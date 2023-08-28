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Как варить креветки правильно

На чтение: 9 минут
Как варить креветки правильно

Как варить креветки правильно, мы подробно описали в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями. Используйте их, чтобы морепродукт вышел нежным, аппетитным, не потерял своих вкусовых и полезных свойства. Есть разные варианты приготовления. Выбирайте наиболее подходящий.

Как сварить варено-мороженные креветки правильно?

Как сварить варено-мороженные креветки правильно? Рассказываем в нашем подробном рецепте с пошаговыми фотографиями. Следуйте простым рекомендациям, чтобы морепродукт вышел нежным и аппетитным. Потом вы сможете использовать его в любых блюдах и закусках.

Как варить креветки правильно

Ингредиенты –+2 порц.

  • Креветки замороженные 500 гр.
  • Масло оливковое 50 мл.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Соль  по вкусу
  • Перец красный молотый  по вкусу
  • Тимьян  по вкусу
  • Чиабатта  для подачи
  • Лимон  для подачи

Шаги 25 мин.

  1. Как варить креветки правильно

    Как варить креветки правильно? Для подачи морепродукта измельчаем зубчик чеснока и обжариваем его на оливковом масле до появления яркого аромата.

  2. Как варить креветки правильно

    Кладем сюда кусочки чиабатты и несколько веток розмарина. Обжариваем несколько минут.

  3. Как варить креветки правильно

    Берем указанное количество варено-мороженых креветок.

  4. Как варить креветки правильно

    Мелко рубим оставшийся зубчик чеснока, острый перец и тимьян.

  5. Как варить креветки правильно

    Кладем специи вместе с креветками в кастрюлю с оливковым маслом. Ставим на огонь и томим до появления бульона. Солим.

  6. Как варить креветки правильно

    Через 1-2 минуты после закипания выключаем огонь. Закрываем заготовку крышкой и оставляем на 15 минут.

  7. Как варить креветки правильно

    Теперь вы знаете, как сварить варено-мороженные креветки правильно. Берите на заметку и скорее пробуйте. Подавать такие креветки рекомендуется с ароматной чиабаттой и лимоном.

Как варить свежие неочищенные креветки?

Как варить свежие неочищенные креветки? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем простом рецепте с пошаговыми фотографиями. Читайте и скорее приступайте к приготовлению аппетитного морепродукта, который идеально подойдет для домашних салатов и других блюд.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки свежие неочищенные – 500 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество свежих неочищенных креветок.

Как варить креветки правильно

Шаг 2. Промываем их под водой. Для этого погрузите продукт в дуршлаг.

Как варить креветки правильно

Шаг 3. Для мягкости и аромата отрезаем пару долек лимона.

Как варить креветки правильно

Шаг 4. Вливаем воду в кастрюлю, дополняем ее солью, специями и дольками лимона. Доводим содержимое до кипения.

Как варить креветки правильно

Шаг 5. Опускаем креветки в кипящую воду и ждем повторного кипения. Сразу достаем их из воды шумовкой.

Как варить креветки правильно

Шаг 6. Перекладываем продукт в емкость с кубиками льда.

Как варить креветки правильно

Шаг 7. Теперь вы знаете, как варить свежие неочищенные креветки. Берите на заметку!

Как варить креветки правильно

Как отварить замороженные королевские креветки в кастрюле?

Как отварить замороженные королевские креветки в кастрюле? Мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к простому и быстрому кулинарному процессу. Порадуйте себя вкусным морепродуктом.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки замороженные – 300 гр.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – 0,5 ч.л.
  • Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество замороженных креветок. Дайте им немного полежать при комнатной температуре и оттаять.

Как варить креветки правильно

Шаг 2. В кастрюлю выливаем воду и дополняем ее солью.

Как варить креветки правильно

Шаг 3. Добавляем смесь перцев.

Как варить креветки правильно

Шаг 4. Кладем в воду лавровый листок для аромата. Доводим до кипения.

Как варить креветки правильно

Шаг 5. Погружаем креветки в кипящую воду. Варим 3-4 минуты после всплытия морепродукта.

Как варить креветки правильно

Шаг 6. Затем сразу выкладываем на тарелку шумовкой.

Как варить креветки правильно

Шаг 7. Теперь вы знаете, как отварить замороженные королевские креветки в кастрюле. Берите на заметку!

Как варить креветки правильно

Жареные тигровые креветки в кастрюле

Жареные тигровые креветки в кастрюле – это невероятно вкусное угощение для вашего стола. Готовый продукт можно есть просто так или использовать для приготовления различных ярких блюд. Для приготовления креветок используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки тигровые – 500 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Соль морская – 1 щепотка.
  • Перец чили стручковый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужное количество свежих тигровых креветок.

Как варить креветки правильно

Шаг 2. Очищаем их от панциря. Для этого делаем надрез вдоль спины.

Как варить креветки правильно

Шаг 3. Аккуратно извлекаем кишку. Хвостики можно оставить – на ваше усмотрение.

Как варить креветки правильно

Шаг 4. Подготовленный морепродукт промываем под водой.

Как варить креветки правильно

Шаг 5. В кастрюлю выливаем оливковое масло и кладем перец чили, раздавленные зубчики чеснока. Обжариваем до появления аромата.

Как варить креветки правильно

Шаг 6. Добавляем сюда креветки. Жарим пару минут до изменения цвета – это произойдет очень быстро. Солим, дополняем кусочком сливочного масла и убираем с огня.

Как варить креветки правильно

Шаг 7. Жареные тигровые креветки в кастрюле готовы. Подавайте к столу!

Как варить креветки правильно

Как сварить неочищенные креветки к пиву?

Как сварить неочищенные креветки к пиву? Мы подробно описали процесс в нашем кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Сложностей не возникнет, даже если вы делаете это первый раз. С нашим пошаговым руководством вы получите невероятно вкусную и аппетитную закуску.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Креветки в панцире – 1 кг.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – по вкусу.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Гвоздика – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Укроп – по вкусу.
  • Специи для рыбы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Как варить креветки правильно

Шаг 2. Вливаем воду в кастрюлю, добавляем соль, специи и измельченный укроп.

Как варить креветки правильно

Шаг 3. Кипятим ароматную заготовку на плите.

Как варить креветки правильно

Шаг 4. Лимон промываем и разделяем на половинки.

Как варить креветки правильно

Шаг 5. Выдавливаем из цитруса сок. Выливаем его в кипящую воду.

Как варить креветки правильно

Шаг 6. Далее сюда опускаем креветки.

Как варить креветки правильно

Шаг 7. Ждем повторного закипания и варим угощение 3 минуты.

Как варить креветки правильно

Шаг 8. Достаем креветки из воды, поливаем их растительным маслом и лимонным соком, перемешиваем.

Как варить креветки правильно

Шаг 9. Теперь вы знаете, как сварить неочищенные креветки к пиву. Берите на заметку!

Как варить креветки правильно

Как правильно сварить креветки с лимоном

Как правильно сварить креветки с лимоном, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к простому кулинарному процессу. Порадуйте себя полезным и невероятно вкусным морепродуктом.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Креветки в панцире – 600 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Вода – 1,5 л.
  • Соль крупная – 1 ст.л.
  • Перец черный горошек – 6 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Травы сушеные – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество креветок. Оставляем замороженный продукт при комнатной температуре, даем немного оттаять.

Как варить креветки правильно

Шаг 2. Подготовим соль, специи и половинку лимона. Вторая половина уйдет на подачу.

Как варить креветки правильно

Шаг 3. Кипятим воду, добавляем в нее соль и специи из списка. Выдавливаем сюда сок из половины лимона.

Как варить креветки правильно

Шаг 4. Полученный бульон процеживаем от специй.

Как варить креветки правильно

Шаг 5. Промываем под водой креветки, полностью их размораживать не нужно.

Как варить креветки правильно

Шаг 6. Повторно доводим бульон до кипения и опускаем сюда креветки.

Как варить креветки правильно

Шаг 7. Еще раз ждем закипания и варим 1-1,5 минуты.

Как варить креветки правильно

Шаг 8. Достаем креветки из воды, промываем и выкладываем на тарелку.

Как варить креветки правильно

Шаг 9. Теперь вы знаете, как правильно сварить креветки с лимоном. Подавайте сочный морепродукт к столу с дольками лимона!

Как варить креветки правильно

Как сварить большие аргентинские креветки без головы

Как сварить большие аргентинские креветки без головы, мы подробно описываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фото. Обязательно изучайте и приступайте к приготовлению. Готовый продукт станет отличным дополнением ваших ярких холодных и горячих блюд.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки аргентинские – 8 шт.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Гвоздика – 2 бутона.
  • Перец душистый горошек – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество креветок.

Как варить креветки правильно

Шаг 2. Оставляем их при комнатной температуре для разморозки.

Как варить креветки правильно

Шаг 3. Дальше займемся их подготовкой. Ножницами срезаем панцирь и извлекаем пищевод. Удаляем головы у морепродукта.

Как варить креветки правильно

Шаг 4. Дальше ингредиент хорошо ополаскиваем под водой.

Как варить креветки правильно

Шаг 5. Выливаем воду в кастрюлю и доводим ее до кипения.

Как варить креветки правильно

Шаг 6. Добавляем соль, специи и выкладываем подготовленные креветки. Варим около 5 минут после закипания. Затем выкладываем их на тарелку.

Как варить креветки правильно

Шаг 7. Вы узнали, как сварить большие аргентинские креветки без головы. Обязательно попробуйте!

Как варить креветки правильно

Вареные креветки с чесноком

Вареные креветки с чесноком получаются сочными, нежными и невероятно ароматными. Такой морепродукт идеально подойдет для домашних салатов или праздничных закусок. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки крупные – 8 шт.
  • Укроп – 3 ветки.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Имбирь – 1 кусок.
  • Лед пищевой – 500 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лист лавровый – по вкусу.
  • Перец душистый горошек – по вкусу.
  • Сок лимонный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем крупные креветки: тигровые или королевские.

Как варить креветки правильно

Шаг 2. Промываем их вод водой и оставляем на 10 минут при комнатной температуре, даем им оттаять.

Как варить креветки правильно

Шаг 3. Выливаем воду в кастрюлю. Добавляем сюда соль, зелень, чеснок, имбирь и специи. Вливаем чайную ложку лимонного сока.

Как варить креветки правильно

Шаг 4. Доводим воду до кипения и опускаем в нее креветки.

Как варить креветки правильно

Шаг 5. Варим 30 секунд посте того, как они всплыли.

Как варить креветки правильно

Шаг 6. Дальше продукт сразу перекладываем в лед на пару минут.

Как варить креветки правильно

Шаг 7. Вареные креветки с чесноком готовы. Подавайте к столу со специями и другими дополнениями!

Как варить креветки правильно

Как правильно сварить креветки в микроволновке

Как правильно сварить креветки в микроволновке, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте. Берите его на заметку, если за считанные минуты хотите получить сочный и аппетитный продукт. Такие креветки сразу готовы к употреблению или их можно использовать в приготовлении других блюд.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки замороженные – 200 гр.
  • Соус соевый – 75 мл.
  • Вода – 30 мл.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный горошек – 6 шт.
  • Укроп – для подачи.
  • Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Как варить креветки правильно

Шаг 2. Обдаем морепродукт водой, чтобы убрать покров из льда. Кладем креветки в глубокую стеклянную тарелку.

Как варить креветки правильно

Шаг 3. Дополняем измельченным чесноком, солью и специями.

Как варить креветки правильно

Шаг 4. Поливаем соевым соусом и небольшим количеством воды.

Как варить креветки правильно

Шаг 5. Отправляем заготовку в микроволновку. Готовим 3-4 минуты при мощности 750 Вт.

Как варить креветки правильно

Шаг 6. Достаем угощение из микроволновки, даем постоять 5 минут и отбрасываем на дуршлаг.

Как варить креветки правильно

Шаг 7. Теперь вы знаете, как правильно сварить креветки в микроволновке. Подавайте их к столу, дополнив зеленью и лимоном.

Как варить креветки правильно

Сочные вареные креветки с укропом

Сочные вареные креветки с укропом порадуют вас не только своим нежным вкусом, но и приятным ароматом. Такой продукт можно использовать как самостоятельную закуску или использовать в приготовлении других блюд. Берите на заметку наш простой пошаговый рецепт.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Креветки варено-мороженые – 1 кг.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ставим на плиту кастрюлю с водой, добавляем сюда лавровые листья.

Как варить креветки правильно

Шаг 2. Сюда же отправляем измельченный укроп. Нагреваем воду со специями.

Как варить креветки правильно

Шаг 3. Добавляем соль и перемешиваем.

Как варить креветки правильно

Шаг 4. Доводим содержимое до кипения.

Как варить креветки правильно

Шаг 5. Погружаем в кипящую воду креветки. Размораживать их не нужно.

Как варить креветки правильно

Шаг 6. Кипятим одну минуту, затем выключаем огонь. Даем продукту настояться 5 минут и достаем его из воды шумовкой.

Как варить креветки правильно

Шаг 7. Сочные вареные креветки с укропом готовы. Подавайте к столу!

Как варить креветки правильно

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