Описание приготовления:

Аркас — сыр белорусской кухни, очень нежный и сладкий из жирного молока домашних коров или коз. Подают его как самостоятельное блюдо или как дополнение к блинчикам, сырникам с ягодами или просто со сметаной. Хранится сыр в закрытой стеклянной или керамической посуде 3-4 дня.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Кефир Блюдо: Закуски География кухни: Белорусская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1 Литр (высокой жирности)

Кефир 150 Миллилитров (высокой жирности)

Сметана 1/2 Стакана (25% жирности)

Яйцо 2 Штуки

Соль 1 Щепотка

Сахар 1/4 Стакана

Изюм 1/2 Стакана (без косточек)

Количество порций 3

Калорийность

97 ккал

Калорийность

7 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Аркас»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления аркаса.

В кастрюлю с толстым дном налейте кефир, сметану, разбейте яйца. Всыпьте сахар и соль.

Изюм тщательно вымойте и обсушите. Выложите изюм в кастрюлю и все хорошо перемешайте.

В кастрюлю влейте молоко и перемешайте.

Кастрюлю поставьте на медленный огонь и варите, перемешивая, пока масса не свернется и не отделится сыворотка.

Сито застелите марлей сложенной в четыре слоя.

Перелейте в сито массу и подвесьте, чтобы стекла сыворотка на 3-4 часа. Спустя время переложите готовый сыр в тарелку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!