Описание приготовления:
Аркас — сыр белорусской кухни, очень нежный и сладкий из жирного молока домашних коров или коз. Подают его как самостоятельное блюдо или как дополнение к блинчикам, сырникам с ягодами или просто со сметаной. Хранится сыр в закрытой стеклянной или керамической посуде 3-4 дня.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Кефир Блюдо: Закуски География кухни: Белорусская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 1 Литр (высокой жирности)
- Кефир 150 Миллилитров (высокой жирности)
- Сметана 1/2 Стакана (25% жирности)
- Яйцо 2 Штуки
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 1/4 Стакана
- Изюм 1/2 Стакана (без косточек)
Количество порций 3
Калорийность
97 ккал
Калорийность
7 г
Белки
6 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Аркас»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления аркаса.
В кастрюлю с толстым дном налейте кефир, сметану, разбейте яйца. Всыпьте сахар и соль.
Изюм тщательно вымойте и обсушите. Выложите изюм в кастрюлю и все хорошо перемешайте.
В кастрюлю влейте молоко и перемешайте.
Кастрюлю поставьте на медленный огонь и варите, перемешивая, пока масса не свернется и не отделится сыворотка.
Сито застелите марлей сложенной в четыре слоя.
Перелейте в сито массу и подвесьте, чтобы стекла сыворотка на 3-4 часа. Спустя время переложите готовый сыр в тарелку и подавайте к столу.
Приятного аппетита!