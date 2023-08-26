Описание приготовления:
Если не любите аромат корицы, замените ее на ваниль или вообще откажитесь. Бананы выбирайте плотные, чтобы при обжаривании они не расползлись и не потеряли форму.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Банан 2 Штуки
- Масло сливочное 25 Грамм
- Сахар 50 Грамм
- Вода 25 Миллилитров
- Корица По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
186 ккал
Калорийность
1 г
Белки
7 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Карамелизированные бананы»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления карамелизированных бананов.
В сковороде с толстым дном растопите на медленном огне и всыпьте сахар. Встряхивая сковороду, распределите сахар по всей поверхности. Продолжайте нагревать сахар до расплавления и золотистого цвета.
Аккуратно мешая, посыпьте корицей, влейте в сахар горячую воду и варите до состояния карамели еще одну минуту. При вливании воды масса может бурлить и плескаться, будьте осторожны.
Бананы очистите от кожуры и нарежьте кусочками толщиной 2-2.5 сантиметра. Выложите бананы в сковороду.
Обжаривайте кусочки бананов по одной минуте с каждой стороны. Снимите сковороду с огня и разложите готовые карамелизованные бананы по тарелкам.
Приятного аппетита!