Разнообразие выпечки с яблоками не заканчивается на шарлотке и на дрожжевых пирожках. На самом же деле с этим фруктом можно приготовить очень оригинальные и нарядные десерты. К примеру, яблочный пирог с кокосовой начинкой способен затмить все покупные лакомства.

Для его приготовления советуем брать фрукты твердых сортов. Яблоки не должны быть очень мягкими или залежавшимися. Ведь тогда в процессе тушения они превратятся в кашу и добиться нужной текстуры будет невозможно.

Как приготовить яблочный пирог с кокосовой начинкой

Готовя фруктовую начинку, используйте то желе, вкус которого вам нравится больше. Вы можете брать как апельсиновое, так и лимонное. Главное — использовать целую пачку цитрусового желе, чтобы вкус этого фруктового шара был очень насыщенным.

Ингредиенты

Сахар430 г Разрыхлитель2 ч. л. Яблоко1,5 кг Апельсиновое желе78 г Вода50 мл Пшеничная мука290 г Яйцо8 шт. Сливочное масло200 г Грецкие орехи150 г Панировочные сухари2 ст. л. Кокосовая стружка200 г Кукурузный крахмал1 ст. л.

Приготовление

Готовим яблочную начинку. Очищаем фрукты от кожуры. Удаляем сердцевину. Нарезаем яблоки крупными кусочками. Помещаем их в сотейник. Вливаем воду. Тушим яблоки до полного испарения жидкости.Всыпаем к фруктам цитрусовое желе. Перемешиваем всё до однородности. Убираем сотейник с плиты. Оставляем яблочную начинку до полного остывания. Готовим песочное тесто. В миску просеиваем 280 г пшеничной муки. Добавляем к нему охлажденное сливочное масло, натертое на крупной терке. Перемешиваем всё до состояния крошки.Берем 4 яйца. Отделяем желтки от белков. Добавляем к сухой смеси желтки. Всыпаем 160 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Замешиваем тесто. Помещаем его в полиэтиленовый пакет и отправляем в холодильник на 1 час.Выкладываем песочное тесто на пергамент. Раскатываем его в пласт. Помещаем пергамент с тестом на противень или в форму для выпекания. Формируем невысокие бортики.Готовим второй вид теста. Измельчаем грецкие орехи в крошку, используя мясорубку или блендер. Всыпаем к ним панировочные сухари, 1 ч. л. разрыхлителя и 10 г муки. Хорошенько всё перемешиваем. В отдельной емкости взбиваем белки в пену. Постепенно всыпаем к ним 120 г сахара. Взбиваем всё до образования устойчивых пиков.Берем еще 4 яйца. Отделяем белки от желтков. Во взбитые белки с сахаром постепенно добавляем желтки, хорошенько всё перемешивая. Затем аккуратно всыпаем сухую смесь из орехов, помешивая кулинарной лопаткой до однородности.Готовим кокосовую начинку. В глубокой емкости взбиваем белки. Постепенно всыпаем к ним 150 г сахара. Тщательно взбиваем всё до плотной пышной массы. Всыпаем крахмал. Хорошенько перемешиваем.К полученной смеси всыпаем кокосовую стружку мелкого помола. Снова перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Формируем пирог. На песочное тесто помещаем остывшую яблочную начинку. Сверху выкладываем кокосовую массу, равномерно распределяя ее. Затем помещаем ореховую смесь, ровняя ее при помощи ножа или кулинарной лопатки. Отправляем пирог в разогретую до 170 градусов духовку на полтора часа. Готово!

Пусть пирог немного остынет в форме. Только затем доставайте его и разрезайте на порционные кусочки. Это яблочное лакомство с кокосовой начинкой и двумя видами теста можно подавать даже по случаю праздника. Гостям обязательно придется по вкусу столь необычный и до безумия аппетитный десерт.