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Цельнозерновой смузи с бананом

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Цельнозерновой смузи с бананом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цельнозерновой смузи с бананом. Вместо питьевого йогурта можно использовать кефир или простоквашу, а сироп топинамбура заменить на пару фиников. Банан выбирайте обязательно спелый, так смузи получится слаще и ароматнее.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Напитки / Смузи Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 1 Штука
  • Хлопья 25 Грамм (4 злака)
  • Йогурт питьевой 250 Миллилитров
  • Корица молотая 1/4 Чайных ложки
  • Сироп По вкусу (у меня сироп топинамбура)

Количество порций 1

Калорийность

95 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цельнозерновой смузи с бананом»

Цельнозерновой смузи с бананом

Подготовьте все ингредиенты.

Цельнозерновой смузи с бананом

Банан очистите и порежьте кружочками.

Цельнозерновой смузи с бананом

В стакан для блендера переложите порезанный банан, хлопья из 4 злаков, молотую корицу и влейте питьевой йогурт.

Цельнозерновой смузи с бананом

Блендером измельчите до однородной консистенции. В конце добавьте по вкусу сироп топинамбура и снова пробейте блендером.

Цельнозерновой смузи с бананом

Перелейте смузи в стакан и подавайте.

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