Сырники с финиками: рецепт без сахара

Как известно, сухофрукты сами по себе очень сладкие. Из-за этого при добавлении их в некоторые блюда можно уменьшить количество используемого сахара. Он и вовсе не понадобится, если готовить домашние сырники с финиками.

Такой завтрак будет в меру сладким благодаря сухофруктам. Потому, если вы хотели уменьшить количество потребляемого сахара, этот вариант шикарного блюда для утреннего приема пищи вам точно стоит сохранить. Советуем добавить его в закладки.

Как правильно пожарить волшебно вкусные сырники с финиками

Учтите, что в перечне ингредиентов для такого лакомства из творога указан вес сухофруктов уже с удаленными косточками. Возьмите финики с запасом, чтобы их хватило для приготовления аппетитных сырников на сковороде.

Ингредиенты

Творог400 г Яйцо1 шт. Финики150 г Манка2 ст. л. Пшеничная мука по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

В глубокую миску выкладываем творог средней жирности. Всыпаем к нему манную крупу. Вбиваем куриное яйцо. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Оставляем творожную смесь на 10 минут при комнатной температуре для набухания манной крупы. Затем переходим к подготовке сухофруктов.Помещаем предварительно промытые финики в небольшую емкость. Заливаем их кипящей водой. Оставляем сухофрукты на 10 минут для размягчения. Сливаем жидкость. Удаляем косточки из фиников. Нарезаем мякоть сухофруктов произвольными кусочками. Добавляем финики к творожной массе. Пробиваем всё с помощью погружного блендера до получения максимально однородной консистенции.Формируем из творожно-финиковой смеси сырники желаемого размера. Обваливаем их в пшеничной муке со всех сторон. Лишнюю стряхиваем, чтобы та не горела на сковороде. Приступаем к жарке заготовок. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней сырники с двух сторон до аппетитного румянца, установив средний нагрев. Готово!

Предлагаем подать финиковые сырнички с домашним ванильным соусом. Для его приготовления возьмите 2 яичных желтка. Соедините их с 80 г обычного сахара и 1 ч. л. пшеничной муки. Хорошенько всё перемешайте. Залейте яичную смесь 1,5 стак. горячего молока. Отправьте сотейник с соединенными ингредиентами на плиту. Варите соус на умеренном огне, постоянно его помешивая. Как только смесь загустеет, снимите ее с огня. Добавьте к ней 2 ч. л. ванильного сахара. Тщательно перемешайте. Ванильный соус к румяным сырникам готов!