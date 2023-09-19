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Рецепт: Треска запеченная с картофелем — Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

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Рецепт: Треска запеченная с картофелем — Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Ингредиенты:
филе трески — 500 гр;
картофель — 4 шт.;
чесночные стрелки — один пучок;
майонез — 3 ст. ложки;
лимон — 0, 5 шт.;
приправа для рыбы — 1 чайная ложка;
соль — по вкусу;
масло растительное — 2 ст. ложки;
сыр твердый — 100 гр;
томаты — 1 шт.
Способ приготовления: Никто не будет спорить, что рыба очень полезна.
Раньше я рыбу жарила, а теперь предпочитаю запекать в духовке.
И полезнее, и возни меньше.
Ещё лучше запечь рыбу с картофелем и овощами.
Блюдо вкусное и быстрое, а главное — никаких хлопот. Все сложил в форму для запекания, поставил в духовку и ты свободен.
Вот сегодня такое быстрое и вкусное блюдо с треской и будем готовить.
Филе трески в последнее время предпочитаю покупать прессованное, вот такие квадратики.
На них никогда не бывает ледяной корочки, а по вкусу очень даже вкусная треска.
Итак, когда тресковое филе немного оттаило, солим их по вкусу и посыпаем приправой для рыбы.

Выдавливаем на филе трески немного сока лимона, и пусть треска постоит в сторонке минут 15, помаринуется.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

В это время чистим картофель и нарезаем его кружочками толщиной примерно 1 сантиметр.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Нарезаем чесночные стрелки палочками длиной примерно 3 см.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Ранее я вместо чесночных стрелок добавляла репчатый лук. Но в этот раз приготовила с чесночными стрелками и получилось очень вкусно, а ещё и красиво. Мои гости сначала подумали, что треска запечена с черемшой.
Помидоры нарезаем кружочками, толщиной около сантиметра.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Сыр натираем на крупной тёрке.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Теперь начинаем собирать наше блюдо.
В форму для выпечки наливаем совсем немного растительного масла.
Выкладываем кружочки картофеля. Солим, перчим его по вкусу.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Смазываем картофель майонезом.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Теперь кладём чесночные стрелки.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Выкладываем кусочки трески.
Смазываем филе трески майонезом.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Поверх квадратиков филе трески, выкладываем кружочки помидоров.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Сверху посыпаем блюдо тёртым сыром.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Отправляем блюдо в духовку минут на 40 при температуре 180 градусов.
Вот и готова наша запеченная треска с картошечкой, стрелками чеснока, помидорами да под сырной корочкой.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

При подаче можно посыпать любимой зеленью.
Вкусно, быстро, красиво.

Рецепт: Треска запеченная с картофелем - Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.

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