Лучшие кружевные тонкие блинчики. Без соды, разрыхлителя и дрожжей

Блины — это удивительный вид выпечки. Существует огромное количество различных видов блинов. Их готовят на молоке, на воде, с дрожжами, с разрыхлителем, содой. Есть блины на манной крупе и на муке, на крахмале. В Азии, например, блины вовсе готовят на рисовой муке. Есть вид блинов из овсяной муки.

В Америке придумали блины на шоколадном молоке. Одним словом — блины созданы для экспериментов. Это блюдо с универсальным тестом.

Отдельным плюсом блинов является то, что они сочетаются с множеством начинок — от шоколада до икры.

Приготовим простой вариант блинов без соды.

Ингредиенты для блинов:

Мука — 180 г;

Вода кипяток — 250 мл;

Молоко холодное — 250 мл;

Яйцо — 2 шт.;

Масло растительное — 2 ст.л.;

Сахар — 1 ч. л.;

Соль — 1 ч. л.

Приготовление блинов:

В миску с молоком просеиваем муку и замешиваем тесто. Замешиваем тесто без комков, вливаем в него растительное масло.

В отдельную тару разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар. Взбиваем яйца миксером, постепенно вливаем кипяток.

Взбиваем яйца с кипятком 30 секунд до пышности, а затем добавляем туда тесто. Аккуратно снизу вверх лопаткой перемешиваем компоненты.

Выливаем половник теста на сковороду, смазанную слегка растительным маслом.

Обжариваем блины с обеих сторон до румяной корочки.

В результате мы имеем тонкие пышные блины. Это отличный вариант для завтрака, подавать лучше со сметаной и сгущенным молоком.