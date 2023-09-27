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Домашний хот дог

На чтение: 10 минут
Домашний хот дог

Домашний хот-дог – это аппетитное и популярное блюдо из категории фаст-фуд. Приготовить такой продукт в домашних условиях можно разными способами. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классический хот-дог в домашних условиях с сосиской

Классический хот-дог в домашних условиях с сосиской – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо, которое послужит ярким и питательным перекусом для семьи или компании. Для приготовления аппетитного традиционного хот-дога, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Домашний хот дог

Ингредиенты –+4 порц.

  • Сосиски 4 шт.
  • Булочки 4 шт. (для хот-дога)
  • Огурцы маринованные 100 гр.
  • Помидоры 300 гр.
  • Лук репчатый 100 гр.
  • Листовой салат 20 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Кетчуп  по вкусу
  • Горчица  по вкусу

Шаги 10 мин.

  1. Домашний хот дог

    Хот-дог легко можно приготовить в домашних условиях. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

  2. Домашний хот дог

    Помидоры разделываем тонкими кружками.

  3. Домашний хот дог

    Тонко разделываем маринованные огурцы.

  4. Домашний хот дог

    Булочки для хот-дога разделываем на половинки, не доходя до конца.

  5. Домашний хот дог

    На одну половинку выкладываем помидоры.

  6. Домашний хот дог

    На другую половинку кладем огурцы и салатные листочки.

  7. Домашний хот дог

    Солим заготовку и посыпаем черным молотым перцем.

  8. Домашний хот дог

    Выкладываем сюда полукольца лука и сосиски.

  9. Домашний хот дог

    Поливаем кетчупом и горчицей.

  10. Домашний хот дог

    Классический хот-дог в домашних условиях с сосиской готов. Угощайтесь!

Домашний хот-дог в лаваше

Домашний хот-дог в лаваше – это очень вкусная, питательная и быстрая кулинарная идея для вашего перекуса. Ваши близкие по достоинству оценят такое угощение. Для его приготовления используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговым фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Сосиска – 4 шт.
  • Лаваш тонкий – 2 шт.
  • Капуста пекинская – 100 гр.
  • Листья шпината – 30 гр.
  • Огурец свежий – 3 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Для соуса:

  • Йогурт – 125 гр.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим соус. Для этого перемешиваем йогурт, кетчуп, измельченный чеснок, соль и черный молотый перец.

Домашний хот дог

Шаг 2. Сосиски обжариваем до румянца на растительным масле.

Домашний хот дог

Шаг 3. Мелко шинкуем пекинскую капусту. Огурцы и помидоры режем тонкими кружками.

Домашний хот дог

Шаг 4. Лаваш разделываем на прямоугольники. По центру каждого прямоугольника кладем немного соуса.

Домашний хот дог

Шаг 5. На соус кладем пекинскую капусту и кружки огурцов.

Домашний хот дог

Шаг 6. На огурцы выкладываем кружочки помидоров.

Домашний хот дог

Шаг 7. Возле овощей располагаем сосиску.

Домашний хот дог

Шаг 8. Добавляем немного листьев шпината и плотно сворачиваем заготовку конвертом. Обжариваем каждый хот-дог по 2 минуты с каждой стороны.

Домашний хот дог

Шаг 9. Домашний хот-дог в лаваше готов. Подавайте к столу!

Домашний хот дог

Хот-дог из слоеного бездрожжевого теста

Хот-дог из слоеного бездрожжевого теста очень легко приготовить в домашних условиях. Такое оригинальное и питательное угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте в качестве перекуса, а для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Сосиска – 3 шт.
  • Тесто слоеное бездрожжевое – 100 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Кунжут – для подачи.
  • Горчица столовая – для подачи.
  • Кетчуп – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Домашний хот дог

Шаг 2. Сосиски разделываем на половинки и в каждую помещаем деревянную шпажку.

Домашний хот дог

Шаг 3. Сосиску на шпажке режем ножом, одновременно крутя палочку. Получается спиралька.

Домашний хот дог

Шаг 4. Тесто разделываем на полоски и каждую скатываем в жгутик.

Домашний хот дог

Шаг 5. Разрезанные сосиски заполняем тестом.

Домашний хот дог

Шаг 6. Обжариваем заготовки в большом количестве растительного масла около 4-5 минут. Затем продукт перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Домашний хот дог

Шаг 7. Хот-дог из слоеного бездрожжевого теста готов. Посыпайте кунжутом и подавайте к столу с горчицей и кетчупом!

Домашний хот дог

Хот-дог с корейской морковкой

Хот-дог с корейской морковкой несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Такое угощение порадует насыщенным вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Сосиска – 3 шт.
  • Булочки для хот-догов – 3 шт.
  • Морковь по-корейски – 100 гр.
  • Огурец маринованный – 100 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Кетчуп – 1 ст.л.
  • Горчица дижонская – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Домашний хот дог

Шаг 2. Маринованные огурцы нарезаем небольшой соломкой.

Домашний хот дог

Шаг 3. Булочки для хот-догов разрезаем вдоль, но не доходим до конца.

Домашний хот дог

Шаг 4. Подготовим соус. Для этого перемешиваем майонез, кетчуп и горчицу.

Домашний хот дог

Шаг 5. В каждую булочку кладем, предварительно обжаренную в сковороде на растительном масле, сосиску.

Домашний хот дог

Шаг 6. На сосиску выкладываем измельченные маринованные огурцы.

Домашний хот дог

Шаг 7. Заливаем все это соусом.

Домашний хот дог

Шаг 8. Дополняем заготовки морковью по-корейски.

Домашний хот дог

Шаг 9. Хот-дог с корейской морковкой готов. Перед подачей можно украсить зеленью!

Домашний хот дог

Хот-дог с сыром в духовке

Хот-дог с сыром в духовке – это простое в исполнении и невероятно вкусное блюдо, которое послужит сытным и оригинальным перекусом для семьи или компании. Для быстрого приготовления аппетитного хот-дога используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Сосиска – 5 шт.
  • Булочки для хот-догов – 5 шт.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Помидор – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Кетчуп – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты для приготовления хот- дога.

Домашний хот дог

Шаг 2. Помидор режем тонкими кружками. Соленый огурец режем тонкой соломкой.

Домашний хот дог

Шаг 3. Для соуса перемешиваем майонез и кетчуп.

Домашний хот дог

Шаг 4. Твердый сыр натираем на крупной терке. К сыру продавливаем зубчики чеснока и перемешиваем все это.

Домашний хот дог

Шаг 5. Разрезаем булочку для хот-дога, но не доходим до конца. Обмазываем центр булочки соусом и кладем сюда огурец с помидором.

Домашний хот дог

Шаг 6. Дальше кладем сосиску и посыпаем все сыром с чесноком.

Домашний хот дог

Шаг 7. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 240° духовку на 5-7 минут.

Домашний хот дог

Шаг 8. Хот-доги с сыром в духовке готовы. Можно пробовать!

Домашний хот дог

Сосиски в тесте на кефире

Сосиски в тесте на кефире каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Такое угощение точно разнообразит ваше меню и порадует ярким вкусом и питательными свойствами.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 16

Ингредиенты:

  • Сосиска – 8 шт.
  • Кефир – 300 мл.
  • Яйцо –2 шт.
  • Соль – 5 гр.
  • Маргарин – 100 гр.
  • Сахар – 15 гр.
  • Мука – 450 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Семена кунжута – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слегка подогреваем кефир и соединяем его в глубокой миске с яйцом, солью и сахаром. Перемешиваем.

Домашний хот дог

Шаг 2. Выливаем сюда растопленный маргарин.

Домашний хот дог

Шаг 3. Добавляем сюда соду и всыпаем муку.

Домашний хот дог

Шаг 4. Перемешиваем тесто лопаткой, затем начинаем вымешивать руками.

Домашний хот дог

Шаг 5. Прикрываем заготовку полотенцем и оставляем на час для подъема.

Домашний хот дог

Шаг 6. Готовое тесто разминаем руками и выкладываем на рабочую поверхность.

Домашний хот дог

Шаг 7. Сосиски разрезаем пополам наискосок.

Домашний хот дог

Шаг 8. Тесто делим на несколько шариков.

Домашний хот дог

Шаг 9. Разминаем эти шарики в лепешки и по центру каждый кладем сосиску. Заворачиваем это все рулетиком.

Домашний хот дог

Шаг 10. Выкладываем заготовки на противень, промазанный растительным маслом. Поверхность теста смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.

Домашний хот дог

Шаг 11. Отправляем заготовки в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Домашний хот дог

Шаг 12. Сосиски в тесте на кефире готовы. Подавайте к столу!

Домашний хот дог

Сосиски в жидком тесте на палочке

Сосиски в жидком тесте на палочке – это оригинальное угощение для вашего перекуса или праздника. Такой продукт приятно удивит не только своим ярким вкусом, но и интересной подачей. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сосиска – 8 шт.
  • Мука – 80 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Домашний хот дог

Шаг 2. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и добавляем к ним соль.

Домашний хот дог

Шаг 3. Взбиваем яйца венчиком и дополняем их мукой.

Домашний хот дог

Шаг 4. Вымешиваем венчиком однородное жидкое тесто.

Домашний хот дог

Шаг 5. Все сосиски накалываем на деревянные шпажки.

Домашний хот дог

Шаг 6. Каждую сосиску окунаем в жидкое тесто со всех сторон. Затем заготовки обжариваем во фритюре. Перед подачей можно положить на бумажную салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Домашний хот дог

Шаг 7. Сосиски в жидком тесте на палочке готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Домашний хот дог

Сосиски в дрожжевом тесте

Сосиски в дрожжевом тесте – это вкусная, питательная и несложная кулинарная идея для вашего перекуса. Ваши близкие по достоинству оценят такое угощение. Для его приготовления используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговым фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Сосиска – 10 шт.
  • Мука – 0,5 кг.
  • Молоко – 250 мл.
  • Дрожжи сухие/свежие – 12 гр./30 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Желток – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 6 ст.л. + для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску вливаем теплое молоко и разбиваем к нему куриное яйцо. Немного взбиваем все вилкой.

Домашний хот дог

Шаг 2. Добавляем сюда дрожжи, сахар, соль и растительное масло. Тщательно перемешиваем до однородности.

Домашний хот дог

Шаг 3. Постепенно добавляем муку и вымешиваем однородное эластичное тесто. Убираем его на час в теплое место.

Домашний хот дог

Шаг 4. Тесто делим на части по количеству сосисок. Раскатываем его и заворачиваем сюда сосиски. Делать это можно разными способами – на ваше усмотрение.

Домашний хот дог

Шаг 5. Подготовим так все сосиски в пышном тесте.

Домашний хот дог

Шаг 6. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом, смазанный растительным маслом. Промазываем их взбитым желтком и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Домашний хот дог

Шаг 7. Сосиски в дрожжевом тесте готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Домашний хот дог

Сосиски в тесте с картошкой в духовке

Сосиски в тесте с картошкой в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Такое угощение никого не оставит равнодушным и порадует ярким вкусом и питательными свойствами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Сосиска – 4 шт.
  • Картофель – 250 гр.
  • Тесто дрожжевое – 500 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кунжут белый – по желанию.
  • Петрушка – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Берем готовое дрожжевое тесто.

Домашний хот дог

Шаг 2. Очищаем картофель, промываем его и отвариваем до готовности. На это уйдет примерно 20 минут после закипания воды. Солим по вкусу.

Домашний хот дог

Шаг 3. Из готового картофеля сливаем воду. Сам продукт хорошенько разминаем до состояния пюре.

Домашний хот дог

Шаг 4. Тесто делим на части по количеству сосисок. Каждую часть раскатываем в лепешки. По центру заготовок кладем картофельное пюре и сосиску.

Домашний хот дог

Шаг 5. Делаем надрезы по краям теста виде елочки.

Домашний хот дог

Шаг 6. Кусочки теста подгибаем и оборачиваем ими всю начинку.

Домашний хот дог

Шаг 7. Выкладываем заготовки на противень, смазанный маслом. Промазываем их взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.

Домашний хот дог

Шаг 8. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180°.

Домашний хот дог

Шаг 9. Сосиски в тесте с картошкой в духовке готовы. Можно угощаться!

Домашний хот дог

Домашний хот-дог с хрустящим луком

Домашний хот-дог с хрустящим луком – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо, которое послужит ярким и питательным перекусом для семьи или компании. Для приготовления аппетитного хот-дога с хрустящим луком используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Сосиска – 2 шт.
  • Булка для хот-дога – 2 шт.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Кетчуп – 1 ст.л.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Зелень – для подачи.
  • Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и режем его полукольцами.

Домашний хот дог

Шаг 2. Дальше порезанный лук обваливаем в муке.

Домашний хот дог

Шаг 3. Обжариваем его на растительном масле до появления хрустящей корочки.

Домашний хот дог

Шаг 4. На сухой сковороде обжариваем сосиски.

Домашний хот дог

Шаг 5. На этой же сковороде обжариваем булочки для хот-догов.

Домашний хот дог

Шаг 6. Булочки надрезаем вдоль, не доходя до конца.

Домашний хот дог

Шаг 7. Внутрь булочек вливаем кетчуп и горчицу.

Домашний хот дог

Шаг 8. Сюда же кладем кусочки соленых огурцов.

Домашний хот дог

Шаг 9. Выкладываем внутрь сосиски.

Домашний хот дог

Шаг 10. Поливаем заготовки майонезом.

Домашний хот дог

Шаг 11. Присыпаем угощение хрустящим жареным луком.

Домашний хот дог

Шаг 12. Домашний хот-дог с хрустящим луком готов. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Домашний хот дог

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