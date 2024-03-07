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Творожный пирог в духовке

На чтение: 16 минут
Творожный пирог в духовке

Творожный пирог в духовке – это простое и вкусное лакомство для семьи и приема гостей. Такая выпечка особенно понравится тем, кто не любит излишне сладкие десерты. Творожный пирог легкий, воздушный и очень нежный. Для готовки используйте нашу кулинарную подборку из десяти простых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Творожный пирог с песочной крошкой в духовке

Творожный пирог с песочной крошкой в духовке – это нежнейшее лакомство для семейного чаепития, также подойдет и для праздников. Такая аппетитная выпечка выходит воздушной и в меру сладкой. Приготовить пирог с творогом и песочной крошкой проще простого. Запоминайте нашу кулинарную идею!

Творожный пирог в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 250 гр.
  • Творог 350 гр.
  • Сметана 150 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Соль 1 щепотка

Шаги 60 мин.

  1. Творожный пирог в духовке

    Как приготовить пирог с творогом в духовке? До начала готовки достаем сливочное масло из холодильника. Оно полежит при комнатной температуре и самостоятельно размягчится. Далее продукт нарезаем кусочками и кладем в любую глубокую емкость, которая подходит для вымешивания.

  2. Творожный пирог в духовке

    Аккуратно отделяем яичные желтки от белков. Для этого можно проделать в яйцах отверстия, аккуратно слить белок, а дальше извлечь желток из скорлупы. Яичные желтки отправляем в посуду с размягченным сливочным маслом.

  3. Творожный пирог в духовке

    Желтки с маслом взбиваем миксером до полной однородности – получаем нежную блестящую массу желтого теста.

  4. Творожный пирог в духовке

    Просеиваем сюда 250 грамм муки. Продолжаем взбивать миксером – это ускорит процесс. Но также вы можете вымешивать лопаткой или руками.

  5. Творожный пирог в духовке

    Получаем рассыпчатую крошку и визуально делим ее на две равные части.

  6. Творожный пирог в духовке

    Глубокую форму для выпекания устилаем пергаментом. Сюда всыпаем одну часть мучной крошки, равномерно распределяем ее по дну формы. Необходимо выложить ровный песочный слой.

  7. Творожный пирог в духовке

    Берем творог, растираем его через мелкое сито или используем блендер. Творог в пироге не должен быть зернистым. Далее творожную массу дополняем сметаной и сахарным песком. Продолжаем вымешивать. Также вы можете всыпать сюда вкусовые и ароматные добавки. Например, ванилин.

  8. Творожный пирог в духовке

    Отделенные яичные белки взбиваем до мягких пышных пиков. Воздушную массу выкладываем в творожную заготовку.

  9. Творожный пирог в духовке

    Аккуратно взбиваем творог с белковой пеной – получаем нежный и однородный белый крем.

  10. Творожный пирог в духовке

    Выкладываем творожно-белковую начинку на слой из песочной крошки. Равномерно распределяем творожный продукт. Удобно это делать с помощью силиконовой лопатки.

  11. Творожный пирог в духовке

    Закрываем творожный слой оставшейся песочной крошкой. Сразу рассыпаем ее равномерно.

  12. Творожный пирог в духовке

    Ставим пирог в форме в предварительно прогретый духовой шкаф. Подходящая температура – 180 градусов. Время выпекания – 40 минут.

  13. Творожный пирог в духовке

    Творожный пирог с песочной крошкой в духовке готов. Дайте ему немного остыть и нарезайте порционными ломтиками.

Творожный пирог с ягодами

Творожный пирог с ягодами – это привлекательное воздушное лакомство, которое восхищает сочетанием нежного творожного вкуса и ягодной кислинки. В нашем рецепте используется свежая малина. Вы же можете взять любые другие ягоды по вкусу, как свежие, так и замороженные.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания формы.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.

Для начинки:

  • Творог – 550 гр.
  • Сметана – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Малина – 180 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

  1. Для песочного теста отмеряем муку, сахарный песок, сливочное масло, разрыхлитель и берем обычное куриное яйцо. Маслу даем полежать при комнатной температуре для лучшего размягчения.
  2. В удобную для вымешивания емкость отправляем размягченное сливочное масло и сахар. Взбиваем миксером до полной однородности. Продолжаем взбивать, постепенно добавляя сюда щепотку соли и куриное яйцо.

    Творожный пирог в духовке

  3. Просеиваем в массу муку и разрыхлитель теста. Из полученной массы вымешиваем нежное и мягкое тесто. Закрываем его пищевой пленкой и перекладываем в холодильник, примерно на 30 минут.

    Творожный пирог в духовке

  4. А пока можем заняться начинкой. Сначала подготовим ягоды, творог и остальные ингредиенты (смотрите по списку).

    Творожный пирог в духовке

  5. Взбиваем куриное яйцо с сахаром. Далее сюда опускаем творог и сметану. Если ваш творог с зернами, то предварительно его рекомендуется пропустить через металлическое сито (мелкое). Всю массу взбиваем до получения однородной воздушной массы.

    Творожный пирог в духовке

  6. Круглую форму для выпекания или другую любую глубокую промазываем сливочным маслом. Выгружаем сюда подготовленное песочное тесто и распределяем его по форме руками. Делаем аккуратную основу и руками формируем бортики.

    Творожный пирог в духовке

  7. Выкладываем на тесто немного ягод и заливаем это все творожным кремом. Равномерно распределяем творожный слой. Мы используем свежую малину, но в этот пирог можно добавлять и замороженные ягоды: смородину, вишню, клубнику и др.

    Творожный пирог в духовке

  8. По поверхности заготовки аккуратно раскладываем ягоды. Выпекаем десерт 40 минут при температуре 190 градусов.

    Творожный пирог в духовке

  9. Творожный пирог с ягодами готов. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой – по желанию.

    Творожный пирог в духовке

Творожно-яблочный пирог в духовке

Творожно-яблочный пирог в духовке – это сочетание нежного творожного вкуса и приятной фруктовой кислинки. Кроме того, такой десерт выходит невероятно ароматным и привлекательным. Процесс приготовления такого домашнего десерта несложный, поэтому отлично подойдет для тех, у кого мало опыта в выпечке.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.

Для начинки:

  • Творог – 0,5 кг.
  • Сметана – 200 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Яблоко – 4 шт.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Крупа манная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Соединяем муку с разрыхлителем и оба компонента просеиваем. Можно несколько секунд прокрутить в блендере для быстрого разрыхления.

    Творожный пирог в духовке

  2. Присоединяем к муке сахарный песок (можно использовать смесь белого и коричневого сахара – на ваше усмотрение).

    Творожный пирог в духовке

  3. В эту же смесь отправляем кусочки холодного сливочного масла. Продукт достаточно нарезать кубиком.

    Творожный пирог в духовке

  4. Все продукты (сухие и масло) старательно растираем или прокручиваем в блендере-измельчителе (так быстрее).

    Творожный пирог в духовке

  5. Выбираем форму для выпекания с бортиками, застилаем ее пергаментом. В подготовленную емкость высыпаем половину полученного теста в виде крошки.

    Творожный пирог в духовке

  6. Распределяем крошку по всему периметру формы и хорошо все утрамбовываем в ровный слой.

    Творожный пирог в духовке

  7. Для начинки в чашку блендера выкладываем творог, манку, разбиваем куриные яйца и вливаем сметану. Перемалываем до получения нежного состава.

    Творожный пирог в духовке

  8. Снимаем кожуру с яблок, а сами плоды пропускаем через крупные зубцы вашей терки.

    Творожный пирог в духовке

  9. Яблочную стружку отправляем в творожную массу вместе с сахарным песком.

    Творожный пирог в духовке

  10. Снова измельчаем все компоненты начинки до однородности. Масса выйдет немного жидковатой, но это нормально.

    Творожный пирог в духовке

  11. Переливаем начинку на песочный слой в форме. Засыпаем массу из творога и яблок оставшейся крошкой. Важно крошку распределить равномерно и закрыть ей всю нашу начинку. Выпекаем подготовленный десерт 35 минут при температуре 200 градусов.

    Творожный пирог в духовке

  12. Творожно-яблочный пирог в духовке готов. Аккуратно достаем его из формы и нарезаем!

    Творожный пирог в духовке

Вкусный творожный пирог с вишней

Вкусный творожный пирог с вишней – это изысканный и невероятно привлекательный десерт для уютного чаепития в кругу семьи или домашнего праздника. Пирог порадует сочетанием нежного сладковатого вкуса и приятной ягодной кислинкой. Украсьте ваш стол аппетитным и привлекательным лакомством.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 190 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Сахар-песок – 40 гр.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Творог – 0,4 кг.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Крахмал – 2,5 ст.л.
  • Вишня – 0,4 кг.

Для мучной крошки:

  • Мука – 150 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар-песок – 70 гр.
  • Стружка кокосовая – 80 гр.

Процесс приготовления:

  1. Выкладываем продукты, которые необходимы нам для приготовления аппетитного творожного пирога.
  2. Для основного песочного теста выкладываем в глубокую посуду размягченное сливочное масло (заранее держим его при комнатной температуры для размягчения). Опускаем сюда 40 грамм сахарного песка.

    Творожный пирог в духовке

  3. Старательно перетираем мягкое масло с сахаром.
  4. В масляно-сахарную смесь кладем желток куриного яйца. Еще раз все размешиваем до полной гладкости.

    Творожный пирог в духовке

  5. Просеиваем в однородную смесь муку с разрыхлителем теста. Рекомендуется подсыпать муку порционно, непрерывно помешивая.
  6. Вымешиваем массу до получения мелкой крошки.

    Творожный пирог в духовке

  7. Всю эту крошку собираем в плотный мягкий шар, раскатываем его и выкладываем в форму с бортиками. Тесто обязательно распределяем по бортикам. Подготовленную песочную основу ставим в холодильник.
  8. Для начинки из творога соединяем основной ингредиент, куриные яйца, сахара-песок, ванильный сахар и крахмал.

    Творожный пирог в духовке

  9. Соединяем продукты с помощью погружного блендера.
  10. Для мучной крошки в глубокую посуду отправляем кокосовую стружку и сахар, размешиваем.

    Творожный пирог в духовке

  11. Присоединяем к сухим продуктам размягченное сливочное масло. Продолжаем перемешивать до образования плотной однородной массы.
  12. Через мелкое сито просеиваем в заготовку муку.

    Творожный пирог в духовке

  13. Далее все перетираем руками, чтобы получить привлекательную мелкую крошку.
  14. Также для начинки необходимо подготовить ягоды – мы используем вишню. Для пирога допустимо брать свежую или замороженную ягоду. Промываем фрукт, обсушиваем и обваливаем в крахмале.

    Творожный пирог в духовке

  15. В песочную форму высыпаем подготовленную вишню в крахмале.
  16. Заливаем ягодный слой нежной творожной массой.

    Творожный пирог в духовке

  17. Все это засыпаем мучной крошкой с добавляем ароматной кокосовой стружки.
  18. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Затем угощение немного остужаем и аккуратно достаем из формы.

    Творожный пирог в духовке

  19. Вкусный творожный пирог с вишней готов. Разрезайте на кусочки и пробуйте!

    Творожный пирог в духовке

Простой заливной пирог с творожной начинкой

Простой заливной пирог с творожной начинкой получается невероятно нежным, воздушным и в меру сладким. Такой десерт станет настоящим украшением вашего стола. Подавайте с чашкой горячего чая или другими напитками по вкусу, например, с компотами, морсами.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука кукурузная – 250 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар тростниковый – 180 гр.
  • Творог – 300 гр.
  • Соль – 1 гр.
  • Сметана – 120 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

  1. Проходимся по списку и подготавливаем продукты, которые в нем указаны.
  2. В удобную для вымешивания глубокую емкость разбиваем куриные яйца и всыпаем коричневый тростниковый сахар. Если у вас такого нет, можно взять обычный белый песок.

    Творожный пирог в духовке

  3. Взбиваем яйца с сахаром, далее сюда выгружаем творог со сметаной. Продолжаем взбивать, добиваясь максимальной однородности.

    Творожный пирог в духовке

  4. Просеиваем в заготовку кукурузную муку и добавляем один грамм соли (это, примерно, одна щепотка).

    Творожный пирог в духовке

     

  5. Вымешиваем тесто, необходимо убрать все мучные комочки. Получаем гладкую жидковатую массу.

    Творожный пирог в духовке

  6. Выбираем форму для выпекания с бортиками. Промазываем ее кусочком сливочного масла и вливаем жидкое тесто.

    Творожный пирог в духовке

  7. Отправляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 35 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой или обычной зубочисткой. Если тесто не липнет к палочке, значит пирог готов.

    Творожный пирог в духовке

  8. Простой заливной пирог с творожной начинкой готов. Извлекайте из формы и подавайте к столу!

    Творожный пирог в духовке

Творожно-тыквенный пирог в духовке

Творожно-тыквенный пирог в духовке – это невероятно вкусное и яркое кулинарное решение для семейного чаепития или праздника. Угощение выйдет очень привлекательным, а также полезным, благодаря высокобелковому творогу и богатой витаминами тыквой.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Тыква очищенная – 500 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания формы
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Мука – 130 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель теста – 18 гр.
  • Вода – 60 мл.

Для начинки:

  • Творог жирный – 360 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Крупа манная – 20 гр.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

  1. Пользуясь списком, отмеряем нужные продукты.
  2. Яркий оранжевый плод (предварительно очищенный от кожуры и семян) режем аккуратным кубиком.

    Творожный пирог в духовке

  3. Кубики тыквы выкладываем в рукав, предназначенный для выпечки. Сюда же вливаем немного воды – достаточно 60 миллилитров. Завязываем наполненный рукав с обеих сторон.
  4. Отправляем заготовку в микроволновую печь. Готовим около 8-10 минут при большой мощности – примерно 800 Вт.

    Творожный пирог в духовке

  5. Из рукава аккуратно сливаем лишнюю жидкость, размягченную тыкву перекладываем в тарелку и превращаем в нежное пюре с помощью блендера. Сразу же растапливаем кусок сливочного масла. Для этого удобно использовать микроволновку.
  6. Во вместительную миску отправляем растопленное сливочное масло и сахар. Взбиваем продукты с помощью миксера.

    Творожный пирог в духовке

  7. В эту же заготовку поочередно разбиваем куриные яйца.
  8. Продолжаем взбивать на протяжении двух-трех минут – за это время масса должна заметно побелеть.

    Творожный пирог в духовке

  9. Дополняем нежное тесто нежным пюре из тыквы.
  10. Продолжаем работать венчиками миксера до однородности.

    Творожный пирог в духовке

  11. Отправляем в яркое тесто соль и разрыхлитель, который даст большую пышность и воздушность.
  12. Постепенно просеиваем сюда муку.

    Творожный пирог в духовке

  13. Вымешиваем всю массу до получения нежной и воздушной консистенции.
  14. Для начинки берем еще одну вместительную емкость. Отправляем сюда творог, манную крупу, ароматный ванилин, обычный сахар и куриные яйца.

    Творожный пирог в духовке

  15. Взбиваем продукты, пока не получим аппетитную воздушную массу. Для этого достаточно взбивать около трех-четырех минут.
  16. Подготовим форму для выпекания. При необходимости, закрываем дно пергаментом и обмазываем куском сливочного масла. Вливаем половину яркого тыквенного теста.

    Творожный пирог в духовке

  17. На это тесто ровным слоем выливаем творожный крем.
  18. Закрываем белый слой оставшимся тыквенным тестом.

    Творожный пирог в духовке

  19. Отправляем наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
  20. Остужаем румяную выпечку и аккуратно извлекаем из формы.

    Творожный пирог в духовке

  21. Творожно-тыквенный пирог в духовке готов. Нарезайте аппетитный десерт и пробуйте!

    Творожный пирог в духовке

Творожный пирог из слоеного теста

Творожный пирог из слоеного теста – это простое и быстрое кулинарное решение. Используйте наш рецепт, если резко захотелось сладкой выпечки или заглянули гости. Готовый пирог порадует сочетанием нежного хрустящего теста и воздушной начинкой из полезного творога.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое – 450 гр.
  • Творог – 450 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.

Для подачи:

  • Пудра сахарная – для украшения.
  • Корица молотая – для украшения.

Процесс приготовления:

  1. Готовое слоеное тесто заранее достаем из холодильника и даем ему полностью разморозиться естественным путем. Далее подготовленные продукты выкладываем на рабочую поверхность.
  2. В объемную миску разбиваем одно куриное яйцо и разбалтываем его с помощью венчика. Взбивать не нужно, достаточно соединить белок и желток. Сливочное масло растапливаем с помощью микроволновки или водяной бани – как вам удобнее.

    Творожный пирог в духовке

  3. Это взбитое яйцо для начинки соединяем с творогом, отправляем сюда столовую ложку сахарного песка. Старательно все вымешиваем.

    Творожный пирог в духовке

  4. Для посыпки пирога соединяем муку, ранее растопленное сливочное масло и еще одну столовую ложку сахарного песка. Растираем продукты до образования мелкой крошки.

    Творожный пирог в духовке

  5. Размороженное тесто раскатываем и делим на два равных прямоугольника.

    Творожный пирог в духовке

  6. По центру прямоугольников в виде колбаски выкладываем творожную начинку. По бокам теста делаем надрезы с одинаковым интервалом. По очереди каждый кусочек теста подворачиваем к начинке и таким образом плетем аппетитные косички.

    Творожный пирог в духовке

  7. Косички с творожной начинкой перекладываем на противень с пергаментом. Хорошенько обмазываем заготовки яичным желтком и посыпаем подготовленный крошкой.

    Творожный пирог в духовке

  8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 25-30 минут.

    Творожный пирог в духовке

  9. Творожный пирог из слоеного теста готов. Можно украсить сахарной пудрой и ароматной молотой корицей.

    Творожный пирог в духовке

Пирог на дрожжевом тесте с творожной начинкой

Пирог на дрожжевом тесте с творожной начинкой – это пышное и аппетитное лакомство для вашего стола или посиделок за чашечкой чая. Привлекательный дрожжевой пирог, наполненный нежнейшей начинкой из творога, станет настоящим украшением вашего стола или праздника.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 550 гр.
  • Дрожжи свежие – 50 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар-песок – 60 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Творог – 1000 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.

Для мучной крошки:

  • Мука – 80 гр.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Сахар-песок – 50 гр.

Дополнительно:

  • Яйцо – для обмазывания.
  • Молоко – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Свежие дрожжи заливаем теплой водой и старательно вымешиваем. Дрожжевой продукт должен полностью раствориться в воде.
  2. Отдельно просеиваем муку с помощью металлического сита и далее сухой продукт перемешиваем с солью и сахарным песком.

    Творожный пирог в духовке

  3. Муку всыпаем в дрожжевую заготовку, дополняем это все растопленным сливочным маслом и растительным.
  4. Вымешиваем продукты и таким образом замешиваем однородное тесто. Прикрываем его чистой тканью и убираем на 30 минут в теплое место. За это время наше тесто заметно увеличится в несколько раз.

    Творожный пирог в духовке

  5. Для начинки соединяем творог и два вида сахара: обычный белый и ароматный ванильный.
  6. В творожную массу разбиваем куриные яйца и начинаем все перемешивать ложкой или лопаткой.

    Творожный пирог в духовке

  7. Старательно замешиваем массу до полной однородности. Учитывайте, что крупнозерновой творог предварительно нужно растирать через сито, иначе такой продукт будет очень тяжело вымешивать.
  8. В отдельной посуде подготовим крошку. Для этого соединяем тертое на терке подмороженное сливочное масло, муку и сахар.

    Творожный пирог в духовке

  9. Продукты хорошенько растираем, чтобы получилась аппетитная привлекательная крошка.
  10. Возвращаемся к готовому дрожжевому тесту. Его разминаем руками и выкладываем на рабочую поверхность.

    Творожный пирог в духовке

  11. Тесто визуально делим на три равные части. Разрезаем и отделяем части друг от друга.
  12. Две части соединяем друг с другом – это будет нижняя основа нашего угощения. Раскатываем продукт под размер формы для выпекания.

    Творожный пирог в духовке

  13. Форму с бортиками застилаем пергаментом и выкладываем сюда нашу основу из теста. Тесто аккуратно распределяем по всей форме, заходя на бортики.
  14. На слой из теста выливаем творожную начинку.

    Творожный пирог в духовке

  15. Оставшийся кусок теста также раскатываем и закрываем им нашу начинку. Края тесто обязательно соединяем и хорошенько прищипываем.
  16. Яйцо взбалтываем с молоком. Эту смесь будем использовать для обмазывания пирога.

    Творожный пирог в духовке

  17. Смесь на поверхность пирога наносим с помощью силиконовой кисточки.
  18. Также по всему периметру верхушки пирога делаем проколы вилкой.

    Творожный пирог в духовке

  19. Закрываем нашу заготовку ранее подготовленной мучной крошкой.
  20. Убираем угощение в разогретую до 180° духовку на 45-50 минут.

    Творожный пирог в духовке

  21. Пирог на дрожжевом тесте с творожной начинкой готов. Делите на порции и пробуйте!

    Творожный пирог в духовке

Быстрый творожный пирог на скорую руку

Быстрый творожный пирог на скорую руку – это яркая и простая кулинарная идея для вашего стола. Такой рецепт придет на помощь, если внезапно пришли гости и вам хочется порадовать их вкусным и несложным угощением. Такой пирог выходит очень нежным и приятным по вкусу.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сахар-песок – 90 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • Творог – 400 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сахар-песок – 90 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

  1. Выбираем удобную вместительную посуду, в которой будем вымешивать наше тесто. Просеиваем сюда муку и выкладываем кусок предварительно размягченного сливочного масла.

    Творожный пирог в духовке

  2. Активно разминаем продукты между собой до получения крошки. В эту крошку высыпаем сахарный песок, разрыхлитель теста и соду. Снова все растираем. Можно это делать просто руками.

    Творожный пирог в духовке

  3. Теперь займемся подготовкой начинки. В отдельной емкости соединяем творог, куриные яйца, сахар-песок и ванильный сахар. Продукты растираем или для ускорения процедуры используем погружной блендер.

    Творожный пирог в духовке

  4. Нам необходимо получить однородную нежную массу из творога, похожего на крем.

    Творожный пирог в духовке

  5. Выбираем глубокую форму для выпекания. Выкладываем сюда половину нашего теста и плотно прижимаем его рукой ровным слоем.

    Творожный пирог в духовке

     

  6. На подготовленную основу выливаем творожную начинку.

    Творожный пирог в духовке

  7. Начинку обсыпаем оставшейся мучной крошкой.

    Творожный пирог в духовке

  8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 35-40 минут.

    Творожный пирог в духовке

  9. Остужаем аппетитный пирог и после извлекаем его из формы или нарезаем внутри этой формы.

    Творожный пирог в духовке

  10. Быстрый творожный пирог на скорую руку готов. Оценивайте вкус!

    Творожный пирог в духовке

Творожный пирог на кефире

Творожный пирог на кефире отличается особенной нежностью и воздушной текстурой. Такое в меру сладкое угощение подойдет не только в качестве десерта к чаю, но и послужит отличным решением для семейного обеда или перекуса. Обязательно попробуйте приготовить нежнейшее творожное лакомство на кисломолочном продукте.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 кг.
  • Кефир – 250 мл.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сода – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Творог – 600 гр.
  • Сахар-песок – 5 ст.л.
  • Изюм – 50 гр.

Дополнительно:

  • Яичный желток – 1 шт.
  • Молоко коровье – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Отмеряем нужные продукты, которые указаны в списке выше.
  2. Просеиваем муку в удобную глубокую миску и также сюда отправляем соль, сахарный песок, размягченное сливочное масло, разбиваем куриное яйцо и вливаем кефир комнатной температуры. Вымешиваем продукты между собой и таким образом замешиваем мягкое тесто, напоминающее пластилин.

    Творожный пирог в духовке

  3. Готовое тесто раскатываем и формируем из него прямоугольный пласт. Сейчас будет небольшая кулинарная хитрость: этот пласт равномерно посыпаем содой. Соду делим на три части и сейчас всыпаем только одну треть.

    Творожный пирог в духовке

  4. Пласт из теста с частью соды складываем в конвертик и снова посыпаем содой. Складываем так заготовку три раза, каждый раз подсыпая белый сыпучий продукт.

    Творожный пирог в духовке

  5. Далее заготовку округляем руками, выкладываем в удобную миску и закрываем пищевой пленкой. Убираем в теплое место на полтора-два часа.

    Творожный пирог в духовке

  6. Отмерим нужные продукты для нашей начинки пирога. 
  7. Взбиваем творог с сахаром, используя погружной блендер или другую кухонную технику. В полученную воздушную массу погружаем ранее промытый изюм, перемешиваем лопаткой.

    Творожный пирог в духовке

  8. Готовое тесто делим на две равные части. Одну раскатываем виде прямоугольника и выкладываем в подходящую форму для выпекания.

    Творожный пирог в духовке

  9. Заливаем нашу основу творожной начинкой.

    Творожный пирог в духовке

  10. Закрываем начинку из творога вторым пластом теста и плотно прижимаем по краям. Обмазываем смесью из яичного желтка и молока. Отправляем десерт в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

    Творожный пирог в духовке

  11. Творожный пирог на кефире готов. Подавайте к столу!

    Творожный пирог в духовке

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