Творожный пирог в духовке – это простое и вкусное лакомство для семьи и приема гостей. Такая выпечка особенно понравится тем, кто не любит излишне сладкие десерты. Творожный пирог легкий, воздушный и очень нежный. Для готовки используйте нашу кулинарную подборку из десяти простых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.
Творожный пирог с песочной крошкой в духовке
Творожный пирог с песочной крошкой в духовке – это нежнейшее лакомство для семейного чаепития, также подойдет и для праздников. Такая аппетитная выпечка выходит воздушной и в меру сладкой. Приготовить пирог с творогом и песочной крошкой проще простого. Запоминайте нашу кулинарную идею!
Ингредиенты –+4 порц.
- Мука 250 гр.
- Творог 350 гр.
- Сметана 150 гр.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Масло сливочное 100 гр.
- Сахар-песок 3 ст.л.
- Соль 1 щепотка
Шаги 60 мин.
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Как приготовить пирог с творогом в духовке? До начала готовки достаем сливочное масло из холодильника. Оно полежит при комнатной температуре и самостоятельно размягчится. Далее продукт нарезаем кусочками и кладем в любую глубокую емкость, которая подходит для вымешивания.
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Аккуратно отделяем яичные желтки от белков. Для этого можно проделать в яйцах отверстия, аккуратно слить белок, а дальше извлечь желток из скорлупы. Яичные желтки отправляем в посуду с размягченным сливочным маслом.
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Желтки с маслом взбиваем миксером до полной однородности – получаем нежную блестящую массу желтого теста.
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Просеиваем сюда 250 грамм муки. Продолжаем взбивать миксером – это ускорит процесс. Но также вы можете вымешивать лопаткой или руками.
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Получаем рассыпчатую крошку и визуально делим ее на две равные части.
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Глубокую форму для выпекания устилаем пергаментом. Сюда всыпаем одну часть мучной крошки, равномерно распределяем ее по дну формы. Необходимо выложить ровный песочный слой.
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Берем творог, растираем его через мелкое сито или используем блендер. Творог в пироге не должен быть зернистым. Далее творожную массу дополняем сметаной и сахарным песком. Продолжаем вымешивать. Также вы можете всыпать сюда вкусовые и ароматные добавки. Например, ванилин.
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Отделенные яичные белки взбиваем до мягких пышных пиков. Воздушную массу выкладываем в творожную заготовку.
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Аккуратно взбиваем творог с белковой пеной – получаем нежный и однородный белый крем.
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Выкладываем творожно-белковую начинку на слой из песочной крошки. Равномерно распределяем творожный продукт. Удобно это делать с помощью силиконовой лопатки.
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Закрываем творожный слой оставшейся песочной крошкой. Сразу рассыпаем ее равномерно.
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Ставим пирог в форме в предварительно прогретый духовой шкаф. Подходящая температура – 180 градусов. Время выпекания – 40 минут.
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Творожный пирог с песочной крошкой в духовке готов. Дайте ему немного остыть и нарезайте порционными ломтиками.
Творожный пирог с ягодами
Творожный пирог с ягодами – это привлекательное воздушное лакомство, которое восхищает сочетанием нежного творожного вкуса и ягодной кислинки. В нашем рецепте используется свежая малина. Вы же можете взять любые другие ягоды по вкусу, как свежие, так и замороженные.
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 200 гр.
- Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания формы.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
Для начинки:
- Творог – 550 гр.
- Сметана – 100 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Малина – 180 гр.
- Ванилин – 1 гр.
- Пудра сахарная – для украшения.
Процесс приготовления:
- Для песочного теста отмеряем муку, сахарный песок, сливочное масло, разрыхлитель и берем обычное куриное яйцо. Маслу даем полежать при комнатной температуре для лучшего размягчения.
- В удобную для вымешивания емкость отправляем размягченное сливочное масло и сахар. Взбиваем миксером до полной однородности. Продолжаем взбивать, постепенно добавляя сюда щепотку соли и куриное яйцо.
- Просеиваем в массу муку и разрыхлитель теста. Из полученной массы вымешиваем нежное и мягкое тесто. Закрываем его пищевой пленкой и перекладываем в холодильник, примерно на 30 минут.
- А пока можем заняться начинкой. Сначала подготовим ягоды, творог и остальные ингредиенты (смотрите по списку).
- Взбиваем куриное яйцо с сахаром. Далее сюда опускаем творог и сметану. Если ваш творог с зернами, то предварительно его рекомендуется пропустить через металлическое сито (мелкое). Всю массу взбиваем до получения однородной воздушной массы.
- Круглую форму для выпекания или другую любую глубокую промазываем сливочным маслом. Выгружаем сюда подготовленное песочное тесто и распределяем его по форме руками. Делаем аккуратную основу и руками формируем бортики.
- Выкладываем на тесто немного ягод и заливаем это все творожным кремом. Равномерно распределяем творожный слой. Мы используем свежую малину, но в этот пирог можно добавлять и замороженные ягоды: смородину, вишню, клубнику и др.
- По поверхности заготовки аккуратно раскладываем ягоды. Выпекаем десерт 40 минут при температуре 190 градусов.
- Творожный пирог с ягодами готов. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой – по желанию.
Творожно-яблочный пирог в духовке
Творожно-яблочный пирог в духовке – это сочетание нежного творожного вкуса и приятной фруктовой кислинки. Кроме того, такой десерт выходит невероятно ароматным и привлекательным. Процесс приготовления такого домашнего десерта несложный, поэтому отлично подойдет для тех, у кого мало опыта в выпечке.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 3 ст.
- Масло сливочное – 200 гр.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
Для начинки:
- Творог – 0,5 кг.
- Сметана – 200 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Яблоко – 4 шт.
- Яйцо – 4 шт.
- Крупа манная – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Соединяем муку с разрыхлителем и оба компонента просеиваем. Можно несколько секунд прокрутить в блендере для быстрого разрыхления.
- Присоединяем к муке сахарный песок (можно использовать смесь белого и коричневого сахара – на ваше усмотрение).
- В эту же смесь отправляем кусочки холодного сливочного масла. Продукт достаточно нарезать кубиком.
- Все продукты (сухие и масло) старательно растираем или прокручиваем в блендере-измельчителе (так быстрее).
- Выбираем форму для выпекания с бортиками, застилаем ее пергаментом. В подготовленную емкость высыпаем половину полученного теста в виде крошки.
- Распределяем крошку по всему периметру формы и хорошо все утрамбовываем в ровный слой.
- Для начинки в чашку блендера выкладываем творог, манку, разбиваем куриные яйца и вливаем сметану. Перемалываем до получения нежного состава.
- Снимаем кожуру с яблок, а сами плоды пропускаем через крупные зубцы вашей терки.
- Яблочную стружку отправляем в творожную массу вместе с сахарным песком.
- Снова измельчаем все компоненты начинки до однородности. Масса выйдет немного жидковатой, но это нормально.
- Переливаем начинку на песочный слой в форме. Засыпаем массу из творога и яблок оставшейся крошкой. Важно крошку распределить равномерно и закрыть ей всю нашу начинку. Выпекаем подготовленный десерт 35 минут при температуре 200 градусов.
- Творожно-яблочный пирог в духовке готов. Аккуратно достаем его из формы и нарезаем!
Вкусный творожный пирог с вишней
Вкусный творожный пирог с вишней – это изысканный и невероятно привлекательный десерт для уютного чаепития в кругу семьи или домашнего праздника. Пирог порадует сочетанием нежного сладковатого вкуса и приятной ягодной кислинкой. Украсьте ваш стол аппетитным и привлекательным лакомством.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 190 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Яичный желток – 1 шт.
- Сахар-песок – 40 гр.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
Для начинки:
- Творог – 0,4 кг.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Сахар ванильный – 10 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Крахмал – 2,5 ст.л.
- Вишня – 0,4 кг.
Для мучной крошки:
- Мука – 150 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сахар-песок – 70 гр.
- Стружка кокосовая – 80 гр.
Процесс приготовления:
- Выкладываем продукты, которые необходимы нам для приготовления аппетитного творожного пирога.
- Для основного песочного теста выкладываем в глубокую посуду размягченное сливочное масло (заранее держим его при комнатной температуры для размягчения). Опускаем сюда 40 грамм сахарного песка.
- Старательно перетираем мягкое масло с сахаром.
- В масляно-сахарную смесь кладем желток куриного яйца. Еще раз все размешиваем до полной гладкости.
- Просеиваем в однородную смесь муку с разрыхлителем теста. Рекомендуется подсыпать муку порционно, непрерывно помешивая.
- Вымешиваем массу до получения мелкой крошки.
- Всю эту крошку собираем в плотный мягкий шар, раскатываем его и выкладываем в форму с бортиками. Тесто обязательно распределяем по бортикам. Подготовленную песочную основу ставим в холодильник.
- Для начинки из творога соединяем основной ингредиент, куриные яйца, сахара-песок, ванильный сахар и крахмал.
- Соединяем продукты с помощью погружного блендера.
- Для мучной крошки в глубокую посуду отправляем кокосовую стружку и сахар, размешиваем.
- Присоединяем к сухим продуктам размягченное сливочное масло. Продолжаем перемешивать до образования плотной однородной массы.
- Через мелкое сито просеиваем в заготовку муку.
- Далее все перетираем руками, чтобы получить привлекательную мелкую крошку.
- Также для начинки необходимо подготовить ягоды – мы используем вишню. Для пирога допустимо брать свежую или замороженную ягоду. Промываем фрукт, обсушиваем и обваливаем в крахмале.
- В песочную форму высыпаем подготовленную вишню в крахмале.
- Заливаем ягодный слой нежной творожной массой.
- Все это засыпаем мучной крошкой с добавляем ароматной кокосовой стружки.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Затем угощение немного остужаем и аккуратно достаем из формы.
- Вкусный творожный пирог с вишней готов. Разрезайте на кусочки и пробуйте!
Простой заливной пирог с творожной начинкой
Простой заливной пирог с творожной начинкой получается невероятно нежным, воздушным и в меру сладким. Такой десерт станет настоящим украшением вашего стола. Подавайте с чашкой горячего чая или другими напитками по вкусу, например, с компотами, морсами.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука кукурузная – 250 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар тростниковый – 180 гр.
- Творог – 300 гр.
- Соль – 1 гр.
- Сметана – 120 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
Процесс приготовления:
- Проходимся по списку и подготавливаем продукты, которые в нем указаны.
- В удобную для вымешивания глубокую емкость разбиваем куриные яйца и всыпаем коричневый тростниковый сахар. Если у вас такого нет, можно взять обычный белый песок.
- Взбиваем яйца с сахаром, далее сюда выгружаем творог со сметаной. Продолжаем взбивать, добиваясь максимальной однородности.
- Просеиваем в заготовку кукурузную муку и добавляем один грамм соли (это, примерно, одна щепотка).
- Вымешиваем тесто, необходимо убрать все мучные комочки. Получаем гладкую жидковатую массу.
- Выбираем форму для выпекания с бортиками. Промазываем ее кусочком сливочного масла и вливаем жидкое тесто.
- Отправляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 35 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой или обычной зубочисткой. Если тесто не липнет к палочке, значит пирог готов.
- Простой заливной пирог с творожной начинкой готов. Извлекайте из формы и подавайте к столу!
Творожно-тыквенный пирог в духовке
Творожно-тыквенный пирог в духовке – это невероятно вкусное и яркое кулинарное решение для семейного чаепития или праздника. Угощение выйдет очень привлекательным, а также полезным, благодаря высокобелковому творогу и богатой витаминами тыквой.
Время готовки – 1 час 35 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Тыква очищенная – 500 гр.
- Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания формы
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Мука – 130 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Разрыхлитель теста – 18 гр.
- Вода – 60 мл.
Для начинки:
- Творог жирный – 360 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Крупа манная – 20 гр.
- Ванилин – 1 гр.
Процесс приготовления:
- Пользуясь списком, отмеряем нужные продукты.
- Яркий оранжевый плод (предварительно очищенный от кожуры и семян) режем аккуратным кубиком.
- Кубики тыквы выкладываем в рукав, предназначенный для выпечки. Сюда же вливаем немного воды – достаточно 60 миллилитров. Завязываем наполненный рукав с обеих сторон.
- Отправляем заготовку в микроволновую печь. Готовим около 8-10 минут при большой мощности – примерно 800 Вт.
- Из рукава аккуратно сливаем лишнюю жидкость, размягченную тыкву перекладываем в тарелку и превращаем в нежное пюре с помощью блендера. Сразу же растапливаем кусок сливочного масла. Для этого удобно использовать микроволновку.
- Во вместительную миску отправляем растопленное сливочное масло и сахар. Взбиваем продукты с помощью миксера.
- В эту же заготовку поочередно разбиваем куриные яйца.
- Продолжаем взбивать на протяжении двух-трех минут – за это время масса должна заметно побелеть.
- Дополняем нежное тесто нежным пюре из тыквы.
- Продолжаем работать венчиками миксера до однородности.
- Отправляем в яркое тесто соль и разрыхлитель, который даст большую пышность и воздушность.
- Постепенно просеиваем сюда муку.
- Вымешиваем всю массу до получения нежной и воздушной консистенции.
- Для начинки берем еще одну вместительную емкость. Отправляем сюда творог, манную крупу, ароматный ванилин, обычный сахар и куриные яйца.
- Взбиваем продукты, пока не получим аппетитную воздушную массу. Для этого достаточно взбивать около трех-четырех минут.
- Подготовим форму для выпекания. При необходимости, закрываем дно пергаментом и обмазываем куском сливочного масла. Вливаем половину яркого тыквенного теста.
- На это тесто ровным слоем выливаем творожный крем.
- Закрываем белый слой оставшимся тыквенным тестом.
- Отправляем наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
- Остужаем румяную выпечку и аккуратно извлекаем из формы.
- Творожно-тыквенный пирог в духовке готов. Нарезайте аппетитный десерт и пробуйте!
Творожный пирог из слоеного теста
Творожный пирог из слоеного теста – это простое и быстрое кулинарное решение. Используйте наш рецепт, если резко захотелось сладкой выпечки или заглянули гости. Готовый пирог порадует сочетанием нежного хрустящего теста и воздушной начинкой из полезного творога.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Тесто слоеное бездрожжевое – 450 гр.
- Творог – 450 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Яичный желток – 1 шт.
- Масло сливочное – 40 гр.
- Мука – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
Для подачи:
- Пудра сахарная – для украшения.
- Корица молотая – для украшения.
Процесс приготовления:
- Готовое слоеное тесто заранее достаем из холодильника и даем ему полностью разморозиться естественным путем. Далее подготовленные продукты выкладываем на рабочую поверхность.
- В объемную миску разбиваем одно куриное яйцо и разбалтываем его с помощью венчика. Взбивать не нужно, достаточно соединить белок и желток. Сливочное масло растапливаем с помощью микроволновки или водяной бани – как вам удобнее.
- Это взбитое яйцо для начинки соединяем с творогом, отправляем сюда столовую ложку сахарного песка. Старательно все вымешиваем.
- Для посыпки пирога соединяем муку, ранее растопленное сливочное масло и еще одну столовую ложку сахарного песка. Растираем продукты до образования мелкой крошки.
- Размороженное тесто раскатываем и делим на два равных прямоугольника.
- По центру прямоугольников в виде колбаски выкладываем творожную начинку. По бокам теста делаем надрезы с одинаковым интервалом. По очереди каждый кусочек теста подворачиваем к начинке и таким образом плетем аппетитные косички.
- Косички с творожной начинкой перекладываем на противень с пергаментом. Хорошенько обмазываем заготовки яичным желтком и посыпаем подготовленный крошкой.
- Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 25-30 минут.
- Творожный пирог из слоеного теста готов. Можно украсить сахарной пудрой и ароматной молотой корицей.
Пирог на дрожжевом тесте с творожной начинкой
Пирог на дрожжевом тесте с творожной начинкой – это пышное и аппетитное лакомство для вашего стола или посиделок за чашечкой чая. Привлекательный дрожжевой пирог, наполненный нежнейшей начинкой из творога, станет настоящим украшением вашего стола или праздника.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 550 гр.
- Дрожжи свежие – 50 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сахар-песок – 60 гр.
- Масло растительное – 100 мл.
- Вода – 250 мл.
- Соль – 1 ч.л.
Для начинки:
- Творог – 1000 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар-песок – 180 гр.
- Сахар ванильный – 10 гр.
Для мучной крошки:
- Мука – 80 гр.
- Масло сливочное – 70 гр.
- Сахар-песок – 50 гр.
Дополнительно:
- Яйцо – для обмазывания.
- Молоко – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Свежие дрожжи заливаем теплой водой и старательно вымешиваем. Дрожжевой продукт должен полностью раствориться в воде.
- Отдельно просеиваем муку с помощью металлического сита и далее сухой продукт перемешиваем с солью и сахарным песком.
- Муку всыпаем в дрожжевую заготовку, дополняем это все растопленным сливочным маслом и растительным.
- Вымешиваем продукты и таким образом замешиваем однородное тесто. Прикрываем его чистой тканью и убираем на 30 минут в теплое место. За это время наше тесто заметно увеличится в несколько раз.
- Для начинки соединяем творог и два вида сахара: обычный белый и ароматный ванильный.
- В творожную массу разбиваем куриные яйца и начинаем все перемешивать ложкой или лопаткой.
- Старательно замешиваем массу до полной однородности. Учитывайте, что крупнозерновой творог предварительно нужно растирать через сито, иначе такой продукт будет очень тяжело вымешивать.
- В отдельной посуде подготовим крошку. Для этого соединяем тертое на терке подмороженное сливочное масло, муку и сахар.
- Продукты хорошенько растираем, чтобы получилась аппетитная привлекательная крошка.
- Возвращаемся к готовому дрожжевому тесту. Его разминаем руками и выкладываем на рабочую поверхность.
- Тесто визуально делим на три равные части. Разрезаем и отделяем части друг от друга.
- Две части соединяем друг с другом – это будет нижняя основа нашего угощения. Раскатываем продукт под размер формы для выпекания.
- Форму с бортиками застилаем пергаментом и выкладываем сюда нашу основу из теста. Тесто аккуратно распределяем по всей форме, заходя на бортики.
- На слой из теста выливаем творожную начинку.
- Оставшийся кусок теста также раскатываем и закрываем им нашу начинку. Края тесто обязательно соединяем и хорошенько прищипываем.
- Яйцо взбалтываем с молоком. Эту смесь будем использовать для обмазывания пирога.
- Смесь на поверхность пирога наносим с помощью силиконовой кисточки.
- Также по всему периметру верхушки пирога делаем проколы вилкой.
- Закрываем нашу заготовку ранее подготовленной мучной крошкой.
- Убираем угощение в разогретую до 180° духовку на 45-50 минут.
- Пирог на дрожжевом тесте с творожной начинкой готов. Делите на порции и пробуйте!
Быстрый творожный пирог на скорую руку
Быстрый творожный пирог на скорую руку – это яркая и простая кулинарная идея для вашего стола. Такой рецепт придет на помощь, если внезапно пришли гости и вам хочется порадовать их вкусным и несложным угощением. Такой пирог выходит очень нежным и приятным по вкусу.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр.
- Масло сливочное – 200 гр.
- Сахар-песок – 90 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
Для начинки:
- Творог – 400 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Сахар-песок – 90 гр.
- Сахар ванильный – 10 гр.
Процесс приготовления:
- Выбираем удобную вместительную посуду, в которой будем вымешивать наше тесто. Просеиваем сюда муку и выкладываем кусок предварительно размягченного сливочного масла.
- Активно разминаем продукты между собой до получения крошки. В эту крошку высыпаем сахарный песок, разрыхлитель теста и соду. Снова все растираем. Можно это делать просто руками.
- Теперь займемся подготовкой начинки. В отдельной емкости соединяем творог, куриные яйца, сахар-песок и ванильный сахар. Продукты растираем или для ускорения процедуры используем погружной блендер.
- Нам необходимо получить однородную нежную массу из творога, похожего на крем.
- Выбираем глубокую форму для выпекания. Выкладываем сюда половину нашего теста и плотно прижимаем его рукой ровным слоем.
- На подготовленную основу выливаем творожную начинку.
- Начинку обсыпаем оставшейся мучной крошкой.
- Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 35-40 минут.
- Остужаем аппетитный пирог и после извлекаем его из формы или нарезаем внутри этой формы.
- Быстрый творожный пирог на скорую руку готов. Оценивайте вкус!
Творожный пирог на кефире
Творожный пирог на кефире отличается особенной нежностью и воздушной текстурой. Такое в меру сладкое угощение подойдет не только в качестве десерта к чаю, но и послужит отличным решением для семейного обеда или перекуса. Обязательно попробуйте приготовить нежнейшее творожное лакомство на кисломолочном продукте.
Время готовки – 3 часа
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 0,5 кг.
- Кефир – 250 мл.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сода – 1 ч.л.
Для начинки:
- Творог – 600 гр.
- Сахар-песок – 5 ст.л.
- Изюм – 50 гр.
Дополнительно:
- Яичный желток – 1 шт.
- Молоко коровье – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
- Отмеряем нужные продукты, которые указаны в списке выше.
- Просеиваем муку в удобную глубокую миску и также сюда отправляем соль, сахарный песок, размягченное сливочное масло, разбиваем куриное яйцо и вливаем кефир комнатной температуры. Вымешиваем продукты между собой и таким образом замешиваем мягкое тесто, напоминающее пластилин.
- Готовое тесто раскатываем и формируем из него прямоугольный пласт. Сейчас будет небольшая кулинарная хитрость: этот пласт равномерно посыпаем содой. Соду делим на три части и сейчас всыпаем только одну треть.
- Пласт из теста с частью соды складываем в конвертик и снова посыпаем содой. Складываем так заготовку три раза, каждый раз подсыпая белый сыпучий продукт.
- Далее заготовку округляем руками, выкладываем в удобную миску и закрываем пищевой пленкой. Убираем в теплое место на полтора-два часа.
- Отмерим нужные продукты для нашей начинки пирога.
- Взбиваем творог с сахаром, используя погружной блендер или другую кухонную технику. В полученную воздушную массу погружаем ранее промытый изюм, перемешиваем лопаткой.
- Готовое тесто делим на две равные части. Одну раскатываем виде прямоугольника и выкладываем в подходящую форму для выпекания.
- Заливаем нашу основу творожной начинкой.
- Закрываем начинку из творога вторым пластом теста и плотно прижимаем по краям. Обмазываем смесью из яичного желтка и молока. Отправляем десерт в разогретую до 180° духовку на 25 минут.
- Творожный пирог на кефире готов. Подавайте к столу!