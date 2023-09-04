«Баббайола» — лимонный пирог по-итальянски

Пирог «Баббайола» — фирменный десерт одной из кондитерских в ​​Посиллипо (район Неаполя). Согласно городской легенде, много лет назад это лакомство начала готовить хозяйка кафе, синьора Роза. С тех пор лимонный пирог невиданной ранее нежности известен не только в этом городе, но и во всей Италии.

Так этот десерт с вкуснейшим кремом уже больше столетия готовят в итальянских кондитерских. Его отличает рассыпчатое песочное тесто и вкусная сырная начинка с цитрусовым ароматом. Редакция «Со Вкусом» настойчиво рекомендует испечь этот лимонный пирог по-итальянски, так как ранее вы ничего подобного не пробовали. Всего час-полтора времени — и шикарный десерт на вашем столе!

Лимонный пирог «Баббайола»: нюансы приготовления

Количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 28 см. В оригинальной рецептуре используют исключительно рикотту, но за неимением можно заменить этот продукт домашним творогом или любым мягким сыром без добавок. Так же как и вместо сливочного масла можно использовать маргарин. Чтобы начинка не потекла, дождитесь, пока готовый пирог остынет и стабилизируется. Только после этого нарезайте его на порции.

Ингредиенты

Пшеничная мука420 г Сливочное масло250 г Сахар300 г Яйцо5 шт. Желтки2 шт. Лимонная цедра20 г Ванильный экстракт1 ч. л. Молоко350 г Сливки50 мл Кукурузный крахмал30 г Лимонный сок30 мл Соль1 щеп. Сыр рикотта200 г Сахарная пудра по вкусу

Приготовление

Для начала приготовьте песочное тесто: перемешайте 150 г холодного сливочного масла с мукой. Затем добавьте 150 г сахара и 3 яйца комнатной температуры. Размешайте массу до однородности. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут. Тем временем приготовьте лимонный крем: взбейте яйца (2 желтка и 1 целое яйцо) со 150 г сахара и щепоткой соли. Затем добавьте кукурузный (картофельный) крахмал. Размешайте в кастрюле сливки, молоко, цедру 1 лимона и 1 ч. л. ванильной эссенции. Поставьте смесь на средний огонь и влейте в нее подготовленную яичную массу. Убавьте огонь и варите крем до получения густой консистенции. Далее добавьте 20 г сливочного масла, чтобы оно растаяло в еще горячей смеси. Влейте лимонный сок. Всё тщательно размешайте, накройте пищевой пленкой и дайте остыть. Для более насыщенного оттенка можно добавить немного апельсиновой цедры. Возьмите тесто из холодильника и раскатайте его в тонкий лист, затем положите в форму и обрежьте лишнее по краям. Взбейте рикотту (творожный сыр) с 80 г сахара и 1 яйцом. Затем добавьте массу из рикотты к лимонному крему, перемешайте всё до однородности. Вылейте получившийся крем на тесто в форме, а из остатков сделайте ровные полоски из теста. Скатайте их в руках, чтобы получились нитки, а затем используйте их для создания декоративного узора на поверхности пирога. Смажьте изделие слегка взбитым яйцом. Готовьте пирог 35–40 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке. Затем выньте десерт из духовки и дайте ему полностью остыть.

Когда пирог «Баббайола» будет готов, украсьте его небольшим количеством сахарной пудры и подавайте к столу. Он прекрасно сочетается с кофе и зеленым чаем. Вам и вашим родным точно понравится этот десерт! Ранее мы писали, как сделать нежную творожную запеканку на сковороде.