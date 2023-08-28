Баклажаны больше не жарю. Быстрый рецепт вкусной закуски: маринованные баклажаны

Баклажан — это поразительный овощ. Его начали выращивать 1500 лет назад в Индии и Китае. Тогда этот овощ считался целебным, его использовали в качестве лекарства. Когда точно люди стали употреблять баклажаны в пище доподлинно неизвестно.

Однако, к овощу относились с почетом. Он рос буквально везде, выдерживал низкие и высокие температуры. Наверное, этот фактор особенно нравился крестьянам, которые всеми силами пытались найти пропитание на своей земле.

Сейчас баклажаны не менее актуальны. Расскажем, как готовить маринованные баклажаны.

Ингредиенты для маринованных баклажанов:

Баклажаны — 2 шт.;

Чеснок — 5 зубчиков;

Укроп — пучок;

Кориандр — 1 ч.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Растительное масло — 3 ст.л.;

Уксус 6% — 3 ст.л.

Приготовление маринованных баклажанов:

Удаляем у баклажанов плодоножки, нарезаем крупным кубиком.

Выкладываем баклажанные кубики в кипящую воду, придавливаем шумовкой. Варим баклажаны в течение 3-4 минут, а затем вынимаем из кастрюли.

Шинкуем мелко зубчики чеснока, предварительно их давим ножом. Также шинкуем укроп.

Выкладываем укроп и чеснок к баклажанам, посыпаем кориандром, солью и сахаром.

Вливаем к баклажанам растительное масло и уксус, тщательно перемешиваем компоненты.

Накрываем баклажанные кусочки тарелкой, отправляем остывать в холодильник минимум на 20 минут.

Получаются необычные маринованные баклажаны. Они не требуют обжарки, при этом имеют интересный кисло-сладкий вкус.