Бандуряники — сытное блюдо закарпатской кухни, основа которого состоит из картофеля. Такое кушанье может похвастаться особой питательностью и незабываемым вкусом. Попробовав бандуряники с грибами однажды, вы будете готовить их снова и снова.

Для чего подавать к столу простые деруны, когда можно добавить несколько штрихов и презентовать гостям фантастическое блюдо? Запеките драники с грибным соусом, чтобы удивить своих близких за застольем.

Как вкусно приготовить бандуряники с грибами и сыром

В оригинальном закарпатском рецепте не используются шампиньоны. Украинские хозяйки добавляют в соус белые грибы. Безусловно, блюдо от этого только выигрывает, так как становится более ароматным. Но с соусом из шампиньонов кушанье получается более бюджетным.

Ингредиенты

Картофель7 шт. Лук2 шт. Пшеничная мука4 ст. л. Сметана200 г Молоко200 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Чеснок3 зуб. Яйцо1 шт. Сливочное масло2 ст. л. Шампиньоны350 г Моцарелла100 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Берем картофель среднего размера. Натираем его на мелкой терке и слегка отжимаем. Сливаем выделившуюся жидкость. Очищаем 1 луковицу. Натираем ее на мелкой терке. Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Добавляем лук и чеснок к натертому картофелю. Вбиваем к овощам яйцо. Добавляем 50 г сметаны, 3 ст. л. пшеничной муки, соль и черный молотый перец. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем драники на среднем огне до золотистости с двух сторон.Готовим соус. Очищаем крупную луковицу. Нарезаем ее мелким кубиком. Обжариваем репчатый лук до золотистости на разогретой сковороде со сливочным маслом.Нарезаем шампиньоны тонкими пластинами. Отправляем их к луку. Хорошенько перемешиваем. Обжариваем грибы до испарения лишней влаги. Добавляем соль и черный перец.В небольшой емкости соединяем 150 г сметаны с молоком до однородности. Вливаем 1 ст. л. полученной смеси к грибам. Добавляем в сковороду 1 ст. л. пшеничной муки. Активно всё перемешиваем. Вливаем к шампиньонам оставшуюся молочную смесь. Тщательно перемешиваем. Тушим всё на умеренном огне в течение 3–4 минут.На дно формы для выпекания выкладываем чуть больше половины грибного соуса, равномерно его распределяя. Сверху выкладываем треть дерунов. На каждый драник помещаем по половинке столовой ложки грибного соуса. Повторяем слои.Натираем на крупной терке моцареллу. Присыпаем ею драники. Отправляем форму в разогретую до 190 градусов духовку на 15–17 минут. Готово!

Заключительный аккорд. Промойте под проточной водой немного свежей петрушки или зеленого лука. Мелко нарежьте зелень, а затем посыпьте ею ароматные бандуряники, запеченные под сырной шапочкой. Приятного аппетита!