ГлавнаяРецептыЭто может быть очень опасно: кому ни в коем случае нельзя есть бананы Это может быть очень опасно: кому ни в коем случае нельзя есть бананы На чтение: 2 минуты Бананы – питательные и полезные фрукты. Они богаты калием, кальцием, фосфором, железом, витаминами В1, В2, РР и аскорбиновой кислотой. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Говорят, что бананы помогают справиться с бессонницей, избавиться от отеков и наладить работу сердечно-сосудистой системы. Однако, к сожалению, их можно есть не всем, сообщает Вкусно 24. Будет вкусно Рецепт, который точно получится у каждого: готовим ленивый «Наполеон» с клубникой Кому нельзя есть бананы Людям с заболеваниями почек, ведь они имеют на них сильное влияние, поскольку помогают вывести из организма лишнюю жидкость. Людям с кишечными расстройствами, потому что бананы достаточно долго перевариваются и вызывают повышенное газообразование. Людям с повышенной свертываемостью крови, потому что бананы делают кровь гуще, выводя лишнюю воду. Их регулярное употребление может привести к образованию тромбов у людей с повышенной свертываемостью крови. Людям с сердечными недугами, в частности тем, кто перенес инфаркт и инсульт, а также пациентам с ишемией. Потому что бананы хорошо влияют на состояние сердечно-сосудистой системы только у людей со здоровым сердцем. Диабетикам, ведь бананы могут вызвать мощный выброс инсулина. Людям с болезнями печени и желчного пузыря, потому что вещества, содержащиеся в бананах, замедляют отток желчи. Если вы не входите в список тех, кому нельзя есть бананы, воспользуйтесь следующим рецептом вкусного и простого десерта. Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу. Людям с некоторыми болезнями следует быть осторожными с бананами / Фото Unsplash Рецепт вафельного торта с бананами Время: 40 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – пачка вафель; – 2 банки вареного сгущенного молока; – 200 граммов сливочного масла; – 150 граммов арахиса; – 1 килограмм бананов. Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите арахис на пергамент и запеките его в духовке до золотистого цвета. В большой миске смешайте вареное сгущенное молоко с мягким сливочным маслом до однородной консистенции. Нарежьте бананы кольцами. Тщательно промажьте каждый вафельный слой кремом, выложите кольца бананов. Измельчите арахис в крошку и украсьте им торт сверху. Бортики смажьте кремом. Отправьте готовый торт в холодильник для пропитки, лучше всего – на 1 сутки. Поделитесь с друзьями