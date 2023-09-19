Рецепт: Треска запеченная с картофелем — Под сырной корочкой с помидорами и чесночными стрелками

Ингредиенты:

филе трески — 500 гр;

картофель — 4 шт.;

чесночные стрелки — один пучок;

майонез — 3 ст. ложки;

лимон — 0, 5 шт.;

приправа для рыбы — 1 чайная ложка;

соль — по вкусу;

масло растительное — 2 ст. ложки;

сыр твердый — 100 гр;

томаты — 1 шт.

Способ приготовления: Никто не будет спорить, что рыба очень полезна.

Раньше я рыбу жарила, а теперь предпочитаю запекать в духовке.

И полезнее, и возни меньше.

Ещё лучше запечь рыбу с картофелем и овощами.

Блюдо вкусное и быстрое, а главное — никаких хлопот. Все сложил в форму для запекания, поставил в духовку и ты свободен.

Вот сегодня такое быстрое и вкусное блюдо с треской и будем готовить.

Филе трески в последнее время предпочитаю покупать прессованное, вот такие квадратики.

На них никогда не бывает ледяной корочки, а по вкусу очень даже вкусная треска.

Итак, когда тресковое филе немного оттаило, солим их по вкусу и посыпаем приправой для рыбы.

Выдавливаем на филе трески немного сока лимона, и пусть треска постоит в сторонке минут 15, помаринуется.

В это время чистим картофель и нарезаем его кружочками толщиной примерно 1 сантиметр.

Нарезаем чесночные стрелки палочками длиной примерно 3 см.

Ранее я вместо чесночных стрелок добавляла репчатый лук. Но в этот раз приготовила с чесночными стрелками и получилось очень вкусно, а ещё и красиво. Мои гости сначала подумали, что треска запечена с черемшой.

Помидоры нарезаем кружочками, толщиной около сантиметра.

Сыр натираем на крупной тёрке.

Теперь начинаем собирать наше блюдо.

В форму для выпечки наливаем совсем немного растительного масла.

Выкладываем кружочки картофеля. Солим, перчим его по вкусу.

Смазываем картофель майонезом.

Теперь кладём чесночные стрелки.

Выкладываем кусочки трески.

Смазываем филе трески майонезом.

Поверх квадратиков филе трески, выкладываем кружочки помидоров.

Сверху посыпаем блюдо тёртым сыром.

Отправляем блюдо в духовку минут на 40 при температуре 180 градусов.

Вот и готова наша запеченная треска с картошечкой, стрелками чеснока, помидорами да под сырной корочкой.

При подаче можно посыпать любимой зеленью.

Вкусно, быстро, красиво.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.