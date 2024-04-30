Ароматные яблочные булочки на сковороде. Муж съедает по 10 штук и не поправляется

Раньше булочки с яблоками готовили из дрожжевого теста. В разных странах и регионах были свои особенности приготовления этого блюда.
В Европе в булочки с яблоками добавляли корицу, которая придавала им особый аромат. В некоторых рецептах яблоки предварительно тушили с сахаром и сливочным маслом.
Тесто для булочек делали опарным способом, что занимало довольно много времени. Сначала замешивали жидкое тесто, ставили его в тёплое место и ждали, когда оно увеличится в объёме в 2–3 раза. Затем тесто обминали и оставляли еще на некоторое время.
Готовые булочки смазывали яйцом и выпекали в печи или духовке.
Приготовим современные вкусные и ароматные яблочные булочки.
Ингредиенты:
- Кефир — 150 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сахар — 3 ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Мука — 330 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Яблоко — 2 шт.
Приготовление яблочных булочек:
В миску с яйцом высыпаем соль и сахар, перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем к яичной смеси кефир, перемешиваем и высыпаем постепенно муку и разрыхлитель.
Замешиваем руками тесто, формуем не липкий мягкий колобок. Оставляем тесто под целлофаном на 15 минут.
В это время очищенные яблоки нарезаем маленькими кусочками. Выкладываем тесто на стол, посыпанный мукой и раскатываем в большой прямоугольный пласт.
Высыпаем яблочные кусочки на пласт теста, сворачиваем в рулет и запечатываем края.
Нарезаем рулет на небольшие порции, кладем вертикально и слегка приминаем.
В сковороде на растительном масле обжариваем булочки с обеих сторон до румяной золотистой корочки.
После приготовления булочек, можно посыпать их сахарной пудрой.
Получаются сладкие мягкие булочки с яблоками.