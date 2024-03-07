Творожный пирог в духовке – это простое и вкусное лакомство для семьи и приема гостей. Такая выпечка особенно понравится тем, кто не любит излишне сладкие десерты. Творожный пирог легкий, воздушный и очень нежный. Для готовки используйте нашу кулинарную подборку из десяти простых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Творожный пирог с песочной крошкой в духовке

Творожный пирог с песочной крошкой в духовке – это нежнейшее лакомство для семейного чаепития, также подойдет и для праздников. Такая аппетитная выпечка выходит воздушной и в меру сладкой. Приготовить пирог с творогом и песочной крошкой проще простого. Запоминайте нашу кулинарную идею!

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 250 гр.

Творог 350 гр.

Сметана 150 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Масло сливочное 100 гр.

Сахар-песок 3 ст.л.

Соль 1 щепотка

Шаги 60 мин.

Как приготовить пирог с творогом в духовке? До начала готовки достаем сливочное масло из холодильника. Оно полежит при комнатной температуре и самостоятельно размягчится. Далее продукт нарезаем кусочками и кладем в любую глубокую емкость, которая подходит для вымешивания. Аккуратно отделяем яичные желтки от белков. Для этого можно проделать в яйцах отверстия, аккуратно слить белок, а дальше извлечь желток из скорлупы. Яичные желтки отправляем в посуду с размягченным сливочным маслом. Желтки с маслом взбиваем миксером до полной однородности – получаем нежную блестящую массу желтого теста. Просеиваем сюда 250 грамм муки. Продолжаем взбивать миксером – это ускорит процесс. Но также вы можете вымешивать лопаткой или руками. Получаем рассыпчатую крошку и визуально делим ее на две равные части. Глубокую форму для выпекания устилаем пергаментом. Сюда всыпаем одну часть мучной крошки, равномерно распределяем ее по дну формы. Необходимо выложить ровный песочный слой. Берем творог, растираем его через мелкое сито или используем блендер. Творог в пироге не должен быть зернистым. Далее творожную массу дополняем сметаной и сахарным песком. Продолжаем вымешивать. Также вы можете всыпать сюда вкусовые и ароматные добавки. Например, ванилин. Отделенные яичные белки взбиваем до мягких пышных пиков. Воздушную массу выкладываем в творожную заготовку. Аккуратно взбиваем творог с белковой пеной – получаем нежный и однородный белый крем. Выкладываем творожно-белковую начинку на слой из песочной крошки. Равномерно распределяем творожный продукт. Удобно это делать с помощью силиконовой лопатки. Закрываем творожный слой оставшейся песочной крошкой. Сразу рассыпаем ее равномерно. Ставим пирог в форме в предварительно прогретый духовой шкаф. Подходящая температура – 180 градусов. Время выпекания – 40 минут. Творожный пирог с песочной крошкой в духовке готов. Дайте ему немного остыть и нарезайте порционными ломтиками.

Творожный пирог с ягодами

Творожный пирог с ягодами – это привлекательное воздушное лакомство, которое восхищает сочетанием нежного творожного вкуса и ягодной кислинки. В нашем рецепте используется свежая малина. Вы же можете взять любые другие ягоды по вкусу, как свежие, так и замороженные.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания формы.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Для начинки:

Творог – 550 гр.

Сметана – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Малина – 180 гр.

Ванилин – 1 гр.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Для песочного теста отмеряем муку, сахарный песок, сливочное масло, разрыхлитель и берем обычное куриное яйцо. Маслу даем полежать при комнатной температуре для лучшего размягчения. В удобную для вымешивания емкость отправляем размягченное сливочное масло и сахар. Взбиваем миксером до полной однородности. Продолжаем взбивать, постепенно добавляя сюда щепотку соли и куриное яйцо. Просеиваем в массу муку и разрыхлитель теста. Из полученной массы вымешиваем нежное и мягкое тесто. Закрываем его пищевой пленкой и перекладываем в холодильник, примерно на 30 минут. А пока можем заняться начинкой. Сначала подготовим ягоды, творог и остальные ингредиенты (смотрите по списку). Взбиваем куриное яйцо с сахаром. Далее сюда опускаем творог и сметану. Если ваш творог с зернами, то предварительно его рекомендуется пропустить через металлическое сито (мелкое). Всю массу взбиваем до получения однородной воздушной массы. Круглую форму для выпекания или другую любую глубокую промазываем сливочным маслом. Выгружаем сюда подготовленное песочное тесто и распределяем его по форме руками. Делаем аккуратную основу и руками формируем бортики. Выкладываем на тесто немного ягод и заливаем это все творожным кремом. Равномерно распределяем творожный слой. Мы используем свежую малину, но в этот пирог можно добавлять и замороженные ягоды: смородину, вишню, клубнику и др. По поверхности заготовки аккуратно раскладываем ягоды. Выпекаем десерт 40 минут при температуре 190 градусов. Творожный пирог с ягодами готов. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой – по желанию.

Творожно-яблочный пирог в духовке

Творожно-яблочный пирог в духовке – это сочетание нежного творожного вкуса и приятной фруктовой кислинки. Кроме того, такой десерт выходит невероятно ароматным и привлекательным. Процесс приготовления такого домашнего десерта несложный, поэтому отлично подойдет для тех, у кого мало опыта в выпечке.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Для начинки:

Творог – 0,5 кг.

Сметана – 200 гр.

Сахар-песок – 1 ст.

Яблоко – 4 шт.

Яйцо – 4 шт.

Крупа манная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Соединяем муку с разрыхлителем и оба компонента просеиваем. Можно несколько секунд прокрутить в блендере для быстрого разрыхления. Присоединяем к муке сахарный песок (можно использовать смесь белого и коричневого сахара – на ваше усмотрение). В эту же смесь отправляем кусочки холодного сливочного масла. Продукт достаточно нарезать кубиком. Все продукты (сухие и масло) старательно растираем или прокручиваем в блендере-измельчителе (так быстрее). Выбираем форму для выпекания с бортиками, застилаем ее пергаментом. В подготовленную емкость высыпаем половину полученного теста в виде крошки. Распределяем крошку по всему периметру формы и хорошо все утрамбовываем в ровный слой. Для начинки в чашку блендера выкладываем творог, манку, разбиваем куриные яйца и вливаем сметану. Перемалываем до получения нежного состава. Снимаем кожуру с яблок, а сами плоды пропускаем через крупные зубцы вашей терки. Яблочную стружку отправляем в творожную массу вместе с сахарным песком. Снова измельчаем все компоненты начинки до однородности. Масса выйдет немного жидковатой, но это нормально. Переливаем начинку на песочный слой в форме. Засыпаем массу из творога и яблок оставшейся крошкой. Важно крошку распределить равномерно и закрыть ей всю нашу начинку. Выпекаем подготовленный десерт 35 минут при температуре 200 градусов. Творожно-яблочный пирог в духовке готов. Аккуратно достаем его из формы и нарезаем!

Вкусный творожный пирог с вишней

Вкусный творожный пирог с вишней – это изысканный и невероятно привлекательный десерт для уютного чаепития в кругу семьи или домашнего праздника. Пирог порадует сочетанием нежного сладковатого вкуса и приятной ягодной кислинкой. Украсьте ваш стол аппетитным и привлекательным лакомством.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 190 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Яичный желток – 1 шт.

Сахар-песок – 40 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Для начинки:

Творог – 0,4 кг.

Сахар-песок – 100 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Яйцо – 3 шт.

Крахмал – 2,5 ст.л.

Вишня – 0,4 кг.

Для мучной крошки:

Мука – 150 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 70 гр.

Стружка кокосовая – 80 гр.

Процесс приготовления:

Выкладываем продукты, которые необходимы нам для приготовления аппетитного творожного пирога. Для основного песочного теста выкладываем в глубокую посуду размягченное сливочное масло (заранее держим его при комнатной температуры для размягчения). Опускаем сюда 40 грамм сахарного песка. Старательно перетираем мягкое масло с сахаром. В масляно-сахарную смесь кладем желток куриного яйца. Еще раз все размешиваем до полной гладкости. Просеиваем в однородную смесь муку с разрыхлителем теста. Рекомендуется подсыпать муку порционно, непрерывно помешивая. Вымешиваем массу до получения мелкой крошки. Всю эту крошку собираем в плотный мягкий шар, раскатываем его и выкладываем в форму с бортиками. Тесто обязательно распределяем по бортикам. Подготовленную песочную основу ставим в холодильник. Для начинки из творога соединяем основной ингредиент, куриные яйца, сахара-песок, ванильный сахар и крахмал. Соединяем продукты с помощью погружного блендера. Для мучной крошки в глубокую посуду отправляем кокосовую стружку и сахар, размешиваем. Присоединяем к сухим продуктам размягченное сливочное масло. Продолжаем перемешивать до образования плотной однородной массы. Через мелкое сито просеиваем в заготовку муку. Далее все перетираем руками, чтобы получить привлекательную мелкую крошку. Также для начинки необходимо подготовить ягоды – мы используем вишню. Для пирога допустимо брать свежую или замороженную ягоду. Промываем фрукт, обсушиваем и обваливаем в крахмале. В песочную форму высыпаем подготовленную вишню в крахмале. Заливаем ягодный слой нежной творожной массой. Все это засыпаем мучной крошкой с добавляем ароматной кокосовой стружки. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Затем угощение немного остужаем и аккуратно достаем из формы. Вкусный творожный пирог с вишней готов. Разрезайте на кусочки и пробуйте!

Простой заливной пирог с творожной начинкой

Простой заливной пирог с творожной начинкой получается невероятно нежным, воздушным и в меру сладким. Такой десерт станет настоящим украшением вашего стола. Подавайте с чашкой горячего чая или другими напитками по вкусу, например, с компотами, морсами.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука кукурузная – 250 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар тростниковый – 180 гр.

Творог – 300 гр.

Соль – 1 гр.

Сметана – 120 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Проходимся по списку и подготавливаем продукты, которые в нем указаны. В удобную для вымешивания глубокую емкость разбиваем куриные яйца и всыпаем коричневый тростниковый сахар. Если у вас такого нет, можно взять обычный белый песок. Взбиваем яйца с сахаром, далее сюда выгружаем творог со сметаной. Продолжаем взбивать, добиваясь максимальной однородности. Просеиваем в заготовку кукурузную муку и добавляем один грамм соли (это, примерно, одна щепотка). Вымешиваем тесто, необходимо убрать все мучные комочки. Получаем гладкую жидковатую массу. Выбираем форму для выпекания с бортиками. Промазываем ее кусочком сливочного масла и вливаем жидкое тесто. Отправляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 35 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой или обычной зубочисткой. Если тесто не липнет к палочке, значит пирог готов. Простой заливной пирог с творожной начинкой готов. Извлекайте из формы и подавайте к столу!

Творожно-тыквенный пирог в духовке

Творожно-тыквенный пирог в духовке – это невероятно вкусное и яркое кулинарное решение для семейного чаепития или праздника. Угощение выйдет очень привлекательным, а также полезным, благодаря высокобелковому творогу и богатой витаминами тыквой.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 500 гр.

Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания формы

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Мука – 130 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель теста – 18 гр.

Вода – 60 мл.

Для начинки:

Творог жирный – 360 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 50 гр.

Крупа манная – 20 гр.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Пользуясь списком, отмеряем нужные продукты. Яркий оранжевый плод (предварительно очищенный от кожуры и семян) режем аккуратным кубиком. Кубики тыквы выкладываем в рукав, предназначенный для выпечки. Сюда же вливаем немного воды – достаточно 60 миллилитров. Завязываем наполненный рукав с обеих сторон. Отправляем заготовку в микроволновую печь. Готовим около 8-10 минут при большой мощности – примерно 800 Вт. Из рукава аккуратно сливаем лишнюю жидкость, размягченную тыкву перекладываем в тарелку и превращаем в нежное пюре с помощью блендера. Сразу же растапливаем кусок сливочного масла. Для этого удобно использовать микроволновку. Во вместительную миску отправляем растопленное сливочное масло и сахар. Взбиваем продукты с помощью миксера. В эту же заготовку поочередно разбиваем куриные яйца. Продолжаем взбивать на протяжении двух-трех минут – за это время масса должна заметно побелеть. Дополняем нежное тесто нежным пюре из тыквы. Продолжаем работать венчиками миксера до однородности. Отправляем в яркое тесто соль и разрыхлитель, который даст большую пышность и воздушность. Постепенно просеиваем сюда муку. Вымешиваем всю массу до получения нежной и воздушной консистенции. Для начинки берем еще одну вместительную емкость. Отправляем сюда творог, манную крупу, ароматный ванилин, обычный сахар и куриные яйца. Взбиваем продукты, пока не получим аппетитную воздушную массу. Для этого достаточно взбивать около трех-четырех минут. Подготовим форму для выпекания. При необходимости, закрываем дно пергаментом и обмазываем куском сливочного масла. Вливаем половину яркого тыквенного теста. На это тесто ровным слоем выливаем творожный крем. Закрываем белый слой оставшимся тыквенным тестом. Отправляем наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Остужаем румяную выпечку и аккуратно извлекаем из формы. Творожно-тыквенный пирог в духовке готов. Нарезайте аппетитный десерт и пробуйте!

Творожный пирог из слоеного теста

Творожный пирог из слоеного теста – это простое и быстрое кулинарное решение. Используйте наш рецепт, если резко захотелось сладкой выпечки или заглянули гости. Готовый пирог порадует сочетанием нежного хрустящего теста и воздушной начинкой из полезного творога.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 450 гр.

Творог – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Яичный желток – 1 шт.

Масло сливочное – 40 гр.

Мука – 2 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Для подачи:

Пудра сахарная – для украшения.

Корица молотая – для украшения.

Процесс приготовления:

Готовое слоеное тесто заранее достаем из холодильника и даем ему полностью разморозиться естественным путем. Далее подготовленные продукты выкладываем на рабочую поверхность. В объемную миску разбиваем одно куриное яйцо и разбалтываем его с помощью венчика. Взбивать не нужно, достаточно соединить белок и желток. Сливочное масло растапливаем с помощью микроволновки или водяной бани – как вам удобнее. Это взбитое яйцо для начинки соединяем с творогом, отправляем сюда столовую ложку сахарного песка. Старательно все вымешиваем. Для посыпки пирога соединяем муку, ранее растопленное сливочное масло и еще одну столовую ложку сахарного песка. Растираем продукты до образования мелкой крошки. Размороженное тесто раскатываем и делим на два равных прямоугольника. По центру прямоугольников в виде колбаски выкладываем творожную начинку. По бокам теста делаем надрезы с одинаковым интервалом. По очереди каждый кусочек теста подворачиваем к начинке и таким образом плетем аппетитные косички. Косички с творожной начинкой перекладываем на противень с пергаментом. Хорошенько обмазываем заготовки яичным желтком и посыпаем подготовленный крошкой. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 25-30 минут. Творожный пирог из слоеного теста готов. Можно украсить сахарной пудрой и ароматной молотой корицей.

Пирог на дрожжевом тесте с творожной начинкой

Пирог на дрожжевом тесте с творожной начинкой – это пышное и аппетитное лакомство для вашего стола или посиделок за чашечкой чая. Привлекательный дрожжевой пирог, наполненный нежнейшей начинкой из творога, станет настоящим украшением вашего стола или праздника.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 550 гр.

Дрожжи свежие – 50 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 60 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Творог – 1000 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Для мучной крошки:

Мука – 80 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Дополнительно:

Яйцо – для обмазывания.

Молоко – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Свежие дрожжи заливаем теплой водой и старательно вымешиваем. Дрожжевой продукт должен полностью раствориться в воде. Отдельно просеиваем муку с помощью металлического сита и далее сухой продукт перемешиваем с солью и сахарным песком. Муку всыпаем в дрожжевую заготовку, дополняем это все растопленным сливочным маслом и растительным. Вымешиваем продукты и таким образом замешиваем однородное тесто. Прикрываем его чистой тканью и убираем на 30 минут в теплое место. За это время наше тесто заметно увеличится в несколько раз. Для начинки соединяем творог и два вида сахара: обычный белый и ароматный ванильный. В творожную массу разбиваем куриные яйца и начинаем все перемешивать ложкой или лопаткой. Старательно замешиваем массу до полной однородности. Учитывайте, что крупнозерновой творог предварительно нужно растирать через сито, иначе такой продукт будет очень тяжело вымешивать. В отдельной посуде подготовим крошку. Для этого соединяем тертое на терке подмороженное сливочное масло, муку и сахар. Продукты хорошенько растираем, чтобы получилась аппетитная привлекательная крошка. Возвращаемся к готовому дрожжевому тесту. Его разминаем руками и выкладываем на рабочую поверхность. Тесто визуально делим на три равные части. Разрезаем и отделяем части друг от друга. Две части соединяем друг с другом – это будет нижняя основа нашего угощения. Раскатываем продукт под размер формы для выпекания. Форму с бортиками застилаем пергаментом и выкладываем сюда нашу основу из теста. Тесто аккуратно распределяем по всей форме, заходя на бортики. На слой из теста выливаем творожную начинку. Оставшийся кусок теста также раскатываем и закрываем им нашу начинку. Края тесто обязательно соединяем и хорошенько прищипываем. Яйцо взбалтываем с молоком. Эту смесь будем использовать для обмазывания пирога. Смесь на поверхность пирога наносим с помощью силиконовой кисточки. Также по всему периметру верхушки пирога делаем проколы вилкой. Закрываем нашу заготовку ранее подготовленной мучной крошкой. Убираем угощение в разогретую до 180° духовку на 45-50 минут. Пирог на дрожжевом тесте с творожной начинкой готов. Делите на порции и пробуйте!

Быстрый творожный пирог на скорую руку

Быстрый творожный пирог на скорую руку – это яркая и простая кулинарная идея для вашего стола. Такой рецепт придет на помощь, если внезапно пришли гости и вам хочется порадовать их вкусным и несложным угощением. Такой пирог выходит очень нежным и приятным по вкусу.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар-песок – 90 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Творог – 400 гр.

Яйцо – 4 шт.

Сахар-песок – 90 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

Выбираем удобную вместительную посуду, в которой будем вымешивать наше тесто. Просеиваем сюда муку и выкладываем кусок предварительно размягченного сливочного масла. Активно разминаем продукты между собой до получения крошки. В эту крошку высыпаем сахарный песок, разрыхлитель теста и соду. Снова все растираем. Можно это делать просто руками. Теперь займемся подготовкой начинки. В отдельной емкости соединяем творог, куриные яйца, сахар-песок и ванильный сахар. Продукты растираем или для ускорения процедуры используем погружной блендер. Нам необходимо получить однородную нежную массу из творога, похожего на крем. Выбираем глубокую форму для выпекания. Выкладываем сюда половину нашего теста и плотно прижимаем его рукой ровным слоем. На подготовленную основу выливаем творожную начинку. Начинку обсыпаем оставшейся мучной крошкой. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 35-40 минут. Остужаем аппетитный пирог и после извлекаем его из формы или нарезаем внутри этой формы. Быстрый творожный пирог на скорую руку готов. Оценивайте вкус!

Творожный пирог на кефире

Творожный пирог на кефире отличается особенной нежностью и воздушной текстурой. Такое в меру сладкое угощение подойдет не только в качестве десерта к чаю, но и послужит отличным решением для семейного обеда или перекуса. Обязательно попробуйте приготовить нежнейшее творожное лакомство на кисломолочном продукте.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Кефир – 250 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Для начинки:

Творог – 600 гр.

Сахар-песок – 5 ст.л.

Изюм – 50 гр.

Дополнительно:

Яичный желток – 1 шт.

Молоко коровье – 1 ст.л.

Процесс приготовления: