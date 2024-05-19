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Апельсиновый коктейль с водкой

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Апельсиновый коктейль с водкой

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить апельсиновый коктейль с водкой. Если хотите сократить время приготовления, то используйте готовый апельсиновый сок. Лучше выбрать вариант без сахара. Получается интересный алкогольный коктейль, где вкус водки не перебивает цитрусовый аромат.
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин Блюдо: Напитки / Коктейли / Алкогольные

Состав / Ингредиенты:

  • Апельсины 3 Штуки (крупные)
  • Корица молотая 1 Щепотка
  • Корица молотая 1 Щепотка
  • Водка 60 Миллилитров
  • Лед По вкусу (кубики)
  • Мускатный молотый орех 1 Щепотка
  • Сироп сладкий 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

54 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Апельсиновый коктейль с водкой»

Апельсиновый коктейль с водкой

Подготовьте все ингредиенты.

Апельсиновый коктейль с водкой

Апельсины помойте, разрежьте пополам и выжмите сок. На 1 порцию коктейля потребуется 140 мл. свежевыжатого сока.

Апельсиновый коктейль с водкой

Процедите апельсиновый сок в стакан.

Апельсиновый коктейль с водкой

Добавьте пряности и сладкий сироп, все перемешайте.

Апельсиновый коктейль с водкой

После влейте водку.

Апельсиновый коктейль с водкой

Перед подачей добавьте в коктейль лед. Апельсиновый коктейль с водкой готов!

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