Жареная картошка – это простое угощение для домашнего перекуса, обеда или ужина. Такой румяный и аппетитный продукт можно подавать к столу в качестве гарнирами, а также как самостоятельное блюдо. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классическая жареная картошка на сковороде

Классическая жареная картошка на сковороде – это вкусное, питательное и простое в исполнении угощение. Его можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельное обеденное блюдо. Для быстрого приготовления используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+2 порц.

Картофель ¾ кг

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Жареная картошка на сковороде готовится быстро и просто. Очищаем картофель от кожуры и промываем его под водой. Дальше картошку разделываем небольшие брусочки. В сковороду вливаем растительное масло и подогреваем его. Выкладываем сюда картофель и обжариваем на умеренном огне около 5 минут. После этого картофель перемешиваем и закрываем крышкой. Готовим около 15-20 минут, периодически помешивая. Солим и посыпаем специями по вкусу в конце готовки. Классическая жареная картошка на сковороде готова. Подавайте к столу!

Жареная картошка с луком на сковороде

Жареная картошка с луком на сковороде – это простое в исполнении и удивительно вкусное угощение для всей семьи. Порадуйте родных аппетитной хрустящей картошкой с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Получится даже у новичков в кулинарном деле!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель — 5 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Масло сливочное — 50 гр.

Масло оливковое — 80 мл.

Соль — 5 гр.

Паприка — 5 гр.

Чеснок сушеный — 5 гр.

Розмарин — 2 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и выкладываем его в миску с водой. Оставляем на 30 минут.

Шаг 2. Дальше картофель промываем и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 3. Разделываем картофель брусочками. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами.

Шаг 4. Выкладываем картофель в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца и за 7 минут до готовности добавляем лук.

Шаг 5. Дополняем угощение солью и специями. Обжариваем, помешивая, около 2-3 минут.

Шаг 6. Дальше продукт перекладываем в блюдо для подачи.

Шаг 7. Жареная картошка с луком на сковороде готова. Подавайте к столу с мясными блюдами или просто так!

Жареную картошку с лисичками

Жареную картошку с лисичками несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такое угощение точно разнообразит ваш семейный стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг.

Грибы лисички — 0,5 кг.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — 1 ч.л.

Перец черный молотый — 1 ч.л.

Лук зеленый — 1 пучок.

Масло растительное — 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук от шелухи и разделываем тонкими полукольцами.

Шаг 2. Хорошо промываем лисички под водой, обсушиваем и режем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Обжариваем лук на сковороде и после дополняем его грибами. Жарим около 10 минут, в конце солим и перчим.

Шаг 4. Очищенный картофель разделываем тонкой соломкой.

Шаг 5. Картофель слегка подрумяниваем на отдельной сковороде.

Шаг 6. Дальше перекладываем картофель к грибам, перемешиваем и немного солим по вкусу. Жаримся вместе до готовности картофеля.

Шаг 7. Жареная картошка с лисичками готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу, Посыпав зеленью!

Жареная картошка с грибами шампиньонами на сковороде

Жареная картошка с грибами шампиньонами на сковороде – это вкусное, сытное и простое в исполнении блюдо. Его можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельное обеденное угощение. Для приготовления берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг.

Грибы шампиньоны — 400 гр.

Лук репчатый — 2 шт.

Соль — 1 ч.л.

Масло растительное — 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Хорошо промываем грибы и разделываем их пластинками.

Шаг 3. Очищаем лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 4. Очищаем и промываем картофель, разделываем тонкими кружочками.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем здесь грибы до румянца около 5-10 минут.

Шаг 6. Отдельно обжариваем лук до золотистого оттенка.

Шаг 7. Достаем из сковороды лук, доливаем масло.

Шаг 8. Выкладываем в сковороду картофель, обжариваем на большом огне около 5-7 минут. Периодически помешиваем блюдо.

Шаг 9. Дальше соединяем все ингредиенты вместе, перемешиваем и жарим еще около 5 минут. Солим по вкусу.

Шаг 10. Дальше огонь выключаем, закрываем угощение крышкой. Оставляем на 05-10 минут.

Шаг 11. Жареная картошка с грибами шампиньонами на сковороде готова. Можно угощаться!

Картошка с мясом на сковороде

Картошка с мясом на сковороде – это вкусное и простое блюдо для вашего стола, которое точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу самостоятельно или вместе с горячими мясными блюдами. Для приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель — 300 гр.

Мясо — 300 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Масло растительное — 2 ст.л.

Укроп — для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 3. Картофель очищаем от кожуры и промываем под водой. После обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 3. Подготовленный картофель разделываем на средние кусочки.

Шаг 4. Также на порционные кусочки нарезаем и мясо.

Шаг 5. Лук нарезаем тонкими полукольцами или четвертинками.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем сюда картофель, мясо и лук. Жарим на умеренном огне около 25 минут, периодически помешивая. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 7. Картошка с мясом на сковороде готова. Посыпайте зеленью и подавайте к столу!

Жареная картошка с вешенками на сковороде

Жареная картошка с вешенками на сковороде порадует вас ярким вкусом и аппетитным видом. Отличное решение для быстрого домашнего обеда или перекуса. Попробуйте приготовить такое угощение по нашему проверенному рецепту с фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель — 400 гр.

Грибы вешенки — 200 гр.

Лук репчатый — 0,5 шт.

Соль — по вкусу.

Масло растительное — 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем картофель, после разделываем его тонкой соломкой.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем здесь ломтики картофеля до румянца.

Шаг 3. Хорошо промываем вешенки и разделываем их на небольшие кусочки.

Шаг 4. Обжариваем грибы в отдельной сковороде и солим их в конце.

Шаг 5. Нарезаем лук и добавляем к грибам.

Шаг 6. Соединяем грибы с картофелем, перемешиваем и солим по вкусу. Тушим под крышкой еще 3-4 минуты.

Шаг 7. Жареная картошка с вешенками на сковороде готова. Подавайте угощение к столу!

Жареная картошка с курицей

Жареная картошка с курицей – это яркое и аппетитное блюдо для вашего стола, которое точно разнообразит домашнее меню. Подавайте к столу, дополнив автоматной зеленью. Для приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель — 6 шт.

Окорочок куриный — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Масло растительное — 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.

Шаг 2. Отделяем мясо из окорочка, разделываем его на небольшие кусочки обжариваем на сковороде с маслом около 5 минут.

Шаг 3. Во время жарки мяса, его периодически помешиваем.

Шаг 4. Дальше сюда отправляем небольшие слайсы картофеля.

Шаг 5. Посыпаем все это солью и специями.

Шаг 6. Обжариваем на умеренном огне около 15 минут, периодически помешивая.

Шаг 7. Выкладываем сюда полукольца репчатого лука.

Шаг 8. Обжариваем до готовности еще около 7-10 минут.

Шаг 9. Жареная картошка с курицей готова. Подавайте к столу!

Картошка с кабачками, жаренная на сковороде

Картошка с кабачками, жаренная на сковороде, выходит невероятно аппетитной и интересной по вкусу. Такой продукт послужит отличным гарниром для многих обеденных блюд. Обязательно попробуйте приготовить по проверенному рецепту с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель — 0,5 кг.

Кабачок — 200 гр.

Лук репчатый — 100 гр.

Чеснок — 5 гр.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Масло растительное — 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Картофель очищаем, промываем и разделываем брусочками. Отправляем продукт в сковороду с растительным маслом и обжариваем на умеренном огне около 10 минут.

Шаг 3. Нарезаем лук полукольцами и выкладываем в сковороду картофель. Перемешиваем и обжариваем около 5 минут.

Шаг 4. Сюда же отправляем брусочки кабачка. Перемешиваем и жарим еще 2-3 минуты. Дальше уменьшаем огонь, закрываем сковороду крышкой и готовим еще 5 минут.

Шаг 5. Добавляем в блюдо соль и перец по вкусу. Также продавливаем чеснок.

Шаг 6. Перемешиваем и жарим угощение еще пару минут.

Шаг 7. Картошка с кабачками, жаренная на сковороде, готова. Можно пробовать!

Жареная картошка с салом и луком

Жареная картошка с салом и луком – это яркая закуска для вашего стола, которая точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу самостоятельно или вместе с горячими мясными блюдами. Для приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель — 5 шт.

Сало — 150 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сало разделываем на небольшие брусочки.

Шаг 2. Выкладываем эти брусочки в разогретую сковороду. Жарим на сильном огне.

Шаг 3. Картофель очищаем и разделываем брусочками. Выкладываем продукты в сковороду с салом.

Шаг 4. Дополняем все это измельченным репчатым луком.

Шаг 5. Солим и посыпаем специями по вкусу.

Шаг 6. Перемешиваем и жарим на сильным огне около 10 минут, периодически помешивая.

Шаг 7. Дальше уменьшаем огонь и томим угощение до мягкости картофеля.

Шаг 8. Жареная картошка с салом и луком готова. Подавайте к столу!

Жареная картошка с фаршем на сковороде

Жареная картошка с фаршем на сковороде – это вкусное, питательное и простое в исполнении угощение. Его можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельное обеденное блюдо. Для быстрого приготовления используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель — 4 шт.

Фарш мясной — 250 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Зелень — по вкусу.

Масло растительное — 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Картофеля чистим от кожуры и промываем.

Шаг 2. Дальше овощи разделываем на небольшие кусочки. Солим, перчим и перемешиваем.

Шаг 3. Перекладываем продукт в сковороду с растительным маслом.

Шаг 4. Обжариваем около 10 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Выкладываем сюда полукольца репчатого лука.

Шаг 6. Дальше выкладываем мясной фарш. Перемешиваем содержимое.

Шаг 7. Обжариваем угощение под крышкой около 5 минут.

Шаг 8. Убираем крышку и жарим блюдо еще пару минут. В конце добавляем измельченную зелень.

Шаг 9. Жареная картошка с фаршем на сковороде готова. Можно пробовать!