Минимум ингредиентов и так быстро готовится: простой рулет из листового теста

Когда нет времени на приготовление ужина, быстрые рецепты являются волшебной палочкой, благодаря которой можно получить вкусное и питательное блюдо. Этот рулет очень быстро готовится и не требует особого труда.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Слоеное тесто – это тот универсальный продукт, из которого можно приготовить большое количество блюд. Рулет с любимой рыбкой точно станет вкусным лакомством, которое вы будете готовить снова и снова.

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Рецепт рулета из слоеного теста

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– упаковка слоеного теста (500 грамм);

– 200 грамм филе любимой рыбы;

– 400 грамм свежего шпината;

– горсть тертого пармезана;

– 1 большая красная луковица;

– свежемолотый черный перец по вкусу;

– морская соль по вкусу;

– щепотка свежемолотого мускатного ореха;

– 1 чайная ложка прованских трав;

– 2 столовые ложки зеленого песто;

– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;

– оливковое масло;

– 1 желток;

– 1 ложка молока.

Приготовление:

Тушите шпинат и обжарьте лук на оливковом масле. Соединяйте их с пармезаном, бальзамическим уксусом, мускатным орехом и зеленым песто. Выложите слоеное тесто на противень. На середину поместите филе. Приправьте рыбу свежемолотым перцем, морской солью и тимьяном. На него выложите слой шпината. По бокам теста сделайте надрезы по диагонали. Соедините их, перекатывая на начинку для рулета и прижимая каждый из них посередине. Сформируйте рулет. Смажьте тесто взбитым желтком, смешанным с ложкой молока. Выпекайте рулет около 25 минут при 200 градусах.

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