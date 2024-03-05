Беру картофель и молоко. Вместо пирожков готовлю лепёшки по рецепту турецкого повара: все в восторге

Лепешки — это национальное блюдо большого количества стран. Многие знают о лепешках благодаря Кавказу, Грузии и Армении. Однако, это далеко не все страны, где лепешки почитаются. Этот вид выпечки распространен в Узбекистане, Таджикистане и других странах Центральной Азии.

Вероятно, лепешки были актуальны для кочевых народов. Как правило, это изделие не выпекалось, а жарилось. Это было удобно для кочевников, так как не нужно было заботиться о строительстве печи.

Расскажем, как приготовить картофельные лепешки.

Ингредиенты для картофельных лепешек:

картофель — 3 шт.;

молоко — 180 мл;

соль — ½ ч.л.;

сахар — ½ ч.л.;

дрожжи — ч.л.;

мука — 300 г.

Приготовление картофельных лепешек:

Очищенный картофель нарезаем крупными кубиками и отвариваем до готовности. Разминаем картофель до состояния пюре, вливаем к нему молоко, перемешиваем.

Высыпаем в картофельное пюре сахар, соль и дрожжи, смешиваем. Просеиваем в пюре муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто.

Смазываем колобок растительным маслом, оставляем на полчаса под целлофаном. Обминаем колобок на столе, посыпанном мукой.

Делим тесто на 4 одинаковые части, формуем колобки.

Руками создаем из колобков лепешки, которые по очереди обжариваем в сковороде на растительном масле.

Как только лепешки станут золотистыми с обеих сторон, можно снимать их с огня.

После обжарки стоит смазать каждую лепешку сливочным маслом.