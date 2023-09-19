Яблочный пирог без теста. Из простых, доступных ингредиентов — замечательный торт

Популярность яблочного пирога стала особенно ярко выраженной в XX веке. Произошло это благодаря Северной Америке. В данной стране яблочные пироги — это символ идентичности нации. Пироги из яблок американцы готовят постоянно.

Дело в том, что эти пироги в давние времена помогали выживать переселенцам из Европы. В Америку рецепт пирога из яблок привезли англичане. Задолго до этого в США стали выращивать яблоки.

Сейчас рецепты яблочных пирогов слились воедино. Трудно понять различия американских и европейских способов приготовления.

Покажем рецепт пирога с яблоками, но без теста.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яйца — 3 шт.;

сахар — 75 г;

молоко — 90 мл;

сливочное масло — 35 г;

мука — 80 г;

яблоки — 700 г;

разрыхлитель — 5 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 10 г.

Приготовление яблочного пирога:

Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек, нарезаем тонкими дольками. Смачиваем яблоки лимонным соком, чтобы те не потемнели.

Форму для выпечки застилаем пергаментом — дно и стенки.

Растапливаем сливочное масло в микроволновке и остужаем до комнатной температуры.

В миску разбиваем яйца, смешиваем с солью, взбиваем на максимальных оборотах. Постепенно в яичную смесь высыпаем сахарный песок и ванильный сахар до пышности 3-4 минуты.

Вливаем в яичную смесь сливочное масло и молоко, смешиваем до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Обратите внимание, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

На низких оборотах миксера взбиваем тесто до однородности. Выливаем тесто к яблочным долькам, перемешиваем.

Руками выкладываем яблоки в тесте в форму. Делаем так, чтобы все дольки лежали горизонтально. Вливаем на поверхность тесто, распределяем лопаткой.

Разогреваем духовку до 170 градусов, выпекаем час. Чтобы пирог не пригорел, можно положить кусочек пергамента на верхушку в процессе выпекания.

Советуем перед выпеканием украсить пирог миндальными лепестками. Оставьте после приготовления остывать выпечку, а потом посыпьте сахарной пудрой.