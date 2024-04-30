Ароматные яблочные булочки на сковороде. Муж съедает по 10 штук и не поправляется

Раньше булочки с яблоками готовили из дрожжевого теста. В разных странах и регионах были свои особенности приготовления этого блюда.

В Европе в булочки с яблоками добавляли корицу, которая придавала им особый аромат. В некоторых рецептах яблоки предварительно тушили с сахаром и сливочным маслом.

Тесто для булочек делали опарным способом, что занимало довольно много времени. Сначала замешивали жидкое тесто, ставили его в тёплое место и ждали, когда оно увеличится в объёме в 2–3 раза. Затем тесто обминали и оставляли еще на некоторое время.

Готовые булочки смазывали яйцом и выпекали в печи или духовке.

Приготовим современные вкусные и ароматные яблочные булочки.

Ингредиенты:

Кефир — 150 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 3 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Мука — 330 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Яблоко — 2 шт.

Приготовление яблочных булочек:

В миску с яйцом высыпаем соль и сахар, перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем к яичной смеси кефир, перемешиваем и высыпаем постепенно муку и разрыхлитель.

Замешиваем руками тесто, формуем не липкий мягкий колобок. Оставляем тесто под целлофаном на 15 минут.

В это время очищенные яблоки нарезаем маленькими кусочками. Выкладываем тесто на стол, посыпанный мукой и раскатываем в большой прямоугольный пласт.

Высыпаем яблочные кусочки на пласт теста, сворачиваем в рулет и запечатываем края.

Нарезаем рулет на небольшие порции, кладем вертикально и слегка приминаем.

В сковороде на растительном масле обжариваем булочки с обеих сторон до румяной золотистой корочки.

После приготовления булочек, можно посыпать их сахарной пудрой.

Получаются сладкие мягкие булочки с яблоками.