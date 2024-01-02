Свекла, яблоко и морковь. Здоровый рецепт, который поможет восстановиться после праздников

При приготовлении салатов, многие забывают использовать яблоко. Оно в большинстве случаев отлично заменяет свежие огурцы, которые трудно найти зимой. Получается вкусно и полезно.

Почему люди не используют данный совет? Большинство боится, что сочетание фрукта и овощей будет проигрышным. Также люди считают, что яблоко не сочетается с майонезом. Однако, этот фрукт можно грамотно добавить в любой салат. Даже в Сельдь под Шубой. Так можно добиться легкой сладости блюда или кислинки — зависит от сорта яблока.

Не стоит бояться экспериментировать с яблоками в салате. Главное не увлекаться. Приготовим один из витаминных салатов с яблоком.

Ингредиенты для витаминного салата:

свекла вареная — 3 шт.;

яблоки — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

лимонный сок.

Ингредиенты для заправки:

винный уксус — 60 мл;

мед — 1/2 ст. л.;

горчица — 1 ч.л.;

оливковое масло — 30 мл;

соль — ½ ч.л.

Ингредиенты для гарнира:

семена конопли;

хлопья киноа;

грецкие орехи;

петрушка.

Приготовление витаминного салата:

Натираем на крупной терке очищенную морковь, яблоки и вареную очищенную морковь, смешиваем в одной миске. Поливаем овощную массу соком лимона.

Для заправки смешиваем винный уксус с медом, горчицей, оливковым маслом и солью.

Заправляем смесь данным соусом и перемешиваем.

Посыпаем салат семенами конопли и хлопьями киноа. Измельчаем грецкие орехи и посыпаем ими салат, украшаем петрушкой.

Этот витаминный салат подходит даже на праздник. Отличная альтернатива для людей, которые не употребляют майонез.