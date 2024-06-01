Румынский напиток Alexandrion является символом качества и традиций в области производства спиртных напитков. Этот бренд, основанный в 1994 году, быстро завоевал популярность благодаря своему уникальному вкусу и высокому качеству. Alexandrion производится компанией Alexandrion Group, одной из ведущих компаний Румынии.

История и происхождение

Компания Alexandrion Group была основана Нэелем Арабяну, румынским предпринимателем армянского происхождения. Она расположена в городе Плоешти, в сердце Румынии. С самого начала своей деятельности компания стремилась создать напиток, который мог бы конкурировать с мировыми брендами, и ей это удалось.

Процесс производства

Производство напитка Alexandrion включает несколько ключевых этапов:

Выбор сырья: Основой являются высококачественные виноградные дистилляты. Виноград выращивается в лучших винодельческих регионах Румынии, что обеспечивает высокое качество сырья. Дистилляция: Виноградные вина подвергаются двойной дистилляции в медных аламбиках, что позволяет получить чистый и насыщенный дистиллят. Выдержка: Дистиллят выдерживается в дубовых бочках. Этот процесс длится от трех до десяти лет, в зависимости от сорта. Дубовые бочки придают напитку сложный букет ароматов и вкусов, включая ноты ванили, карамели и специй. Купажирование: После выдержки мастер-купажист смешивает различные дистилляты, чтобы достичь идеального баланса вкуса и аромата.

Ассортимент продукции

В линейке Alexandrion представлены несколько видов напитка, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики:

Alexandrion 5 звезд : Этот напиток выдерживается минимум 5 лет. Он обладает мягким вкусом с нотами ванили и сухофруктов, что делает его идеальным для употребления в чистом виде или в составе коктейлей.

: Этот напиток выдерживается минимум 5 лет. Он обладает мягким вкусом с нотами ванили и сухофруктов, что делает его идеальным для употребления в чистом виде или в составе коктейлей. Alexandrion 7 звезд: Выдерживается не менее 7 лет. Отличается более сложным и насыщенным вкусом с оттенками шоколада, специй и древесных нот.

Награды и признание

Напитки Alexandrion получили множество наград на международных конкурсах за их высокое качество и уникальный вкус. Эти награды подтверждают высокий статус бренда на мировом рынке.

Румынский напиток Alexandrion представляет собой сочетание традиций и инноваций в производстве спиртных напитков. Благодаря тщательному подбору сырья, мастерству дистилляции и выдержки, а также искусству купажирования, Alexandrion предлагает своим ценителям неповторимые вкусовые ощущения и богатство ароматов. Этот бренд заслуженно занимает достойное место среди лучших мировых производителей. Лучшее предложение на Alexandrion в Украине сможете найти на сайте Алкошоп.