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Пицца из лаваша

На чтение: 10 минут
Пицца из лаваша

Пицца из лаваша — это потрясающая закуска для ленивых хозяюшек и просто занятых людей. В качестве начинки можно использовать все что угодно, в зависимости от собственных предпочтений и того, что имеется в холодильнике. Закуска готовится быстро из доступных ингредиентов и подойдет для дружеских посиделок, шумных компаний и просто для вкусного сытного завтрака или перекуса.

Быстрая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут

Быстрая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут готовится элементарно. Подготовка ингредиентов тоже не отнимет много времени. Несложный рецепт сможет повторить даже подросток. В данном рецепте используется набор продуктов, не требующий длительной термической обработки, который при желании можно сократить.

Пицца из лаваша

Ингредиенты –+4 порц.

  • Лаваш 190 гр.
  • Помидоры 70 гр.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Лук репчатый 60 гр.
  • Копченая колбаса 100 гр.
  • Орегано ½ ч.л.
  • Сыр Моцарелла 50 гр.
  • Петрушка  для подачи

Шаги 10 мин.

  1. Пицца из лаваша

    Как приготовить быструю пиццу из лаваша на сковороде за 10 минут? Подготавливаем продуктовый набор. Колбасу можно использовать любую или заменить отварной или копченой курицей. Промываем зелень и помидор. Сыр выбираем тот, который хорошо плавится.

  2. Пицца из лаваша

    Берем лаваш и вырезаем 2 заготовки, которые свободно поместятся в сковороду.

  3. Пицца из лаваша

    Достаем сковородку и кладем одну круглую заготовку из лаваша.

  4. Пицца из лаваша

    Твердый сыр натираем на терке со средними отверстиями и половиной сырной стружки присыпаем основу из лаваша.

  5. Пицца из лаваша

    Сверху прикрываем второй заготовкой и слегка придавливаем ладонями.

  6. Пицца из лаваша

    Колбасу тонко нарезаем полукружками или соломкой и распределяем по лавашу.

  7. Пицца из лаваша

    Очищаем луковицу, промываем и нарезаем полукольцами. Посыпаем поверх слоя колбасы.

  8. Пицца из лаваша

    Помидор нарезаем по такому же принципу как колбасу и распределяем следующим слоем.

  9. Пицца из лаваша

    Засыпаем оставшейся сырной стружкой. Моцареллу нарезаем мелким кубиком и распределяем завершающим слоем.

  10. Пицца из лаваша

    Приправляем сушеным орегано. Размещаем сковороду на среднем огне. Разогреваем в течение 2-3-х минут. Минимизируем нагрев и прикрываем крышкой. Готовим пиццу 8-10 минут, пока низ хорошо не подрумянится, а сыр полностью не расплавится.

  11. Пицца из лаваша

    Снимаем крышку и отключаем нагрев.

  12. Пицца из лаваша

    Аккуратно перемещаем горячую закуску на плоскую тарелку. Измельчаем зелень и посыпаем сверху.

  13. Пицца из лаваша

    Быстрая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут готова! Нарезаем пиццу порционно и подаем к столу. Приятного аппетита!

Ленивая пицца из лаваша с яйцом на сковороде

Ленивая пицца из лаваша с яйцом на сковороде – это несложный рецепт, который без труда повторит любой, потратив всего лишь треть часа. Выбор начинки зависит от вкуса и любимых компонентов. Сосиски можно заменить любыми мясными полуфабрикатами, которые не требуют длительной готовки. Экспериментируйте и ищите удобный для вас вариант.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 лист.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Сыр – 60 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сосиски – 2 шт.
  • Орегано сушеный – по вкусу.
  • Йогурт – 1 ст.л.
  • Мука – 15 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Зелень – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для смазывания.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем продукты для приготовления ленивой пиццы. Из лаваша вырезаем круг по диаметру используемой сковороды.

    Пицца из лаваша

  2. Яйца разбиваем в глубокую миску. Солим. Кладем муку и йогурт. При помощи ручного венчика взбалтываем смесь до однородной консистенции.

    Пицца из лаваша

  3. Промываем и обсушиваем помидор и зелень. Петрушку мелко рубим. Помидоры нарезаем тонкими дольками. Сосиски режем кружочками. Сыр превращаем в стружку при помощи терки.

    Пицца из лаваша

  4. Дно используемой сковороды промазываем растительным маслом и кладем лист лаваша. Размещаем сковородку на плите и включаем минимальный нагрев.

    Пицца из лаваша

  5. Вливаем яичную смесь. Прикрыв крышкой, готовим 3-4 минуты. Верх должен схватиться и стать матовым.

    Пицца из лаваша

  6. После чего при помощи лопатки переворачиваем лепешку. При желании подрумяненную сторону можно пропитать кетчупом или другим соусом. Выкладываем ломтики помидора и сосиски. Посыпаем орегано и молотым перцем.

    Пицца из лаваша

  7. Поверх распределяем сырную стружку. Прикрываем крышкой и готовим на минимальном нагреве 3-4 минуты, пока сыр полностью не расплавится.

    Пицца из лаваша

  8. Когда сыр полностью расплавился, открываем крышку и отключаем конфорку.

    Пицца из лаваша

  9. Аккуратно перекладываем горячую пиццу на плоское блюдо и посыпаем рубленой зеленью.

    Пицца из лаваша

  10. Разрезаем закуску на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

    Пицца из лаваша

Пицца из лаваша с сыром и колбасой на сковороде

Пицца из лаваша с сыром и колбасой на сковороде представляет собой отличный перекус и замечательный вариант завтрака. Помидоры при желании можно заменить сладким перцем или вообще не использовать овощи. Можно добавить маринованный огурец и тонко нарезанный лук. Все зависит от ваших пожеланий.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Лаваш армянский – 40 гр.
  • Помидоры – 120 гр.
  • Сыр «Эдам» – 30 гр.
  • Майонез/сметана – 1 ст.л.
  • Колбаса сырокопченая – 25 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Прованские травы – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Мука пшеничная – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

  1. Достаем продукты для приготовления пиццы. Моем помидоры. Колбасные изделия берем любые. Сыр используем хорошо плавящийся. Промытые яйца разбиваем в емкость, кладем майонез или заменяем сметаной по желанию. Солим и перчим. Кладем прованские травы.

    Пицца из лаваша

  2. При помощи ручного венчика взбиваем массу до однородности. Всыпаем муку и перемешиваем до однородного гладкого состояния.

    Пицца из лаваша

  3. Лаваш нарезаем полосками. Сковороду среднего размера промазываем растительным маслом и укладываем нарезанный лаваш. Размещаем на умеренном огне.

    Пицца из лаваша

  4. Сверху заливаем подготовленной ранее яичной смесью и жарим основу для пиццы 3-4 минуты.

    Пицца из лаваша

  5. Промытые и обсушенные помидоры нарезаем дольками. Тонко нарезаем колбасу. Нарезку распределяем по схватившейся основе.

    Пицца из лаваша

  6. Используя терку, натираем твердый сыр и распределяем по пицце. Прикрыв крышкой, держим на плите до полного расплавления сыра. После чего сразу отключаем нагрев.

    Пицца из лаваша

  7. Готовую пиццу при помощи двух лопаток перемещаем на блюдо для подачи. Режем на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

    Пицца из лаваша

Пицца из лаваша, резанного соломкой

Пицца из лаваша, резанного соломкой – это безупречный вариант для вкуснейшего завтрака или закуски для дружеского застолья. Приготовление пиццы не составит никакого труда даже неопытным кулинарам. Для приготовления потребуются простые и вкусные продукты, которые найдутся у каждой хозяйки. Начинку можно делать разной в зависимости от наличия продуктов.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 лист.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Колбаса – 2-3 ломтика.
  • Паприка сладкая молотая – по вкусу.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Зелень свежая – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок гранулированный – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Моем и насухо вытираем помидоры. Удалив место крепления плода, помидоры режем кубиком.

    Пицца из лаваша

  2. Освободив колбасу от оболочки, а промытый сладкий перец от внутренностей, нарезаем их таким же способом.

    Пицца из лаваша

  3. Вымытые яйца разбиваем в чашку и вливаем молоко. Промытую и обсушенную петрушку мелко крошим и добавляем к компонентам. Солим и кладем приправы. Хорошо перемешиваем до однородности.

    Пицца из лаваша

  4. Тонкий лаваш складываем в несколько слоев, после чего нарезаем полосками при помощи кухонных ножниц.

    Пицца из лаваша

  5. Мелко натираем твердый сыр, используя терку.

    Пицца из лаваша

  6. Дно сковороды промазываем растительным маслом и размещаем на огне. Хорошо прогреваем. После чего распределяем по дну нарезанный лаваш и обжариваем, помешивая лопаткой.

    Пицца из лаваша

  7. Кладем сверху нарезанные помидоры.

    Пицца из лаваша

  8. Далее кладем сладкий перец и колбасу.

    Пицца из лаваша

  9. Равномерно распределяем сверху заливку.

    Пицца из лаваша

  10. Посыпаем сырной стружкой.

    Пицца из лаваша

  11. Прикрыв крышкой, готовим пиццу 10 минут.

    Пицца из лаваша

  12. Когда низ пиццы подрумянится, а сверху образуется расплавленная сырная корочка, отключаем нагрев.

    Пицца из лаваша

  13. Переносим пиццу на блюдо и разрезаем на порции. Подаем к столу. Приятного аппетита!

    Пицца из лаваша

ПП пицца из тонкого лаваша на сковороде

ПП пицца из тонкого лаваша на сковороде – это аппетитное угощение, которое не навредит вашей фигуре. При желании можно уменьшить калорийность блюда, используя нежирный сыр и колбасу. Колбасу можно заменить отварным куриным мясом. Получится довольно аппетитно.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Лаваш армянский – 100 гр.
  • Помидоры черри – 50 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Белые грибы – 50 гр.
  • Колбаса докторская – 50 гр.
  • Орегано сушеный – 1 гр.
  • Сметана – 1 ч.л.
  • Томатная паста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Для удобства составляем продукты на рабочей поверхности. Первым делом слегка смазываем сковороду каплей растительного масла. Для удобства берем силиконовую кисточку. На дно кладем круглый лист лаваша.

    Пицца из лаваша

  2. Кладем на лаваш сметану и томатную пасту. Присыпаем орегано и размазываем по основе от центра к краям.

    Пицца из лаваша

  3. Грибы я использую замороженные, предварительно разморозив их. Можно заменить свежими шампиньонами. Мелко нарезаем и кладем на основу.

    Пицца из лаваша

  4. Вареную колбасу натираем на терке и распределяем следующим слоем. На этом этапе можно экспериментировать с наполнением, но соблюдая низкую калорийность. Подойдет тунец и морепродукты, нежирное мясо.

    Пицца из лаваша

  5. Помидоры промываем и нарезаем произвольно. Кладем сверху.

    Пицца из лаваша

  6. Натираем твердый сыр на терке и посыпаем пиццу сверху. Разместив сковороду на среднем огне и прикрыв крышкой, готовим пиццу 5-7 минут. За это время низ подрумянится, а сыр расплавится.

    Пицца из лаваша

  7. Готовую пиццу снимаем со сковороды и присыпаем измельченной зеленью. Порезав на кусочки, приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

    Пицца из лаваша

Простая пицца из лаваша на сковороде с сосисками

Простая пицца из лаваша на сковороде с сосисками не требует для своего исполнения много времени. Каких-то 20 минут найдутся абсолютно у всех. Помимо сосисок можно использовать различные компоненты, которые имеются в холодильнике. Такая пицца никогда не надоест, ведь с начинкой можно каждый раз экспериментировать.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 2 листа.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сыр твердый – 80 гр.
  • Молоко коровье – 50 мл.
  • Сосиски – 3 шт.
  • Оливки – 6 шт.
  • Огурец маринованный – 1 шт.
  • Укроп – 1 ч.л.
  • Кинза (кориандр) – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

  1. Промытый помидор, оливки и маринованный огурец мелко нарезаем кубиком. Сосиски освобождаем от оболочки и режем так же, как предыдущие компоненты.

    Пицца из лаваша

  2. Промытую зелень мелко рубим и добавляем к начинке. Перемешиваем.

    Пицца из лаваша

  3. Используя кулинарные ножницы, лаваш режем на полоски и сразу кладем на дно сковороды, для уверенности смазанной растительным маслом.

    Пицца из лаваша

  4. В небольшой миске соединяем молоко и яйца. Немного солим и размешиваем до однородности.

    Пицца из лаваша

  5. По основе из лаваша распределяем начинку и заливаем смесью из яиц и молока.

    Пицца из лаваша

  6. Помещаем сковородку на плиту и прикрываем крышкой. Готовим пиццу на минимальном огне 15-20 минут, периодически проверяя. За 5 минут до конца процесса открываем крышку и присыпаем блюдо сырной стружкой. Доготавливаем под крышкой, чтобы сыр расплавился.

    Пицца из лаваша

  7. Горячую пиццу делим на порции и подаем к столу.

    Пицца из лаваша

  8. Приятного аппетита!

    Пицца из лаваша

Домашняя пицца из лаваша с грибами на сковороде

Домашняя пицца из лаваша с грибами на сковороде – это потрясающее блюдо, которое потребует минимум времени. Быстрый и несложный рецепт идеален для занятых людей. Простая и вкусная пицца мгновенно разлетается со стола. И дети, и взрослые без ума от такого домашнего угощения.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 6 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Лаваш армянский – 100 гр.
  • Шампиньоны – 40 гр.
  • Сыр твердый – 120 гр.
  • Кетчуп – 15 гр.
  • Сосиски – 80 гр.
  • Майонез – 10 гр.
  • Масло сливочное – 5 гр.

Процесс приготовления:

  1. Шампиньоны очищаем и нарезаем тонкими ломтиками. Обжариваем на сковороде со сливочным маслом. Твердый сыр крупно натираем на терке, а сосиски нарезаем кружочками.

    Пицца из лаваша

  2. Берем большую сковороду (можно ту, на которой жарили грибы) и размещаем лист лаваша. Половину присыпаем тертым сыром и накрываем второй половиной.

    Пицца из лаваша

  3. Далее равномерно смазываем смесью майонеза и кетчупа.

    Пицца из лаваша

  4. На смазанную соусом основу кладем сосиски и поджаренные грибы.

    Пицца из лаваша

  5. Верх присыпаем остатками измельченного сыра.

    Пицца из лаваша

  6. Прикрываем крышкой и ставим на умеренный огонь. Готовим пиццу 5 минут, пока сыр не расплавится.

    Пицца из лаваша

  7. Готовую пиццу перекладываем на блюдо и разрезаем пополам. Наслаждаемся закуской. Приятного аппетита!

    Пицца из лаваша

Пицца из лаваша с помидорами на сковороде

Пицца из лаваша с помидорами на сковороде готовится за 15 минут и является одним из любимых вариантов вкусного и сытного завтрака. Начинка может быть любой. Мясные изделия можно вовсе не использовать или взять несколько видов. Сыр обязательно выбираем тот, который легко плавится.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 лист.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Колбаски охотничьи – 200 гр.
  • Сыр моцарелла – 70 гр.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем набор продуктов. Моем зелень и помидоры.

    Пицца из лаваша

  2. Колбаски нарезаем кружочками. Помидоры и моцареллу режем тонкими ломтиками.

    Пицца из лаваша

  3. На чистой рабочей поверхности расстилаем лист лаваша. В центр кладем кетчуп и формируем круг. Выкладываем кружочки колбасок.

    Пицца из лаваша

  4. Далее кладем помидоры и распределяем сыр. Присыпаем листиками петрушки.

    Пицца из лаваша

  5. Свободные края заворачиваем к центру.

    Пицца из лаваша

  6. Аккуратно перемещаем на сковороду. Размещаем сковороду на умеренном огне и прикрываем крышку. Готовим пиццу 2 минуты. После чего осторожно переворачиваем изделие и готовим под крышкой еще пару минут.

    Пицца из лаваша

  7. Перекладываем готовое изделие на плоскую тарелку.

    Пицца из лаваша

  8. Нарезаем порционно и подаем. Приятного аппетита!

    Пицца из лаваша

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