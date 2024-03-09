Пицца из лаваша — это потрясающая закуска для ленивых хозяюшек и просто занятых людей. В качестве начинки можно использовать все что угодно, в зависимости от собственных предпочтений и того, что имеется в холодильнике. Закуска готовится быстро из доступных ингредиентов и подойдет для дружеских посиделок, шумных компаний и просто для вкусного сытного завтрака или перекуса.

Быстрая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут

Быстрая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут готовится элементарно. Подготовка ингредиентов тоже не отнимет много времени. Несложный рецепт сможет повторить даже подросток. В данном рецепте используется набор продуктов, не требующий длительной термической обработки, который при желании можно сократить.

Ингредиенты –+4 порц.

Лаваш 190 гр.

Помидоры 70 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Лук репчатый 60 гр.

Копченая колбаса 100 гр.

Орегано ½ ч.л.

Сыр Моцарелла 50 гр.

Петрушка для подачи

Шаги 10 мин.

Как приготовить быструю пиццу из лаваша на сковороде за 10 минут? Подготавливаем продуктовый набор. Колбасу можно использовать любую или заменить отварной или копченой курицей. Промываем зелень и помидор. Сыр выбираем тот, который хорошо плавится. Берем лаваш и вырезаем 2 заготовки, которые свободно поместятся в сковороду. Достаем сковородку и кладем одну круглую заготовку из лаваша. Твердый сыр натираем на терке со средними отверстиями и половиной сырной стружки присыпаем основу из лаваша. Сверху прикрываем второй заготовкой и слегка придавливаем ладонями. Колбасу тонко нарезаем полукружками или соломкой и распределяем по лавашу. Очищаем луковицу, промываем и нарезаем полукольцами. Посыпаем поверх слоя колбасы. Помидор нарезаем по такому же принципу как колбасу и распределяем следующим слоем. Засыпаем оставшейся сырной стружкой. Моцареллу нарезаем мелким кубиком и распределяем завершающим слоем. Приправляем сушеным орегано. Размещаем сковороду на среднем огне. Разогреваем в течение 2-3-х минут. Минимизируем нагрев и прикрываем крышкой. Готовим пиццу 8-10 минут, пока низ хорошо не подрумянится, а сыр полностью не расплавится. Снимаем крышку и отключаем нагрев. Аккуратно перемещаем горячую закуску на плоскую тарелку. Измельчаем зелень и посыпаем сверху. Быстрая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут готова! Нарезаем пиццу порционно и подаем к столу. Приятного аппетита!

Ленивая пицца из лаваша с яйцом на сковороде

Ленивая пицца из лаваша с яйцом на сковороде – это несложный рецепт, который без труда повторит любой, потратив всего лишь треть часа. Выбор начинки зависит от вкуса и любимых компонентов. Сосиски можно заменить любыми мясными полуфабрикатами, которые не требуют длительной готовки. Экспериментируйте и ищите удобный для вас вариант.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 лист.

Помидоры – 1 шт.

Сыр – 60 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сосиски – 2 шт.

Орегано сушеный – по вкусу.

Йогурт – 1 ст.л.

Мука – 15 гр.

Соль – 1 щепотка.

Зелень – 1 ч.л.

Масло растительное – для смазывания.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты для приготовления ленивой пиццы. Из лаваша вырезаем круг по диаметру используемой сковороды. Яйца разбиваем в глубокую миску. Солим. Кладем муку и йогурт. При помощи ручного венчика взбалтываем смесь до однородной консистенции. Промываем и обсушиваем помидор и зелень. Петрушку мелко рубим. Помидоры нарезаем тонкими дольками. Сосиски режем кружочками. Сыр превращаем в стружку при помощи терки. Дно используемой сковороды промазываем растительным маслом и кладем лист лаваша. Размещаем сковородку на плите и включаем минимальный нагрев. Вливаем яичную смесь. Прикрыв крышкой, готовим 3-4 минуты. Верх должен схватиться и стать матовым. После чего при помощи лопатки переворачиваем лепешку. При желании подрумяненную сторону можно пропитать кетчупом или другим соусом. Выкладываем ломтики помидора и сосиски. Посыпаем орегано и молотым перцем. Поверх распределяем сырную стружку. Прикрываем крышкой и готовим на минимальном нагреве 3-4 минуты, пока сыр полностью не расплавится. Когда сыр полностью расплавился, открываем крышку и отключаем конфорку. Аккуратно перекладываем горячую пиццу на плоское блюдо и посыпаем рубленой зеленью. Разрезаем закуску на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пицца из лаваша с сыром и колбасой на сковороде

Пицца из лаваша с сыром и колбасой на сковороде представляет собой отличный перекус и замечательный вариант завтрака. Помидоры при желании можно заменить сладким перцем или вообще не использовать овощи. Можно добавить маринованный огурец и тонко нарезанный лук. Все зависит от ваших пожеланий.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Лаваш армянский – 40 гр.

Помидоры – 120 гр.

Сыр «Эдам» – 30 гр.

Майонез/сметана – 1 ст.л.

Колбаса сырокопченая – 25 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Прованские травы – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Достаем продукты для приготовления пиццы. Моем помидоры. Колбасные изделия берем любые. Сыр используем хорошо плавящийся. Промытые яйца разбиваем в емкость, кладем майонез или заменяем сметаной по желанию. Солим и перчим. Кладем прованские травы. При помощи ручного венчика взбиваем массу до однородности. Всыпаем муку и перемешиваем до однородного гладкого состояния. Лаваш нарезаем полосками. Сковороду среднего размера промазываем растительным маслом и укладываем нарезанный лаваш. Размещаем на умеренном огне. Сверху заливаем подготовленной ранее яичной смесью и жарим основу для пиццы 3-4 минуты. Промытые и обсушенные помидоры нарезаем дольками. Тонко нарезаем колбасу. Нарезку распределяем по схватившейся основе. Используя терку, натираем твердый сыр и распределяем по пицце. Прикрыв крышкой, держим на плите до полного расплавления сыра. После чего сразу отключаем нагрев. Готовую пиццу при помощи двух лопаток перемещаем на блюдо для подачи. Режем на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пицца из лаваша, резанного соломкой

Пицца из лаваша, резанного соломкой – это безупречный вариант для вкуснейшего завтрака или закуски для дружеского застолья. Приготовление пиццы не составит никакого труда даже неопытным кулинарам. Для приготовления потребуются простые и вкусные продукты, которые найдутся у каждой хозяйки. Начинку можно делать разной в зависимости от наличия продуктов.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 лист.

Помидоры – 2 шт.

Молоко коровье – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Колбаса – 2-3 ломтика.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Зелень свежая – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Моем и насухо вытираем помидоры. Удалив место крепления плода, помидоры режем кубиком. Освободив колбасу от оболочки, а промытый сладкий перец от внутренностей, нарезаем их таким же способом. Вымытые яйца разбиваем в чашку и вливаем молоко. Промытую и обсушенную петрушку мелко крошим и добавляем к компонентам. Солим и кладем приправы. Хорошо перемешиваем до однородности. Тонкий лаваш складываем в несколько слоев, после чего нарезаем полосками при помощи кухонных ножниц. Мелко натираем твердый сыр, используя терку. Дно сковороды промазываем растительным маслом и размещаем на огне. Хорошо прогреваем. После чего распределяем по дну нарезанный лаваш и обжариваем, помешивая лопаткой. Кладем сверху нарезанные помидоры. Далее кладем сладкий перец и колбасу. Равномерно распределяем сверху заливку. Посыпаем сырной стружкой. Прикрыв крышкой, готовим пиццу 10 минут. Когда низ пиццы подрумянится, а сверху образуется расплавленная сырная корочка, отключаем нагрев. Переносим пиццу на блюдо и разрезаем на порции. Подаем к столу. Приятного аппетита!

ПП пицца из тонкого лаваша на сковороде

ПП пицца из тонкого лаваша на сковороде – это аппетитное угощение, которое не навредит вашей фигуре. При желании можно уменьшить калорийность блюда, используя нежирный сыр и колбасу. Колбасу можно заменить отварным куриным мясом. Получится довольно аппетитно.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Лаваш армянский – 100 гр.

Помидоры черри – 50 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Белые грибы – 50 гр.

Колбаса докторская – 50 гр.

Орегано сушеный – 1 гр.

Сметана – 1 ч.л.

Томатная паста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Для удобства составляем продукты на рабочей поверхности. Первым делом слегка смазываем сковороду каплей растительного масла. Для удобства берем силиконовую кисточку. На дно кладем круглый лист лаваша. Кладем на лаваш сметану и томатную пасту. Присыпаем орегано и размазываем по основе от центра к краям. Грибы я использую замороженные, предварительно разморозив их. Можно заменить свежими шампиньонами. Мелко нарезаем и кладем на основу. Вареную колбасу натираем на терке и распределяем следующим слоем. На этом этапе можно экспериментировать с наполнением, но соблюдая низкую калорийность. Подойдет тунец и морепродукты, нежирное мясо. Помидоры промываем и нарезаем произвольно. Кладем сверху. Натираем твердый сыр на терке и посыпаем пиццу сверху. Разместив сковороду на среднем огне и прикрыв крышкой, готовим пиццу 5-7 минут. За это время низ подрумянится, а сыр расплавится. Готовую пиццу снимаем со сковороды и присыпаем измельченной зеленью. Порезав на кусочки, приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Простая пицца из лаваша на сковороде с сосисками

Простая пицца из лаваша на сковороде с сосисками не требует для своего исполнения много времени. Каких-то 20 минут найдутся абсолютно у всех. Помимо сосисок можно использовать различные компоненты, которые имеются в холодильнике. Такая пицца никогда не надоест, ведь с начинкой можно каждый раз экспериментировать.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 2 листа.

Помидоры – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 80 гр.

Молоко коровье – 50 мл.

Сосиски – 3 шт.

Оливки – 6 шт.

Огурец маринованный – 1 шт.

Укроп – 1 ч.л.

Кинза (кориандр) – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Промытый помидор, оливки и маринованный огурец мелко нарезаем кубиком. Сосиски освобождаем от оболочки и режем так же, как предыдущие компоненты. Промытую зелень мелко рубим и добавляем к начинке. Перемешиваем. Используя кулинарные ножницы, лаваш режем на полоски и сразу кладем на дно сковороды, для уверенности смазанной растительным маслом. В небольшой миске соединяем молоко и яйца. Немного солим и размешиваем до однородности. По основе из лаваша распределяем начинку и заливаем смесью из яиц и молока. Помещаем сковородку на плиту и прикрываем крышкой. Готовим пиццу на минимальном огне 15-20 минут, периодически проверяя. За 5 минут до конца процесса открываем крышку и присыпаем блюдо сырной стружкой. Доготавливаем под крышкой, чтобы сыр расплавился. Горячую пиццу делим на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

Домашняя пицца из лаваша с грибами на сковороде

Домашняя пицца из лаваша с грибами на сковороде – это потрясающее блюдо, которое потребует минимум времени. Быстрый и несложный рецепт идеален для занятых людей. Простая и вкусная пицца мгновенно разлетается со стола. И дети, и взрослые без ума от такого домашнего угощения.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 6 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Лаваш армянский – 100 гр.

Шампиньоны – 40 гр.

Сыр твердый – 120 гр.

Кетчуп – 15 гр.

Сосиски – 80 гр.

Майонез – 10 гр.

Масло сливочное – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шампиньоны очищаем и нарезаем тонкими ломтиками. Обжариваем на сковороде со сливочным маслом. Твердый сыр крупно натираем на терке, а сосиски нарезаем кружочками. Берем большую сковороду (можно ту, на которой жарили грибы) и размещаем лист лаваша. Половину присыпаем тертым сыром и накрываем второй половиной. Далее равномерно смазываем смесью майонеза и кетчупа. На смазанную соусом основу кладем сосиски и поджаренные грибы. Верх присыпаем остатками измельченного сыра. Прикрываем крышкой и ставим на умеренный огонь. Готовим пиццу 5 минут, пока сыр не расплавится. Готовую пиццу перекладываем на блюдо и разрезаем пополам. Наслаждаемся закуской. Приятного аппетита!

Пицца из лаваша с помидорами на сковороде

Пицца из лаваша с помидорами на сковороде готовится за 15 минут и является одним из любимых вариантов вкусного и сытного завтрака. Начинка может быть любой. Мясные изделия можно вовсе не использовать или взять несколько видов. Сыр обязательно выбираем тот, который легко плавится.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 лист.

Помидоры – 1 шт.

Кетчуп – 2 ст.л.

Колбаски охотничьи – 200 гр.

Сыр моцарелла – 70 гр.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления: