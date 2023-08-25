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Люля-кебаб по всем традициям: готовим мясное блюдо выходного дня

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Люля-кебаб по всем традициям: готовим мясное блюдо выходного дня

Давно не пробовали настоящего люля-кебаба? У нас есть проверенный рецепт блюда от украинского шеф-повара, который по силам повторить каждому.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Люля-кебаб – сытное ароматное мясное блюдо, популярное в турецкой и кавказской кухнях. Особой характеристикой этого блюда является долгое вымешивание мясного фарша вместе со специями.

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Подают люля-кебаб на лаваше с большим количеством нарезанных свежих овощей и специй.

Рецепт люля-кебаба

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов говядины;
– 200 граммов свинины;
– 150 граммов куриного бедра;
– 150 граммов сала без кожи;
– 150 граммов репчатого лука;
– 12 граммов сванской соли;
– кинза;
– чеснок;
– зира или хмели-сунели;
– сухая красная аджика.

Приготовление:

  • Мясо говядины, свинины, курятины и сало искажаем на мясорубке в однородную массу.
  • Добавляем мелко нарезанный репчатый лук и перемешиваем вместе.
  • Сдабриваем все специями, мелко иссеченной зеленью кинзы. Формируем из готовой мясной массы люля-кебаб (небольшие колбаски).
  • Обжариваем люлю-кебаб на гриле или на обычной сковородке с каждой стороны до готовности.
  • Подаем блюдо со свежими помидорами или овощами гриль.

Приятного аппетита!

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