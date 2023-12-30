Брокколи относят к разряду таких продуктов, как чернослив, оливки и маслины. Бытует мнение, что, лишь повзрослев, человек начинает их есть. Оказывается, привить любовь к брокколи можно и детишкам. Только для этого необходимо приготовить правильное блюдо. Как раз таким мы и хотим поделиться, рассказав, чем же хороша запеканка из макарон с брокколи.

Во-первых, приготовление этого блюда невероятно простое. Во-вторых, благодаря нежному сырному соусу запеканка обладает просто умопомрачительным вкусом. В-третьих, такой ужин выходит полезным и питательным.

Как готовится сытная запеканка из макарон с брокколи

Чтобы сделать отменную молочную заливку, которая придаст нежность блюду, нужно использовать 2 вида сыра. Вам понадобится моцарелла и твердый сыр. А сделать запеканку более ароматной поможет небольшое количество мускатного ореха, добавленного в соус.

Ингредиенты

Брокколи500 г Макароны250 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л. Сливочное масло60 г Лук1 шт. Молоко700 мл Чеснок2 зуб. Мускатный орех2 щеп. Пшеничная мука30 г Твердый сыр100 г Моцарелла100 г

Приготовление

Промываем брокколи. Разделяем овощ на соцветия. Отправляем брокколи в кипящую воду. Добавляем 1 ч. л. соли. Варим овощ в течение 5 минут. При помощи шумовки достаем брокколи из кастрюли. Даем им остыть.В кипящую воду, в которой варились брокколи, всыпаем макароны. Вливаем 1 ст. л. подсолнечного масла. Варим макароны до готовности, периодически их помешивая. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Натираем на терку с крупными отверстиями твердый сыр и моцареллу. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс.В кастрюле растапливаем сливочное масло. Всыпаем измельченную луковицу. Добавляем чеснок. Перемешиваем всё и держим на огне в течение 5–7 минут.В кастрюлю всыпаем пшеничную муку. Хорошенечко перемешиваем. Постепенно вливаем в кастрюлю молоко. Перемешиваем всё. Варим смесь до однородности несколько минут. Активно ее помешиваем всё время. В соус, снятый с плиты, добавляем половину от общего количества сырной смеси. Тщательно перемешиваем. Добавляем черный молотый перец и мускатный орех. Снова перемешиваем.Смазываем форму для выпекания подсолнечным маслом. Выкладываем в нее сваренные макароны, равномерно их распределяя. Сверху выкладываем брокколи.Заливаем всё сырным соусом. Ровняем его при помощи ложки или кулинарной лопатки. Присыпаем содержимое формы оставшимся сыром. Отправляем будущую запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Дополнительно можете приготовить еще ароматный соус к запеканке из макарон. В небольшой емкости соедините 50 г натурального густого йогурта и 30 г сметаны. Измельчите немного укропа и пропустите 1 зуб. чеснока через пресс. Добавьте их к сметанно-майонезной смеси. Слегка присолите и перемешайте всё. Отменный соус к запеканке с брокколи готов!