ГлавнаяРецептыЛюля-кебаб по всем традициям: готовим мясное блюдо выходного дня Люля-кебаб по всем традициям: готовим мясное блюдо выходного дня На чтение: 1 минута Давно не пробовали настоящего люля-кебаба? У нас есть проверенный рецепт блюда от украинского шеф-повара, который по силам повторить каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Люля-кебаб – сытное ароматное мясное блюдо, популярное в турецкой и кавказской кухнях. Особой характеристикой этого блюда является долгое вымешивание мясного фарша вместе со специями. Читайте также Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Подают люля-кебаб на лаваше с большим количеством нарезанных свежих овощей и специй. Рецепт люля-кебаба Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 500 граммов говядины; – 200 граммов свинины; – 150 граммов куриного бедра; – 150 граммов сала без кожи; – 150 граммов репчатого лука; – 12 граммов сванской соли; – кинза; – чеснок; – зира или хмели-сунели; – сухая красная аджика. Приготовление: Мясо говядины, свинины, курятины и сало искажаем на мясорубке в однородную массу. Добавляем мелко нарезанный репчатый лук и перемешиваем вместе. Сдабриваем все специями, мелко иссеченной зеленью кинзы. Формируем из готовой мясной массы люля-кебаб (небольшие колбаски). Обжариваем люлю-кебаб на гриле или на обычной сковородке с каждой стороны до готовности. Подаем блюдо со свежими помидорами или овощами гриль. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летнюю закуску из томатов и анчоусов на хрустящих брускетах. Поделитесь с друзьями