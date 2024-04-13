Минтай покупаю по 5 килограмм и всё съедаю. Сочный запеченный минтай: от этого рецепта все в восторге

Минтай — это морская рыба, которая содержит множество полезных веществ. В ней много белка, который легко усваивается организмом, а также витаминов А, РР, В1, В2, В6, В9 и минералов. В том числе большое количество фосфора, калия, серы, йода, магния и железа.
Благодаря своему составу, минтай полезен для здоровья человека. Он способствует укреплению костей и зубов, улучшает работу мозга и помогает нормализовать уровень холестерина. Минтай — диетический продукт, который подходит для людей, следящих за своим питанием.
Приготовим сочный и нежный минтай дома.
Ингредиенты:
- минтай — 2 шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- перец черный молотый — щепотка;
- горчица зерновая — ст.л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- сметана — 150 г;
- сливки — 150 г.
Приготовление запеченного минтая:
Очищенный минтай нарезаем на небольшие кусочки, солим и перчим. Добавляем к минтаю горчицу, перемешиваем и оставляем мариноваться 10 минут.
Нарезаем лук на четверть кольца, в сковороде на растительном масле обжариваем пару минут. Нарезаем небольшими брусочками морковь и отправляем к луку, жарим 3-4 минуты и солим.
Добавляем к овощам пару листьев лавра, готовим еще 2-3 минуты. Выкладываем в форму для запекания минтай, на него кладем овощную зажарку.
Выливаем к сметане сливки, высыпаем черный перец по вкусу и смешиваем. Выливаем смесь сметаны и сливок на верхушку овощного слоя.
Запекаем рыбу в сметанном соусе с овощами при 180 градусах 40 минут.
После приготовления можно посыпать блюдо нашинкованным зеленым луком.
Получается сочный запеченный минтай вместе с овощным гарниром.