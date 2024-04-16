Описание приготовления:

Если у вас остался рассол от огурцов, то обязательно испеките на нем ароматный хлеб. По желанию в тесто можно добавить сушеные пряности и приправы — выпечка получится еще вкуснее. Имейте в виду, что по дому поплывет неимоверный аромат, на который сбегутся все ваши родные!

Основной ингредиент: Рассол Блюдо: Выпечка / Хлеб

Состав / Ингредиенты:

Рассол из огурцов 200 Миллилитров

Мука пшеничная 450 Грамм

Сахар 1 Чайная ложка

Дрожжи 15 Грамм (живые)

Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

288 ккал

Калорийность

8 г

Белки

5 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хлеб в духовке на рассоле»

Подготовьте указанные ингредиенты. Использовать можно любой рассол: от огурцов, помидоров, капусты и т.д.

Рассол слегка прогрейте до 25-30 градусов. Капните жидкость на тыльную сторону кисти — она не должна обжигать кожу. Всыпьте в рассол сахар и 80 грамм муки. Аккуратно все размешайте. Вмешайте в массу дрожжи. Если используете сухие дрожжи, то их потребуется около 7-8 грамм. Накройте емкость полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут для создания опары.

Перелейте опару в более широкую емкость, всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто, липнувшее к рукам. Смачивайте ладони в растительном масле.

Сбрызните форму или пергаментную бумагу растительным маслом и выложите в нее приготовленное тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут в покое.

За это время заготовка увеличится вдвое в размерах. В это время прогрейте духовку до 240 градусах и поместите на дно духовки поддон с горячей водой.

Поместите форму с заготовкой в духовку и выпекайте хлеб при 240 градусах примерно 15-20 минут, затем температуру снизьте до 200 градусов и допеките хлеб до готовности еще 30 минут. В конце выпекания сбрызните поверхность растительным маслом. Извлеките хлеб из духовки, сбрызните сверху водой и накройте полотенцем. Благодаря этому выпечка пропарится.

Извлеките хлеб на рассоле из формы и дайте ему немного остыть. Затем нарежьте ломтиками и подайте к столу. Хлеб безумно вкусен в теплом виде вместе с молоком или ароматным чаем. Приятного вам аппетита!