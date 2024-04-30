Хит пасхального стола: рецепт яркого закусочного чизкейка (видео)

Такой чизкейк сразу же привлечет внимание своим ярким видом, а кго вкус никого не оставит равнодушным.

Чизкейк в представлении многих – сладкий десерт с творогом, крем-сыром, желе или без него. Однако он может быть и соленым, что не делает его вкус хуже. Автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день» поделилась рецептом невероятно аппетитного и красивого закусочного чизкейка. Попробуйте приготовить его на праздничный стол, и он станет настоящим хитом на Пасху.

Закусочный соленый чизкейк «Праздничный»

Ингредиенты:

Для основы:

соленый крекер – 150 гр;

сливочное масло – 75-85 гр.

Для начинки:

крем-сыр – 280 гр;

крабовые палочки – 200 гр;

слабосоленая красная рыба – 180 г (+ на украшение).

Способ приготовления:

Крекеры измельчить в блендере в крошку. Добавить растопленное сливочное масло. Перемешать (крошка должна хорошо лепиться и держаться кучи) и утрамбовать по дну разъемного кольца (диаметр 18см). Отправить в холодильник на час.

За это время необходимо приготовить начинку. Крабовые палочки порвать на полоски. Красную рыбу нарезать кубиками. Добавить крем-сыр, перемешать до однородности и выложить на песочное основание. Отправить в холодильник на три часа, а еще лучше – на ночь. За это время чизкейк хорошо застынет и пропитается.

Утром снять с него кольцо. Чтобы чизкейк лучше отошел, можно вдоль бортика провести аккуратно ножом.

Из полосок рыбы сделать розочки и разместить их по центру. Икрой украсить верх чизкейка. Можго также декорировать его микрозеленью.

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