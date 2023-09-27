Если надоела квашеная капуста, то готовлю по этому рецепту. Самый вкусный салат на зиму

С давних времен люди ели и лечились капустой. Это один из самых востребованных овощей на планете. При этом, капусту вывели из всего одного вида растения. Разные части первой капусты смогли модернизироваться в целые виды. Например, в пекинскую капусту, в белокочанную и даже морскую.

Капуста — это отличный источник витаминов. Кроме того, овощ спасает человека от излишков холестерина в крови, очищаем организм от токсинов.

Стоит дать рецепт приготовления капустного салата на зиму. В холодное время года нужно обязательно питаться капустной.

Ингредиенты для капустного салата:

капуста — кг;

морковь — шт.;

перец болгарский — 2 шт.;

вода — 500 мл;

сахар — 50 г;

соль — ст.л.;

яблочный уксус — 30 мл;

растительное масло — 70 мл.

Приготовление капустного салата:

Тонко шинкуем капусту. Очищаем болгарские перцы от внутренностей и режем соломкой. Натираем на крупных резцах терки морковь. Выкладываем перец и морковь к нашинкованной капусте.

Для маринада смешиваем в воде соль и сахарный песок, стараемся растворить гранулы сыпучих продуктов. Вливаем в жидкость растительное масло и яблочный уксус.

Заливаем салат маринадом и оставляем на пару часов. Под гнет поставить салат не стоит.

Выкладываем маринованный салат в банки, закрываем плотно крышками.

Этот салат очень быстрый в приготовлении, при этом вкусный.

Если надоела обычная квашеная капуста, то нужно попробовать этот вариант.