Минтай покупаю по 5 килограмм и всё съедаю. Сочный запеченный минтай: от этого рецепта все в восторге

Минтай — это морская рыба, которая содержит множество полезных веществ. В ней много белка, который легко усваивается организмом, а также витаминов А, РР, В1, В2, В6, В9 и минералов. В том числе большое количество фосфора, калия, серы, йода, магния и железа.

Благодаря своему составу, минтай полезен для здоровья человека. Он способствует укреплению костей и зубов, улучшает работу мозга и помогает нормализовать уровень холестерина. Минтай — диетический продукт, который подходит для людей, следящих за своим питанием.

Приготовим сочный и нежный минтай дома.

Ингредиенты:

минтай — 2 шт.;

соль — ½ ч.л.;

перец черный молотый — щепотка;

горчица зерновая — ст.л.;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

сметана — 150 г;

сливки — 150 г.

Приготовление запеченного минтая:

Очищенный минтай нарезаем на небольшие кусочки, солим и перчим. Добавляем к минтаю горчицу, перемешиваем и оставляем мариноваться 10 минут.

Нарезаем лук на четверть кольца, в сковороде на растительном масле обжариваем пару минут. Нарезаем небольшими брусочками морковь и отправляем к луку, жарим 3-4 минуты и солим.

Добавляем к овощам пару листьев лавра, готовим еще 2-3 минуты. Выкладываем в форму для запекания минтай, на него кладем овощную зажарку.

Выливаем к сметане сливки, высыпаем черный перец по вкусу и смешиваем. Выливаем смесь сметаны и сливок на верхушку овощного слоя.

Запекаем рыбу в сметанном соусе с овощами при 180 градусах 40 минут.

После приготовления можно посыпать блюдо нашинкованным зеленым луком.

Получается сочный запеченный минтай вместе с овощным гарниром.