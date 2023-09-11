Рецепт: Сочни с ореховой начинкой — Просто и очень вкусно.

Ингредиенты:
орехи (грецкие) — 20 шт;
сахар в орехи — 100 гр;
шоколадные конфеты — 3 шт;
масло в тесто — 180 гр;
сметана в тесто — 3 ст л.;
сахар в тесто — 1 ст.;
яйца куриные в тесто — 3 шт;
корица в тесто — 0,5 ч.л;
ванильный сахар в тесто — 0,5 ч.л;
мука самоподнимающаяся (в тесто) — 3 ст.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Не первый раз готовлю эти вкусные сочни. Всем нравится, получается много и готовятся просто из простых ингредиентов. Сытно, можно брать на работу и в школу.
А к чашке чая или кофе, как раз то, что надо…
начинаю с приготовления начинки, орехов у нас в крае много, одни ещё не сьели, а тут другие поспевают…
Очищаю орехи и поджариваю в микроволновке 5 минут.
После того, как они полностью остынут, очищаю плёночки.
Добавляю в орехи сахар.
Пробиваю блендером с сахаром. Натираю на мелкую тёрку 3 шоколадные конфеты, желательно сухие.
Смешиваю орехи с тёртыми конфетами.
Приступаю к тесту. Масло должно быть очень мягким.
Взбиваю миксером пока нге увеличится в объёме и не побелеет. Порционно засыпаю сахар.
Продолжаю взбивать, добавляю по одному яйца и взбиваю каждое. Это важно.
Взбила с маслом и сахаром три яйца. Добавляю ванилин и корицу. Добавляю сметану, продолжаю не долго взбивать. мм
Досыпаю три стакана САМОПОДНИМАЮЩЕЙСЯ муки, тесто при этом не взбиваю, а нежно перемешиваю венчиками.
Выкладываю тесто на муку на стол, делаю пышку руками .
Затем раскатываю скалкой. Это количество теста делю на 2 части и у меня получается 2 пышки.
Делаю заготовки. для этого использую вазочку для десерта, она с тонкими краями.
Раскладываю на половину пышки ореховую начинку.
Заворачиваю, прищепляю края и выкладываю на противень.
Выпекаю при температуре 180 градусов до готовности. Готовность почувствуете по аромату. это минут 15-20.
Получилось 2 противня отличных, ароматных, сытных булочек.
Начинка очень вкусная и полезная.
Тесто нежное, ароматное, нравится всем.
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.