Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цельнозерновой смузи с бананом. Вместо питьевого йогурта можно использовать кефир или простоквашу, а сироп топинамбура заменить на пару фиников. Банан выбирайте обязательно спелый, так смузи получится слаще и ароматнее.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Напитки / Смузи Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Банан 1 Штука
- Хлопья 25 Грамм (4 злака)
- Йогурт питьевой 250 Миллилитров
- Корица молотая 1/4 Чайных ложки
- Сироп По вкусу (у меня сироп топинамбура)
Количество порций 1
Калорийность
95 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Цельнозерновой смузи с бананом»
Подготовьте все ингредиенты.
Банан очистите и порежьте кружочками.
В стакан для блендера переложите порезанный банан, хлопья из 4 злаков, молотую корицу и влейте питьевой йогурт.
Блендером измельчите до однородной консистенции. В конце добавьте по вкусу сироп топинамбура и снова пробейте блендером.
Перелейте смузи в стакан и подавайте.