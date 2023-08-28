Как варить креветки правильно, мы подробно описали в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями. Используйте их, чтобы морепродукт вышел нежным, аппетитным, не потерял своих вкусовых и полезных свойства. Есть разные варианты приготовления. Выбирайте наиболее подходящий.

Как сварить варено-мороженные креветки правильно?

Как сварить варено-мороженные креветки правильно? Рассказываем в нашем подробном рецепте с пошаговыми фотографиями. Следуйте простым рекомендациям, чтобы морепродукт вышел нежным и аппетитным. Потом вы сможете использовать его в любых блюдах и закусках.

Ингредиенты –+2 порц.

Креветки замороженные 500 гр.

Масло оливковое 50 мл.

Чеснок 2 зуб.

Соль по вкусу

Перец красный молотый по вкусу

Тимьян по вкусу

Чиабатта для подачи

Лимон для подачи

Шаги 25 мин.

Как варить креветки правильно? Для подачи морепродукта измельчаем зубчик чеснока и обжариваем его на оливковом масле до появления яркого аромата. Кладем сюда кусочки чиабатты и несколько веток розмарина. Обжариваем несколько минут. Берем указанное количество варено-мороженых креветок. Мелко рубим оставшийся зубчик чеснока, острый перец и тимьян. Кладем специи вместе с креветками в кастрюлю с оливковым маслом. Ставим на огонь и томим до появления бульона. Солим. Через 1-2 минуты после закипания выключаем огонь. Закрываем заготовку крышкой и оставляем на 15 минут. Теперь вы знаете, как сварить варено-мороженные креветки правильно. Берите на заметку и скорее пробуйте. Подавать такие креветки рекомендуется с ароматной чиабаттой и лимоном.

Как варить свежие неочищенные креветки?

Как варить свежие неочищенные креветки? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем простом рецепте с пошаговыми фотографиями. Читайте и скорее приступайте к приготовлению аппетитного морепродукта, который идеально подойдет для домашних салатов и других блюд.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки свежие неочищенные – 500 гр.

Вода – 1 л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество свежих неочищенных креветок.

Шаг 2. Промываем их под водой. Для этого погрузите продукт в дуршлаг.

Шаг 3. Для мягкости и аромата отрезаем пару долек лимона.

Шаг 4. Вливаем воду в кастрюлю, дополняем ее солью, специями и дольками лимона. Доводим содержимое до кипения.

Шаг 5. Опускаем креветки в кипящую воду и ждем повторного кипения. Сразу достаем их из воды шумовкой.

Шаг 6. Перекладываем продукт в емкость с кубиками льда.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как варить свежие неочищенные креветки. Берите на заметку!

Как отварить замороженные королевские креветки в кастрюле?

Как отварить замороженные королевские креветки в кастрюле? Мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к простому и быстрому кулинарному процессу. Порадуйте себя вкусным морепродуктом.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки замороженные – 300 гр.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – 0,5 ч.л.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество замороженных креветок. Дайте им немного полежать при комнатной температуре и оттаять.

Шаг 2. В кастрюлю выливаем воду и дополняем ее солью.

Шаг 3. Добавляем смесь перцев.

Шаг 4. Кладем в воду лавровый листок для аромата. Доводим до кипения.

Шаг 5. Погружаем креветки в кипящую воду. Варим 3-4 минуты после всплытия морепродукта.

Шаг 6. Затем сразу выкладываем на тарелку шумовкой.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как отварить замороженные королевские креветки в кастрюле. Берите на заметку!

Жареные тигровые креветки в кастрюле

Жареные тигровые креветки в кастрюле – это невероятно вкусное угощение для вашего стола. Готовый продукт можно есть просто так или использовать для приготовления различных ярких блюд. Для приготовления креветок используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки тигровые – 500 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль морская – 1 щепотка.

Перец чили стручковый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужное количество свежих тигровых креветок.

Шаг 2. Очищаем их от панциря. Для этого делаем надрез вдоль спины.

Шаг 3. Аккуратно извлекаем кишку. Хвостики можно оставить – на ваше усмотрение.

Шаг 4. Подготовленный морепродукт промываем под водой.

Шаг 5. В кастрюлю выливаем оливковое масло и кладем перец чили, раздавленные зубчики чеснока. Обжариваем до появления аромата.

Шаг 6. Добавляем сюда креветки. Жарим пару минут до изменения цвета – это произойдет очень быстро. Солим, дополняем кусочком сливочного масла и убираем с огня.

Шаг 7. Жареные тигровые креветки в кастрюле готовы. Подавайте к столу!

Как сварить неочищенные креветки к пиву?

Как сварить неочищенные креветки к пиву? Мы подробно описали процесс в нашем кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Сложностей не возникнет, даже если вы делаете это первый раз. С нашим пошаговым руководством вы получите невероятно вкусную и аппетитную закуску.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Креветки в панцире – 1 кг.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Гвоздика – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Укроп – по вкусу.

Специи для рыбы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Вливаем воду в кастрюлю, добавляем соль, специи и измельченный укроп.

Шаг 3. Кипятим ароматную заготовку на плите.

Шаг 4. Лимон промываем и разделяем на половинки.

Шаг 5. Выдавливаем из цитруса сок. Выливаем его в кипящую воду.

Шаг 6. Далее сюда опускаем креветки.

Шаг 7. Ждем повторного закипания и варим угощение 3 минуты.

Шаг 8. Достаем креветки из воды, поливаем их растительным маслом и лимонным соком, перемешиваем.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как сварить неочищенные креветки к пиву. Берите на заметку!

Как правильно сварить креветки с лимоном

Как правильно сварить креветки с лимоном, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к простому кулинарному процессу. Порадуйте себя полезным и невероятно вкусным морепродуктом.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Креветки в панцире – 600 гр.

Лимон – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Соль крупная – 1 ст.л.

Перец черный горошек – 6 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Травы сушеные – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество креветок. Оставляем замороженный продукт при комнатной температуре, даем немного оттаять.

Шаг 2. Подготовим соль, специи и половинку лимона. Вторая половина уйдет на подачу.

Шаг 3. Кипятим воду, добавляем в нее соль и специи из списка. Выдавливаем сюда сок из половины лимона.

Шаг 4. Полученный бульон процеживаем от специй.

Шаг 5. Промываем под водой креветки, полностью их размораживать не нужно.

Шаг 6. Повторно доводим бульон до кипения и опускаем сюда креветки.

Шаг 7. Еще раз ждем закипания и варим 1-1,5 минуты.

Шаг 8. Достаем креветки из воды, промываем и выкладываем на тарелку.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как правильно сварить креветки с лимоном. Подавайте сочный морепродукт к столу с дольками лимона!

Как сварить большие аргентинские креветки без головы

Как сварить большие аргентинские креветки без головы, мы подробно описываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фото. Обязательно изучайте и приступайте к приготовлению. Готовый продукт станет отличным дополнением ваших ярких холодных и горячих блюд.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки аргентинские – 8 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Гвоздика – 2 бутона.

Перец душистый горошек – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество креветок.

Шаг 2. Оставляем их при комнатной температуре для разморозки.

Шаг 3. Дальше займемся их подготовкой. Ножницами срезаем панцирь и извлекаем пищевод. Удаляем головы у морепродукта.

Шаг 4. Дальше ингредиент хорошо ополаскиваем под водой.

Шаг 5. Выливаем воду в кастрюлю и доводим ее до кипения.

Шаг 6. Добавляем соль, специи и выкладываем подготовленные креветки. Варим около 5 минут после закипания. Затем выкладываем их на тарелку.

Шаг 7. Вы узнали, как сварить большие аргентинские креветки без головы. Обязательно попробуйте!

Вареные креветки с чесноком

Вареные креветки с чесноком получаются сочными, нежными и невероятно ароматными. Такой морепродукт идеально подойдет для домашних салатов или праздничных закусок. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки крупные – 8 шт.

Укроп – 3 ветки.

Чеснок – 2 зубчика.

Имбирь – 1 кусок.

Лед пищевой – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Сок лимонный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем крупные креветки: тигровые или королевские.

Шаг 2. Промываем их вод водой и оставляем на 10 минут при комнатной температуре, даем им оттаять.

Шаг 3. Выливаем воду в кастрюлю. Добавляем сюда соль, зелень, чеснок, имбирь и специи. Вливаем чайную ложку лимонного сока.

Шаг 4. Доводим воду до кипения и опускаем в нее креветки.

Шаг 5. Варим 30 секунд посте того, как они всплыли.

Шаг 6. Дальше продукт сразу перекладываем в лед на пару минут.

Шаг 7. Вареные креветки с чесноком готовы. Подавайте к столу со специями и другими дополнениями!

Как правильно сварить креветки в микроволновке

Как правильно сварить креветки в микроволновке, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте. Берите его на заметку, если за считанные минуты хотите получить сочный и аппетитный продукт. Такие креветки сразу готовы к употреблению или их можно использовать в приготовлении других блюд.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки замороженные – 200 гр.

Соус соевый – 75 мл.

Вода – 30 мл.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – 6 шт.

Укроп – для подачи.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Обдаем морепродукт водой, чтобы убрать покров из льда. Кладем креветки в глубокую стеклянную тарелку.

Шаг 3. Дополняем измельченным чесноком, солью и специями.

Шаг 4. Поливаем соевым соусом и небольшим количеством воды.

Шаг 5. Отправляем заготовку в микроволновку. Готовим 3-4 минуты при мощности 750 Вт.

Шаг 6. Достаем угощение из микроволновки, даем постоять 5 минут и отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как правильно сварить креветки в микроволновке. Подавайте их к столу, дополнив зеленью и лимоном.

Сочные вареные креветки с укропом

Сочные вареные креветки с укропом порадуют вас не только своим нежным вкусом, но и приятным ароматом. Такой продукт можно использовать как самостоятельную закуску или использовать в приготовлении других блюд. Берите на заметку наш простой пошаговый рецепт.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Креветки варено-мороженые – 1 кг.

Лист лавровый – 2 шт.

Укроп – 1 пучок.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ставим на плиту кастрюлю с водой, добавляем сюда лавровые листья.

Шаг 2. Сюда же отправляем измельченный укроп. Нагреваем воду со специями.

Шаг 3. Добавляем соль и перемешиваем.

Шаг 4. Доводим содержимое до кипения.

Шаг 5. Погружаем в кипящую воду креветки. Размораживать их не нужно.

Шаг 6. Кипятим одну минуту, затем выключаем огонь. Даем продукту настояться 5 минут и достаем его из воды шумовкой.

Шаг 7. Сочные вареные креветки с укропом готовы. Подавайте к столу!