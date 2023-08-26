Археологи восстановили рецепт, по которому готовили карри тысячи лет назад

Археологи узнали рецепт древнейшего карри — его готовили жители поселения Ок Ео в Юго-Восточной Азии почти две тысячи лет назад, сообщает портал «Сноб».

Ученые изучили остатки растений на каменных ступках в кхмерском портовом городе, который начал существование во II веке до н. э. На стенках посуды были обнаружены следы специй — куркумы, гвоздики, корицы, мускатного ореха, галангала, нескольких малоизвестных видов имбиря, а также бананов, риса и кокосовой мякоти.

В итоге исследовательская группа поняла, что древние жители готовили карри, рецепт которого на территорию Ок Ео завезли мигранты. Удалось даже восстановить рецепт — блюдо с историей легко повторить и сегодня.

Перечисленные выше специи нужно истолочь вручную или перемолоть с помощью кухонных гаджетов, после добавьте к получившейся смеси соль. Треть пасты пойдет на маринад для куриных ножек. Замаринованное мясо обжарьте на сковороде до золотистой корочки, а на оставшемся масле подогрейте остатки пасты. Как только она поменяет цвет, влейте на сковороду кокосовое молоко, добавьте корицу, гвоздику и обжаренную курицу. После 20 минут томления подавайте ножки и соус с гарниром из риса. Археологи советуют брать жасмин или басмати.