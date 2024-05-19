Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить апельсиновый коктейль с водкой. Если хотите сократить время приготовления, то используйте готовый апельсиновый сок. Лучше выбрать вариант без сахара. Получается интересный алкогольный коктейль, где вкус водки не перебивает цитрусовый аромат.
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин Блюдо: Напитки / Коктейли / Алкогольные
Состав / Ингредиенты:
- Апельсины 3 Штуки (крупные)
- Корица молотая 1 Щепотка
- Корица молотая 1 Щепотка
- Водка 60 Миллилитров
- Лед По вкусу (кубики)
- Мускатный молотый орех 1 Щепотка
- Сироп сладкий 1 Чайная ложка
Количество порций 1
Калорийность
54 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Апельсиновый коктейль с водкой»
Подготовьте все ингредиенты.
Апельсины помойте, разрежьте пополам и выжмите сок. На 1 порцию коктейля потребуется 140 мл. свежевыжатого сока.
Процедите апельсиновый сок в стакан.
Добавьте пряности и сладкий сироп, все перемешайте.
После влейте водку.
Перед подачей добавьте в коктейль лед. Апельсиновый коктейль с водкой готов!