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Свекла, яблоко и морковь. Здоровый рецепт, который поможет восстановиться после праздников

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Свекла, яблоко и морковь. Здоровый рецепт, который поможет восстановиться после праздников

При приготовлении салатов, многие забывают использовать яблоко. Оно в большинстве случаев отлично заменяет свежие огурцы, которые трудно найти зимой. Получается вкусно и полезно.

Почему люди не используют данный совет? Большинство боится, что сочетание фрукта и овощей будет проигрышным. Также люди считают, что яблоко не сочетается с майонезом. Однако, этот фрукт можно грамотно добавить в любой салат. Даже в Сельдь под Шубой. Так можно добиться легкой сладости блюда или кислинки — зависит от сорта яблока.

Не стоит бояться экспериментировать с яблоками в салате. Главное не увлекаться. Приготовим один из витаминных салатов с яблоком.

Ингредиенты для витаминного салата:

  • свекла вареная — 3 шт.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • лимонный сок.

Ингредиенты для заправки:

  • винный уксус — 60 мл;
  • мед — 1/2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч.л.;
  • оливковое масло — 30 мл;
  • соль — ½ ч.л.

Ингредиенты для гарнира:

  • семена конопли;
  • хлопья киноа;
  • грецкие орехи;
  • петрушка.

Приготовление витаминного салата:

Натираем на крупной терке очищенную морковь, яблоки и вареную очищенную морковь, смешиваем в одной миске. Поливаем овощную массу соком лимона.

Свекла, яблоко и морковь. Здоровый рецепт, который поможет восстановиться после праздников

Для заправки смешиваем винный уксус с медом, горчицей, оливковым маслом и солью.

Заправляем смесь данным соусом и перемешиваем.

Посыпаем салат семенами конопли и хлопьями киноа. Измельчаем грецкие орехи и посыпаем ими салат, украшаем петрушкой.

Свекла, яблоко и морковь. Здоровый рецепт, который поможет восстановиться после праздников

Этот витаминный салат подходит даже на праздник. Отличная альтернатива для людей, которые не употребляют майонез. 

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