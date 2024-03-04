Соединив какао-порошок с бананом, сможете получить отменную основу для десерта, который не предполагает использования пшеничной муки. Сахар для его приготовления также не понадобится. За сладость такого лакомства будет отвечать спелый фрукт. Давайте попробуем приготовить фантастический банановый торт в микроволновке, не потратив при этом больше 30 минут.

Состоит такой десерт из шоколадных коржей и творожного крема. И в первый, и во второй элемент торта необходимо добавить банан. Чтобы творожный крем не потемнел из-за наличия этого фрукта в нём, используйте 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока. Благодаря ему цвет начинки десерта будет оставаться светлым и аппетитным.

Как приготовить сказочный банановый торт в микроволновке

Если нет микроволновой печи, вы также можете сделать этот волшебный десерт. Выпекайте шоколадный корж в духовке. Для этого разогрейте ее до 180 градусов. Отправьте форму с тестом в духовой шкаф на 20 минут.

Ингредиенты

Банан3 шт. Яйцо2 шт. Какао-порошок60 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Творог200 г Лимонный сок1 ст. л. Сливочное масло50 г Ванилин по вкусу Черный шоколад по вкусу

Приготовление

Очищаем 2 банана от кожуры. Нарезаем их шайбами. Помещаем бананы в чашу блендера. Добавляем к ним разрыхлитель, соль и ванилин.Вбиваем к соединенным ингредиентам яйца. Всыпаем какао-порошок. Перебиваем всё блендером до получения однородной массы без комочков.Выливаем шоколадное тесто в силиконовую форму. Ровняем его. Отправляем форму в микроволновую печь на 5–7 минут на максимальную мощность. Готовим крем. Выкладываем в чашу блендера творог. Очищаем банан от кожуры. Нарезаем его произвольными кусочками. Помещаем банан к творогу.Вливаем в чашу блендера свежевыжатый лимонный сок. Добавляем размягченное сливочное масло и ванилин. Перебиваем все ингредиенты до однородной консистенции. Полностью остывший корж разрезаем горизонтально на 2 равные части. Выкладываем первую его половину на блюдо (срезом вверх).Помещаем творожно-банановый крем в кондитерский мешок с фигурной насадкой. Отсаживаем его на шоколадный корж. Равномерно распределяем крем. Сверху выкладываем второй корж. Затем снова отсаживаем крем. Измельчаем шоколад и украшаем им верх десерта.

Во время приготовления такого лакомства можно обойтись и без использования кондитерского мешка. Попробуйте смазать коржи творожным кремом, выложив его с помощью ложки или кулинарной лопатки. Получится также красиво. К слову, можете задекорировать верх торта не только шоколадом, но и ломтиками банана.