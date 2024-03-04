Рецепт: Турецкий чечевичный суп «Мержимек чорба» — на плите

Ингредиенты:

картофель — 3-4 шт.;

морковь — 1 шт.;

говядина — 350 грамм;

чечевица красная — 200 грамм;

соль — по вкусу;

паприка молотая — половина ч.л.;

лавровый лист — 2 шт.;

куркума — половина ч.л.;

перец черный молотый — половина ч.л.;

масло растительное — по вкусу;

острый красный перец — половина перчины;

лук порей — половина стебля;

сухой молотый чеснок — по вкусу

Способ приготовления: Всем, привет. Предлагаю приготовить суп из красной чечевицы. Этот суп больше относят к сытным, зимним супам. Однако, многие любят его в любое время года. Кто-то готовит его с помидорами, кто-то без. Получается итак, итак интересно. Итак, для начала приготовим бульон из говядины. Я сварила заранее. Мясо из него пока нужно вытащить. Оно пригодится потом. А мы займемся овощами. Картофель почистим, порежем кубиком и отправим в бульон.

Морковь вымоем и почистим.

Нарежем морковку, как обычно нарезаем на суп. Кто—то режет мелко, кто-то покрупнее. Добавляем морковь в суп.

Далее идёт лук порей. В этом супе он особенно хорош. Нарезаем его кольцами.

Красный острый перчик нарезаем маленькими колечками. Можно добавить и целый перец, но для нас половина самое то. Суп получается остренький.

В сковороду наливаем растительное масло, нагреваем и добавляем сразу в него специи, чтобы прогрелись и раскрылись. Далее всыпаем лук, а также горький перец.

Обжариваем овощи, помешивая до мягкости.

Тем же временем готовим чечевицу. Промываем ее тщательно.

Отправляем чечевицу в бульон с картофелем и морковью. Помешиваем, солим суп. Варим минут семь. А затем добавляем в суп зажарку.

Мясо, которое предварительно достали из бульона, нужно мелко порезать.

Пересыпаем мясо с тарелочки в суп.

Помешиваем наш супец, пробуем на вкус. Досаливаем при необходимости. Добавляем сушенный чеснок и лавровый лист. Красная чечевица варится очень быстро. Достаточно тринадцати или пятнадцати минут. Таким образом весь процесс варки супа происходит очень быстро, это при учёте того, что бульон вы сварили заранее. Суп получается очень сытный, согревающий и вкусный. Да и пользы масса!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.