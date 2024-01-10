ГлавнаяРецептыМинимум ингредиентов и так быстро готовится: простой рулет из листового теста Минимум ингредиентов и так быстро готовится: простой рулет из листового теста На чтение: 2 минуты Когда нет времени на приготовление ужина, быстрые рецепты являются волшебной палочкой, благодаря которой можно получить вкусное и питательное блюдо. Этот рулет очень быстро готовится и не требует особого труда. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Слоеное тесто – это тот универсальный продукт, из которого можно приготовить большое количество блюд. Рулет с любимой рыбкой точно станет вкусным лакомством, которое вы будете готовить снова и снова. Интересно Все британцы его обожают: простой рецепт зимнего салата от Джейми Оливера Рецепт рулета из слоеного теста Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – упаковка слоеного теста (500 грамм); – 200 грамм филе любимой рыбы; – 400 грамм свежего шпината; – горсть тертого пармезана; – 1 большая красная луковица; – свежемолотый черный перец по вкусу; – морская соль по вкусу; – щепотка свежемолотого мускатного ореха; – 1 чайная ложка прованских трав; – 2 столовые ложки зеленого песто; – 1 столовая ложка бальзамического уксуса; – оливковое масло; – 1 желток; – 1 ложка молока. Приготовление: Тушите шпинат и обжарьте лук на оливковом масле. Соединяйте их с пармезаном, бальзамическим уксусом, мускатным орехом и зеленым песто. Выложите слоеное тесто на противень. На середину поместите филе. Приправьте рыбу свежемолотым перцем, морской солью и тимьяном. На него выложите слой шпината. По бокам теста сделайте надрезы по диагонали. Соедините их, перекатывая на начинку для рулета и прижимая каждый из них посередине. Сформируйте рулет. Смажьте тесто взбитым желтком, смешанным с ложкой молока. Выпекайте рулет около 25 минут при 200 градусах. Интересно знать: в какой посуде лучше всего варить борщ. Поделитесь с друзьями