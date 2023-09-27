Домашний хот-дог – это аппетитное и популярное блюдо из категории фаст-фуд. Приготовить такой продукт в домашних условиях можно разными способами. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классический хот-дог в домашних условиях с сосиской

Классический хот-дог в домашних условиях с сосиской – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо, которое послужит ярким и питательным перекусом для семьи или компании. Для приготовления аппетитного традиционного хот-дога, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Сосиски 4 шт.

Булочки 4 шт. (для хот-дога)

Огурцы маринованные 100 гр.

Помидоры 300 гр.

Лук репчатый 100 гр.

Листовой салат 20 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Кетчуп по вкусу

Горчица по вкусу

Шаги 10 мин.

Хот-дог легко можно приготовить в домашних условиях. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами. Помидоры разделываем тонкими кружками. Тонко разделываем маринованные огурцы. Булочки для хот-дога разделываем на половинки, не доходя до конца. На одну половинку выкладываем помидоры. На другую половинку кладем огурцы и салатные листочки. Солим заготовку и посыпаем черным молотым перцем. Выкладываем сюда полукольца лука и сосиски. Поливаем кетчупом и горчицей. Классический хот-дог в домашних условиях с сосиской готов. Угощайтесь!

Домашний хот-дог в лаваше

Домашний хот-дог в лаваше – это очень вкусная, питательная и быстрая кулинарная идея для вашего перекуса. Ваши близкие по достоинству оценят такое угощение. Для его приготовления используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговым фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Сосиска – 4 шт.

Лаваш тонкий – 2 шт.

Капуста пекинская – 100 гр.

Листья шпината – 30 гр.

Огурец свежий – 3 шт.

Помидоры – 3 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Для соуса:

Йогурт – 125 гр.

Кетчуп – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим соус. Для этого перемешиваем йогурт, кетчуп, измельченный чеснок, соль и черный молотый перец.

Шаг 2. Сосиски обжариваем до румянца на растительным масле.

Шаг 3. Мелко шинкуем пекинскую капусту. Огурцы и помидоры режем тонкими кружками.

Шаг 4. Лаваш разделываем на прямоугольники. По центру каждого прямоугольника кладем немного соуса.

Шаг 5. На соус кладем пекинскую капусту и кружки огурцов.

Шаг 6. На огурцы выкладываем кружочки помидоров.

Шаг 7. Возле овощей располагаем сосиску.

Шаг 8. Добавляем немного листьев шпината и плотно сворачиваем заготовку конвертом. Обжариваем каждый хот-дог по 2 минуты с каждой стороны.

Шаг 9. Домашний хот-дог в лаваше готов. Подавайте к столу!

Хот-дог из слоеного бездрожжевого теста

Хот-дог из слоеного бездрожжевого теста очень легко приготовить в домашних условиях. Такое оригинальное и питательное угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте в качестве перекуса, а для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Сосиска – 3 шт.

Тесто слоеное бездрожжевое – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Кунжут – для подачи.

Горчица столовая – для подачи.

Кетчуп – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Сосиски разделываем на половинки и в каждую помещаем деревянную шпажку.

Шаг 3. Сосиску на шпажке режем ножом, одновременно крутя палочку. Получается спиралька.

Шаг 4. Тесто разделываем на полоски и каждую скатываем в жгутик.

Шаг 5. Разрезанные сосиски заполняем тестом.

Шаг 6. Обжариваем заготовки в большом количестве растительного масла около 4-5 минут. Затем продукт перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 7. Хот-дог из слоеного бездрожжевого теста готов. Посыпайте кунжутом и подавайте к столу с горчицей и кетчупом!

Хот-дог с корейской морковкой

Хот-дог с корейской морковкой несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Такое угощение порадует насыщенным вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Сосиска – 3 шт.

Булочки для хот-догов – 3 шт.

Морковь по-корейски – 100 гр.

Огурец маринованный – 100 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Кетчуп – 1 ст.л.

Горчица дижонская – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Маринованные огурцы нарезаем небольшой соломкой.

Шаг 3. Булочки для хот-догов разрезаем вдоль, но не доходим до конца.

Шаг 4. Подготовим соус. Для этого перемешиваем майонез, кетчуп и горчицу.

Шаг 5. В каждую булочку кладем, предварительно обжаренную в сковороде на растительном масле, сосиску.

Шаг 6. На сосиску выкладываем измельченные маринованные огурцы.

Шаг 7. Заливаем все это соусом.

Шаг 8. Дополняем заготовки морковью по-корейски.

Шаг 9. Хот-дог с корейской морковкой готов. Перед подачей можно украсить зеленью!

Хот-дог с сыром в духовке

Хот-дог с сыром в духовке – это простое в исполнении и невероятно вкусное блюдо, которое послужит сытным и оригинальным перекусом для семьи или компании. Для быстрого приготовления аппетитного хот-дога используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Сосиска – 5 шт.

Булочки для хот-догов – 5 шт.

Огурец соленый – 1 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Помидор – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Майонез – 3 ст.л.

Кетчуп – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты для приготовления хот- дога.

Шаг 2. Помидор режем тонкими кружками. Соленый огурец режем тонкой соломкой.

Шаг 3. Для соуса перемешиваем майонез и кетчуп.

Шаг 4. Твердый сыр натираем на крупной терке. К сыру продавливаем зубчики чеснока и перемешиваем все это.

Шаг 5. Разрезаем булочку для хот-дога, но не доходим до конца. Обмазываем центр булочки соусом и кладем сюда огурец с помидором.

Шаг 6. Дальше кладем сосиску и посыпаем все сыром с чесноком.

Шаг 7. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 240° духовку на 5-7 минут.

Шаг 8. Хот-доги с сыром в духовке готовы. Можно пробовать!

Сосиски в тесте на кефире

Сосиски в тесте на кефире каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Такое угощение точно разнообразит ваше меню и порадует ярким вкусом и питательными свойствами.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 16

Ингредиенты:

Сосиска – 8 шт.

Кефир – 300 мл.

Яйцо –2 шт.

Соль – 5 гр.

Маргарин – 100 гр.

Сахар – 15 гр.

Мука – 450 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Семена кунжута – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слегка подогреваем кефир и соединяем его в глубокой миске с яйцом, солью и сахаром. Перемешиваем.

Шаг 2. Выливаем сюда растопленный маргарин.

Шаг 3. Добавляем сюда соду и всыпаем муку.

Шаг 4. Перемешиваем тесто лопаткой, затем начинаем вымешивать руками.

Шаг 5. Прикрываем заготовку полотенцем и оставляем на час для подъема.

Шаг 6. Готовое тесто разминаем руками и выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 7. Сосиски разрезаем пополам наискосок.

Шаг 8. Тесто делим на несколько шариков.

Шаг 9. Разминаем эти шарики в лепешки и по центру каждый кладем сосиску. Заворачиваем это все рулетиком.

Шаг 10. Выкладываем заготовки на противень, промазанный растительным маслом. Поверхность теста смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.

Шаг 11. Отправляем заготовки в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Шаг 12. Сосиски в тесте на кефире готовы. Подавайте к столу!

Сосиски в жидком тесте на палочке

Сосиски в жидком тесте на палочке – это оригинальное угощение для вашего перекуса или праздника. Такой продукт приятно удивит не только своим ярким вкусом, но и интересной подачей. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Сосиска – 8 шт.

Мука – 80 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и добавляем к ним соль.

Шаг 3. Взбиваем яйца венчиком и дополняем их мукой.

Шаг 4. Вымешиваем венчиком однородное жидкое тесто.

Шаг 5. Все сосиски накалываем на деревянные шпажки.

Шаг 6. Каждую сосиску окунаем в жидкое тесто со всех сторон. Затем заготовки обжариваем во фритюре. Перед подачей можно положить на бумажную салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 7. Сосиски в жидком тесте на палочке готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Сосиски в дрожжевом тесте

Сосиски в дрожжевом тесте – это вкусная, питательная и несложная кулинарная идея для вашего перекуса. Ваши близкие по достоинству оценят такое угощение. Для его приготовления используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговым фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Сосиска – 10 шт.

Мука – 0,5 кг.

Молоко – 250 мл.

Дрожжи сухие/свежие – 12 гр./30 гр.

Яйцо – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 3 ст.л.

Масло растительное – 6 ст.л. + для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску вливаем теплое молоко и разбиваем к нему куриное яйцо. Немного взбиваем все вилкой.

Шаг 2. Добавляем сюда дрожжи, сахар, соль и растительное масло. Тщательно перемешиваем до однородности.

Шаг 3. Постепенно добавляем муку и вымешиваем однородное эластичное тесто. Убираем его на час в теплое место.

Шаг 4. Тесто делим на части по количеству сосисок. Раскатываем его и заворачиваем сюда сосиски. Делать это можно разными способами – на ваше усмотрение.

Шаг 5. Подготовим так все сосиски в пышном тесте.

Шаг 6. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом, смазанный растительным маслом. Промазываем их взбитым желтком и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Шаг 7. Сосиски в дрожжевом тесте готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Сосиски в тесте с картошкой в духовке

Сосиски в тесте с картошкой в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Такое угощение никого не оставит равнодушным и порадует ярким вкусом и питательными свойствами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Сосиска – 4 шт.

Картофель – 250 гр.

Тесто дрожжевое – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Яйцо – 1 шт.

Кунжут белый – по желанию.

Петрушка – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Берем готовое дрожжевое тесто.

Шаг 2. Очищаем картофель, промываем его и отвариваем до готовности. На это уйдет примерно 20 минут после закипания воды. Солим по вкусу.

Шаг 3. Из готового картофеля сливаем воду. Сам продукт хорошенько разминаем до состояния пюре.

Шаг 4. Тесто делим на части по количеству сосисок. Каждую часть раскатываем в лепешки. По центру заготовок кладем картофельное пюре и сосиску.

Шаг 5. Делаем надрезы по краям теста виде елочки.

Шаг 6. Кусочки теста подгибаем и оборачиваем ими всю начинку.

Шаг 7. Выкладываем заготовки на противень, смазанный маслом. Промазываем их взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.

Шаг 8. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180°.

Шаг 9. Сосиски в тесте с картошкой в духовке готовы. Можно угощаться!

Домашний хот-дог с хрустящим луком

Домашний хот-дог с хрустящим луком – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо, которое послужит ярким и питательным перекусом для семьи или компании. Для приготовления аппетитного хот-дога с хрустящим луком используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сосиска – 2 шт.

Булка для хот-дога – 2 шт.

Огурец соленый – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Кетчуп – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Зелень – для подачи.

Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и режем его полукольцами.

Шаг 2. Дальше порезанный лук обваливаем в муке.

Шаг 3. Обжариваем его на растительном масле до появления хрустящей корочки.

Шаг 4. На сухой сковороде обжариваем сосиски.

Шаг 5. На этой же сковороде обжариваем булочки для хот-догов.

Шаг 6. Булочки надрезаем вдоль, не доходя до конца.

Шаг 7. Внутрь булочек вливаем кетчуп и горчицу.

Шаг 8. Сюда же кладем кусочки соленых огурцов.

Шаг 9. Выкладываем внутрь сосиски.

Шаг 10. Поливаем заготовки майонезом.

Шаг 11. Присыпаем угощение хрустящим жареным луком.

Шаг 12. Домашний хот-дог с хрустящим луком готов. Украшайте зеленью и подавайте к столу!