Свекла, яблоко и морковь. Здоровый рецепт, который поможет восстановиться после праздников

При приготовлении салатов, многие забывают использовать яблоко. Оно в большинстве случаев отлично заменяет свежие огурцы, которые трудно найти зимой. Получается вкусно и полезно.
Почему люди не используют данный совет? Большинство боится, что сочетание фрукта и овощей будет проигрышным. Также люди считают, что яблоко не сочетается с майонезом. Однако, этот фрукт можно грамотно добавить в любой салат. Даже в Сельдь под Шубой. Так можно добиться легкой сладости блюда или кислинки — зависит от сорта яблока.
Не стоит бояться экспериментировать с яблоками в салате. Главное не увлекаться. Приготовим один из витаминных салатов с яблоком.
Ингредиенты для витаминного салата:
- свекла вареная — 3 шт.;
- яблоки — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лимонный сок.
Ингредиенты для заправки:
- винный уксус — 60 мл;
- мед — 1/2 ст. л.;
- горчица — 1 ч.л.;
- оливковое масло — 30 мл;
- соль — ½ ч.л.
Ингредиенты для гарнира:
- семена конопли;
- хлопья киноа;
- грецкие орехи;
- петрушка.
Приготовление витаминного салата:
Натираем на крупной терке очищенную морковь, яблоки и вареную очищенную морковь, смешиваем в одной миске. Поливаем овощную массу соком лимона.
Для заправки смешиваем винный уксус с медом, горчицей, оливковым маслом и солью.
Заправляем смесь данным соусом и перемешиваем.
Посыпаем салат семенами конопли и хлопьями киноа. Измельчаем грецкие орехи и посыпаем ими салат, украшаем петрушкой.
Этот витаминный салат подходит даже на праздник. Отличная альтернатива для людей, которые не употребляют майонез.