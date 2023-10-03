Булочки-лодочки с творогом и штрейзелем

Считаете, что домашняя выпечка не может конкурировать с десертами из дорогих кондитерских? В этом случае советуем вам узнать, как приготовить воздушные булочки-лодочки с творогом своими руками.

Эта выпечка имеет бесподобный внешний вид. Всё благодаря тому, что булочки формируются в виде небольших «хачапури». Для этого необходимо сделать два аккуратных надреза, как показано ниже на фото. Затем стоит наложить полученные полоски друг на друга. Так вы сформируете булочки с пустой серединкой.

Как испечь пышные булочки-лодочки с творогом

Чтобы этот домашний десерт был максимально эффектным, приготовьте также штрейзельную крошку. Перетрите руками муку с сахаром и со сливочным маслом. Меньше чем через минуту вы получите крупную крошку, идеальную для посыпки булочек.

Ингредиенты

Молоко135 мл Яйцо3 шт. Пшеничная мука350 г Сливочное масло70 г Сахар4,5 ст. л. Ванильный сахар2 ч. л. Сухие дрожжи5 г Соль2 щеп. Творог200 г Ягоды по вкусу Персик1 шт.

Приготовление

В небольшую емкость вливаем 125 мл теплого молока. Растворяем в нём сухие дрожжи. Оставляем на 10 минут при комнатной температуре.В отдельную миску вбиваем 1 яйцо. Берем второе и разделяем его на белок и желток. Добавляем желток в миску. Всыпаем 1 щеп. соли, 2 ст. л. обычного сахара и 1 ч. л. ванильного. Слегка всё взбиваем, используя венчик.К яйцам с сахаром вливаем дрожжевую смесь и 50 г растопленного сливочного масла. Хорошенько перемешиваем. Всыпаем 300 г пшеничной муки. Замешиваем однородное и гладкое тесто. Собираем его в ком. Помещаем тесто в миску. Накрываем его пленкой и убираем в тепло на 1 час.Разделяем тесто на 8 кусочков одинакового размера. Формируем из них шары. Накрываем заготовки из теста пленкой. Оставляем их отдохнуть при комнатной температуре на 10–15 минут. Готовим начинку. В глубокой емкости соединяем творог с 1 щеп. соли, 1,5 ст. л. обычного сахара и 1 ч. л. ванильного. Вводим яичный белок. Добавляем 1 ч. л. пшеничной муки. Пробиваем все ингредиенты блендером до однородной массы.Готовим штрейзельную крошку. В миске соединяем 2 ст. л. пшеничной муки, 1 ст. л. сахара и оставшееся сливочное масло. Перетираем всё до влажной крупной крошки.Присыпаем рабочую поверхность мукой. Раскатываем шарик из теста в круглый пласт. Делаем надрезы на лепешке и формируем булочку с «окошком» внутри. Помещаем заготовки на противень, застеленный пергаментом.Взбиваем 1 яйцо с оставшимся молоком. Смазываем полученной смесью булочки. Тщательно промываем ягоды и персик. Фрукт нарезаем аккуратными дольками.В середину каждой булочки выкладываем по 1 ст. л. творожной начинки, равномерно ее распределяем, слегка ровняя. Сверху помещаем ягоды и персик. Посыпаем булочки штрейзельной крошкой. Оставляем их на кухне на 10–15 минут. Затем отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем булочки до румяности (приблизительно в течение 20 минут).

Кстати, вы можете добавить к творогу абсолютно любые плоды. Попробуйте испечь булочки не только с персиком, но еще и с клубникой, грушей, яблоком или сливой. Это пышное лакомство с любой начинкой будет нарасхват.