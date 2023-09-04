Котлеты больше не готовлю. Рецепт от которого все в восторге: бедный еврей поделился трюком

У баклажана, как и у кабачка, довольно сложная судьба в плане кулинарии. Люди, которые не особо сильно увлечены темой правильного питания, не воспринимают эти овощи. Хотя блюда из кабачков и баклажанов могут быть довольно вкусными.

Вероятно, проблема в том, что нам изначально внушают, что баклажаны — это не вкусно. Однако, если правильно приготовить этот овощ, в его вкус можно влюбиться.

Расскажем, как приготовить вкусные конвертики из баклажанов.

Ингредиенты для конвертиков из баклажанов:

баклажаны — 2 шт.;

фарш — 300 г;

лук репчатый — шт.;

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

мука — 3 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление конвертиков из баклажанов:

Баклажаны нарезаем вдоль тонкими пластинами, толщина каждой 2-3 мм. Солим пластины и оставляем на 10 минут. Далее погружаем пластины в воду, накрываем грузом в виде плоской тарелки и оставляем дополнительно на 10 минут.

В это время к фаршу пропускаем лук через мясорубку, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Выкладываем пластины баклажанов на бумажное полотенце. Также накрываем пластины бумажным полотенцем, даем слегка высохнуть.

Выкладываем на пластины фарш, сворачиваем начинку несколько раз внутрь — получаем небольшие квадратики из пластин баклажана.

В отдельной миске взбиваем яйца с солью.

Вливаем к яичной смеси молоко, перемешиваем. Просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем жидкое тесто. Опускаем квадратики в полученный кляр.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность конвертики в кляре. Обжариваем конвертики на среднем огне под крышкой с обеих сторон.

В итоге получается простое блюдо из баклажанов и фарша. Это хороший вариант закуски на праздничный стол.