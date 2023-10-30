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Рецепт: Японская айва, паста на зиму — очень полезный зимой продукт.

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Рецепт: Японская айва, паста на зиму — очень полезный зимой продукт.

Ингредиенты:
айва японская — 1 кг;
сахар — 0,5 кг;
фильтрованная вода — 50 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Осень у нас затяжная и обильная на фрукты. Особенно много в этом году груш, айвы. Редкая для наших краёв японская айва, кустовая, тоже уродила. Веточки облеплены айвой.

Решила приготовить на зиму очень полезную заготовку, пасту.
Собрала с килограмм айвы, у неё много отходов. Промыла .

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

Очистила каждую айву. Тонко срезала корочку. Отходы выбрасывала, а чистые, красивые корочки собирала.

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

Получилось .

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

В ковшик с корочками налила пол стакана воды и проварила их 10 минут на медленном огне.

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

Когда остыли, процедила через марлю, через которую процеживаю соки. (поэтому цвет такой)

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

Сок и мякоть вышли через марлю. Я это добавила в кусочки айвы. Сразу насыпала сахар из расчёта 1 к 1, так как айва в три раза кислее лимона ))))

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

На медленном огне всё проварила 10 минут.

Остывшую массу пробила блендером. Масса очень сильно желируется, можно готовить мармелад.

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

Вкус получился какой-то невероятный . Кисло, но хочется ещё и ещё…

Рецепт: Японская айва, паста на зиму - очень полезный зимой продукт.

Закрыла в баночки и поставила в холодильник, так как до зимы не доживёт… очень понравился.
полезно, огромное количество витаминов.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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