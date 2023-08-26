Описание приготовления:

Если не любите аромат корицы, замените ее на ваниль или вообще откажитесь. Бананы выбирайте плотные, чтобы при обжаривании они не расползлись и не потеряли форму.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Банан 2 Штуки

Масло сливочное 25 Грамм

Сахар 50 Грамм

Вода 25 Миллилитров

Корица По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

186 ккал

Калорийность

1 г

Белки

7 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Карамелизированные бананы»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления карамелизированных бананов.

В сковороде с толстым дном растопите на медленном огне и всыпьте сахар. Встряхивая сковороду, распределите сахар по всей поверхности. Продолжайте нагревать сахар до расплавления и золотистого цвета.

Аккуратно мешая, посыпьте корицей, влейте в сахар горячую воду и варите до состояния карамели еще одну минуту. При вливании воды масса может бурлить и плескаться, будьте осторожны.

Бананы очистите от кожуры и нарежьте кусочками толщиной 2-2.5 сантиметра. Выложите бананы в сковороду.

Обжаривайте кусочки бананов по одной минуте с каждой стороны. Снимите сковороду с огня и разложите готовые карамелизованные бананы по тарелкам.

Приятного аппетита!