Рецепт: Японская айва, паста на зиму — очень полезный зимой продукт.

Ингредиенты:

айва японская — 1 кг;

сахар — 0,5 кг;

фильтрованная вода — 50 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Осень у нас затяжная и обильная на фрукты. Особенно много в этом году груш, айвы. Редкая для наших краёв японская айва, кустовая, тоже уродила. Веточки облеплены айвой.

Решила приготовить на зиму очень полезную заготовку, пасту.

Собрала с килограмм айвы, у неё много отходов. Промыла .

Очистила каждую айву. Тонко срезала корочку. Отходы выбрасывала, а чистые, красивые корочки собирала.

Получилось .

В ковшик с корочками налила пол стакана воды и проварила их 10 минут на медленном огне.

Когда остыли, процедила через марлю, через которую процеживаю соки. (поэтому цвет такой)

Сок и мякоть вышли через марлю. Я это добавила в кусочки айвы. Сразу насыпала сахар из расчёта 1 к 1, так как айва в три раза кислее лимона ))))

На медленном огне всё проварила 10 минут.

Остывшую массу пробила блендером. Масса очень сильно желируется, можно готовить мармелад.

Вкус получился какой-то невероятный . Кисло, но хочется ещё и ещё…

Закрыла в баночки и поставила в холодильник, так как до зимы не доживёт… очень понравился.

полезно, огромное количество витаминов.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.