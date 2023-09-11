Рецепт: Сочни с ореховой начинкой — Просто и очень вкусно.

Ингредиенты:

орехи (грецкие) — 20 шт;

сахар в орехи — 100 гр;

шоколадные конфеты — 3 шт;

масло в тесто — 180 гр;

сметана в тесто — 3 ст л.;

сахар в тесто — 1 ст.;

яйца куриные в тесто — 3 шт;

корица в тесто — 0,5 ч.л;

ванильный сахар в тесто — 0,5 ч.л;

мука самоподнимающаяся (в тесто) — 3 ст.

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Не первый раз готовлю эти вкусные сочни. Всем нравится, получается много и готовятся просто из простых ингредиентов. Сытно, можно брать на работу и в школу.

А к чашке чая или кофе, как раз то, что надо…

начинаю с приготовления начинки, орехов у нас в крае много, одни ещё не сьели, а тут другие поспевают…

Очищаю орехи и поджариваю в микроволновке 5 минут.

После того, как они полностью остынут, очищаю плёночки.

Добавляю в орехи сахар.

Пробиваю блендером с сахаром. Натираю на мелкую тёрку 3 шоколадные конфеты, желательно сухие.

Смешиваю орехи с тёртыми конфетами.

Приступаю к тесту. Масло должно быть очень мягким.

Взбиваю миксером пока нге увеличится в объёме и не побелеет. Порционно засыпаю сахар.

Продолжаю взбивать, добавляю по одному яйца и взбиваю каждое. Это важно.

Взбила с маслом и сахаром три яйца. Добавляю ванилин и корицу. Добавляю сметану, продолжаю не долго взбивать. мм

Досыпаю три стакана САМОПОДНИМАЮЩЕЙСЯ муки, тесто при этом не взбиваю, а нежно перемешиваю венчиками.

Выкладываю тесто на муку на стол, делаю пышку руками .

Затем раскатываю скалкой. Это количество теста делю на 2 части и у меня получается 2 пышки.

Делаю заготовки. для этого использую вазочку для десерта, она с тонкими краями.

Раскладываю на половину пышки ореховую начинку.

Заворачиваю, прищепляю края и выкладываю на противень.

Выпекаю при температуре 180 градусов до готовности. Готовность почувствуете по аромату. это минут 15-20.

Получилось 2 противня отличных, ароматных, сытных булочек.

Начинка очень вкусная и полезная.

Тесто нежное, ароматное, нравится всем.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.