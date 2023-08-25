Люля-кебаб по всем традициям: готовим мясное блюдо выходного дня

Давно не пробовали настоящего люля-кебаба? У нас есть проверенный рецепт блюда от украинского шеф-повара, который по силам повторить каждому.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Люля-кебаб – сытное ароматное мясное блюдо, популярное в турецкой и кавказской кухнях. Особой характеристикой этого блюда является долгое вымешивание мясного фарша вместе со специями.

Читайте также Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю

Подают люля-кебаб на лаваше с большим количеством нарезанных свежих овощей и специй.

Рецепт люля-кебаба

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов говядины;

– 200 граммов свинины;

– 150 граммов куриного бедра;

– 150 граммов сала без кожи;

– 150 граммов репчатого лука;

– 12 граммов сванской соли;

– кинза;

– чеснок;

– зира или хмели-сунели;

– сухая красная аджика.

Приготовление:

Мясо говядины, свинины, курятины и сало искажаем на мясорубке в однородную массу.

Добавляем мелко нарезанный репчатый лук и перемешиваем вместе.

Сдабриваем все специями, мелко иссеченной зеленью кинзы. Формируем из готовой мясной массы люля-кебаб (небольшие колбаски).

Обжариваем люлю-кебаб на гриле или на обычной сковородке с каждой стороны до готовности.

Подаем блюдо со свежими помидорами или овощами гриль.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летнюю закуску из томатов и анчоусов на хрустящих брускетах.