайте, как выбрать свежую сельдь и с чем она лучше всего сочетается.