Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цельнозерновой смузи с бананом. Вместо питьевого йогурта можно использовать кефир или простоквашу, а сироп топинамбура заменить на пару фиников. Банан выбирайте обязательно спелый, так смузи получится слаще и ароматнее.

Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Напитки / Смузи Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Банан 1 Штука

Хлопья 25 Грамм (4 злака)

Йогурт питьевой 250 Миллилитров

Корица молотая 1/4 Чайных ложки

Сироп По вкусу (у меня сироп топинамбура)

Количество порций 1

Калорийность

95 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цельнозерновой смузи с бананом»

Подготовьте все ингредиенты.

Банан очистите и порежьте кружочками.

В стакан для блендера переложите порезанный банан, хлопья из 4 злаков, молотую корицу и влейте питьевой йогурт.

Блендером измельчите до однородной консистенции. В конце добавьте по вкусу сироп топинамбура и снова пробейте блендером.

Перелейте смузи в стакан и подавайте.