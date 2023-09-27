Если надоела квашеная капуста, то готовлю по этому рецепту. Самый вкусный салат на зиму

С давних времен люди ели и лечились капустой. Это один из самых востребованных овощей на планете. При этом, капусту вывели из всего одного вида растения. Разные части первой капусты смогли модернизироваться в целые виды. Например, в пекинскую капусту, в белокочанную и даже морскую.
Капуста — это отличный источник витаминов. Кроме того, овощ спасает человека от излишков холестерина в крови, очищаем организм от токсинов.
Стоит дать рецепт приготовления капустного салата на зиму. В холодное время года нужно обязательно питаться капустной.
Ингредиенты для капустного салата:
- капуста — кг;
- морковь — шт.;
- перец болгарский — 2 шт.;
- вода — 500 мл;
- сахар — 50 г;
- соль — ст.л.;
- яблочный уксус — 30 мл;
- растительное масло — 70 мл.
Приготовление капустного салата:
Тонко шинкуем капусту. Очищаем болгарские перцы от внутренностей и режем соломкой. Натираем на крупных резцах терки морковь. Выкладываем перец и морковь к нашинкованной капусте.
Для маринада смешиваем в воде соль и сахарный песок, стараемся растворить гранулы сыпучих продуктов. Вливаем в жидкость растительное масло и яблочный уксус.
Заливаем салат маринадом и оставляем на пару часов. Под гнет поставить салат не стоит.
Выкладываем маринованный салат в банки, закрываем плотно крышками.
Этот салат очень быстрый в приготовлении, при этом вкусный.
Если надоела обычная квашеная капуста, то нужно попробовать этот вариант.